Стал «ЧУЖИМ»: Как мы ТЕРЯЕМ наших ДЕТЕЙ

✅Не отталкивайте от себя ваших ДЕТЕЙ. Разговаривайте с ними и относитесь к ним как к взрослым личностям! ✅Для ваших детей нет незначимых вопросов, если у ребенка есть вопрос, значит, в данный момент времени именно этот вопрос волнует его больше всего на свете! У Вас займет всего несколько минут, чтобы дать ответ ребенку. ✅Это ведь совсем не много, для того чтобы сохранить ОТНОШЕНИЯ со своим ребенком, сохранить его любовь и уважение к Вам!

Две самые распространенные ситуации, которые происходят во многих семьях:

Ребенок в своем подростковом возрасте совершенно не слушает родителей, делает, что хочет, грубит, игнорирует родителей. Он категорически отказывается понимать своих родителей, а они уже ничего не могут с ним сделать.

Ребенок растет очень послушным, все делает, что ему скажут родители. Только какой-то он несчастный… Со сверстниками не общается, сидит дома, ничем не увлекается. Просто тихий, неуверенный в себе подросток с кучей комплексов. И почему-то очень несчастен.

Не теряйте контакт со своими детьми

Давайте посмотрим со стороны на то, как происходит процесс воспитания в среднестатистической семье.

Муж и жена хотели этого ребенка, ждали его… И вот он появился! Тут же навалилась куча новых необходимых дел – кормить, менять пеленки, купать, делать массаж, гулять и т.д. Надеюсь, что большая часть этих дел молодым родителям в радость, они же любят своего ребенка.

Прошло полгода, 9 месяцев, ребенок садится, начинает ползать, ему все интересно! Родители радуются каждой новой выученной и освоенной им способности. Первый раз пополз, первый раз встал на ноги, сказал первое слово!

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Потом проходит еще полгода, год, ребенок уже ходит, хватает все подряд, требует внимания к себе. Причем, если раньше это внимание было связано с его основными функциями и потребностями, то теперь все больше и больше подключается его интеллект. Но родители уже устали, ребенок с одной стороны перестал быть «новинкой» в их жизни, с другой стороны он уже многое может сделать сам.

И вот примерно в этот период начинают явно прослеживаться со стороны родителей две основные тенденции воспитания.

Первая – игнорирование ребенка: тогда, когда с точки зрения развития ребенка участие родителей должно только увеличиваться, ведь ребенок все больше и больше стремится узнать мир, вместо этого участия он слышит: «Не мешай! Отстань! Займись своими игрушками. На тебе карандаши, сядь, порисуй...»

Вторую тенденцию можно назвать «Вот теперь я воспитаю из тебя человека!» И она, в свою очередь, тоже имеет две крайности:

Ты должен стать таким же, как и Я!

Ты должен стать лучше, чем Я, и сделать то, что не смог сделать Я!

Но в обеих этих крайностях эта тенденция имеет общий посыл: «Я, твой родитель, лучше знаю, что для тебя лучше! Поэтому, засунь свое мнение, свои собственные желания подальше, а лучше забудь о них и делай то, что я говорю, что я считаю правильным! Потому что ты - маленький и безмозглый, а я взрослый и умный родитель! И вообще, ты мой ребенок, значит, я отвечаю за тебя, а если я несу ответственность за тебя, значит, я и принимаю решения, что ты должен делать. Если я сказала, иди в музыкальную школу, значит, ты пойдешь в музыкальную школу. Если я сказал, иди в секцию, значит, ты будешь ходить в секцию. Сейчас ты глупый ребенок, а потом, когда вырастешь и поумнеешь, скажешь мне «спасибо!»

Кто-то когда-то сказал нам, родителям, что ребенка надо воспитывать в строгости. И мы поверили в это. Потому что нас самих воспитывали так же. Потому что ошибиться может конкретный человек, а этот «кто-то» ошибиться не может! Потому что «это же всем известно!» И если его воспитывать в строгости, то тогда он вырастет послушным, вся его детская «дурь» из головы уйдет, он станет хорошим помощником в семье. Слова, интересы и мнения родителей, то есть нас, для него всегда будут на первом месте!

А как же все это разнообразие воспитания выглядит с точки зрения ребенка?

1. Когда мне что-то интересно, когда я хочу что-то узнать новое, куда я могу пойти и у кого спросить? Только к тем людям, кого я люблю, уважаю, к моим родителям! Ну, а если они меня прогнали, что ж, наверно я чем-то их обидел, разочаровал, наверно я что-то сделал не так. Наверное, я - не очень хороший. Ведь если бы я был хорошим ребенком, они бы меня не прогнали, а ответили на мой вопрос!

2. Я очень хочу, чтобы меня любили! Так же сильно, как я их люблю! И если для этого надо слушать родителей, если это единственное, что им во мне доставляет радость, хорошо, я буду их слушать, буду вставать рано, буду мыть руки, буду собирать игрушки, буду быстро одеваться. Не потому что мне действительно это нравится. Но ведь это нравится моим родителям! Я буду ходить в эту проклятую музыкальную школу, на эту дурацкую секцию… Я же хочу, чтобы мои родители радовались!

3. Родители большие, взрослые, умные. Если они мне говорят, что я тупой, значит, они правы, я тупой. Если они мне говорят, что я «неряха» и бестолочь, значит я такой на самом деле. Если они мне говорят: «Вон, посмотри на соседского мальчика/девочку.. какие они хорошие! А ты…» то, значит, эти соседские мальчики и девочки хорошие, а я плохой! Если они мне говорят: «Никогда из тебя ничего путевого не вырастет! Никогда от тебя толку не будет!» то, значит, они уже знают это, значит, никогда я всегда буду таким плохим.

4. И если я такой никчемный и глупый ребенок, то зачем мне идти к родителям и говорить то, что меня беспокоит внутри, то, что меня волнует? Они ведь не ответят мне на мои вопросы, в лучшем случае они опять скажут мне, какой я маленький и ничего не соображающий ребенок, а в худшем – еще и расстроятся, накричат на меня. Поэтому, лучше я поделюсь этим переживанием, задам этот вопрос своей подружке/своему другу. Или не задам и буду дальше переживать и носить эту тяжесть внутри себя.

Что происходит дальше?

Первый вариант: ребенок, который растет, развивается, сталкивается со своими собственными проблемами, ищет того, кто же поможет ему найти ответы на его вопросы, кто поможет ему решить внутри себя эти проблемы. И очень часто находит таких людей в лице друзей, компании. А если в этой компании есть признанный лидер, авторитет, то этот человек очень быстро в глазах ребенка занимает позицию Значимого Взрослого. Ту позицию, которую изначально занимали родители. И к словам этого человека ребенок начинает прислушиваться сильнее, чем к словам своих собственных родителей. Потому что этого человека он уважает! Потому что этот человек слушает его, слышит его и дает ему ответы!

Второй вариант: ребенок, его собственное «Я», категорически сопротивляется тому, что от него требуют его родители. В силу того, что они не объясняют, а требуют исполнения. Чтобы с одной стороны защитить себя от реакции своих родителей, с другой стороны, сохранить и защитить свой собственный мир, свое мнение, ребенок научается подстраиваться под родителей, при этом научается недоговаривать и врать им. Поэтому внешне он хороший и послушный, ровно до тех пор, пока это могут проследить его родители. Но как только он чувствует, что он удалился от них на достаточное расстояние, они не могут его контролировать, он становится собой настоящим. Только они не знают этого настоящего ребенка.

Третий вариант: любовь к родителям настолько сильна у ребенка, а их давление и влияние на него настолько велико, что он «задвигает» свое «Я» в самый дальний уголок сознания. И вроде бы получился замечательный, послушный ребенок! Такой, каким его и хотели видеть родители. Только что ж он такой безынициативный, неуверенный в себе? Почему же у него такая низкая самооценка? Почему же у него самого ничего в жизни не получается? Почему же он такой несчастный? Мы же хотели совсем другого!!!

В каждой из этих трех ситуаций ребенок потерян для своих родителей.

Что же можно сделать?

На самом деле, многое. В каждом ребенке есть то, что его родителям кажется хорошими чертами характера и плохими чертами. Пытаясь со всей родительской строгостью «выбивать» из ребенка плохие черты, родители надеются, что этих самых плохих черт станет меньше, а хороших – больше. Ведь они же заботятся о своем ребенке! Они же хотят сделать, как лучше!

Но парадокс человеческого характера и души состоит в том, что эти «плохие» и «хорошие» черты не взаимосвязаны между собой! И при уменьшении «плохих» черт, «хороших» больше не становится, и эти «хорошие» черты сами по себе не развиваются и не растут.

Чтобы хороших черт стало больше, родители должны развивать именно их, на это тратить свою душевную энергию, свои силы, свое время. Но ресурсы любого человека ограничены. И далеко не всех родителей хватает и на то, чтобы развивать хорошие, положительные черты характера ребенка и бороться с его отрицательными чертами.

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Самое главное – не отталкивайте от себя Ваших детей. Разговаривайте с ними. Сколько бы им не было лет, разговаривайте с ними и относитесь к ним как к взрослым личностям! Для Ваших детей нет незначимых вопросов, если у ребенка есть вопрос, значит, в данный момент времени именно этот вопрос волнует его больше всего на свете! У Вас займет всего несколько минут, чтобы дать ответ ребенку. Это ведь совсем не много, для того чтобы сохранить отношения со своим ребенком, сохранить его любовь и уважение к Вам!

И так, два простых совета родителям, которые помогут им всегда оставаться со своими детьми «на одной волне», оставаться близкими с ними:

Концентрируйте свое внимание и свои силы на развитие положительных черт Вашего ребенка, а не избавление его отрицательных.

Слушайте вопросы, которые задает Вам ребенок, и отвечайте на них.

Вам можно быть счастливыми! И Вашему ребенку тоже можно!

А теперь предлагаю посмотреть более детально на те распространенные ситуации, которые я выше.

В первой ситуации ребенок совсем отбился от рук, не слушает родителей, делает, что хочет, грубит, игнорирует родителей. На попытки его воспитать отвечает «Ну, попробуй! И что ты мне сделаешь?» Он категорически отказывается слышать, понимать своих родителей, а они уже ничего не могут с ним сделать.

Во второй ситуации ребенок ушел в себя. Он растет вроде бы послушным, все делает, что ему скажут родители, неохотно, из под палки, но делает. При этом со сверстниками не общается, сидит дома, ничем не увлекается. Просто тихий, неуверенный в себе подросток с кучей комплексов. И почему-то очень несчастен.

Как развивались эти ситуации? Да на самом деле, практически одинаково. Я об этом писал в первой части. В тот момент, когда оба эти ребеночка начали понимать речь и сами научились говорить, родители приступили к их психологическому воспитанию. И достаточно быстро усвоили, что есть три состояния, три чувства, в которых ребенок становится абсолютно управляем и послушен: чувство страха, чувство вины и чувство беспомощности.

Именно на манипуляции этими тремя чувствами ребенка большинство родителей строит свой воспитательный процесс.

Вернемся к двум описанным выше подросткам. Что между ними общего?

1. Они оба разочаровались в своих родителях. И первый, и второй разуверились в том, что мама и папа действительно являются теми Значимыми Взрослыми, которых этим детям так хотелось и все еще хочется иметь рядом с собой. Просто потому, что настоящий Значимый Взрослый не стал бы себя так вести с ними. Он не стал бы кричать, не стал бы командовать, он всегда слушает, когда к нему обращаешься, он знает ответ почти на любой вопрос, на него хочется быть похожим, он практически Идеален! А самое главное, с ним рядом не страшно, ты не чувствуешь себя кругом виноватым, и он, этот Значимый Взрослый, никогда не акцентирует внимание на том, что ты – маленький ребенок. Наоборот, он всегда поддерживает любое твое начинание, он учит тебя самому отвечать за свои поступки, самому принимать решения и разговаривает с тобой, практически, как с равным себе!

2. Они оба пережили этап отдаления от родителей. Правда, произошло это не сразу.

Были долгие часов непонимания того, что же происходит с родителями и с ними самим,

Были мучения от того, что родители не слышат того, что говорят дети,

Были метания, куда и как двигаться дальше,

Были попытки ребенка обвинить самого себя, найти причину в себе, даже попытки стать суперпослушным. Но на родителей это не действовало. Они просто не замечали этого.

Конечно, были слезы и были обиды на родителей.

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3. Оба эти ребенка нашли для себя оптимальную схему реагирования. Каждый нашел свою.

Первый ребенок нашел защиту своего «Я» в проявлении встречной агрессии. Ну, а что? Если уж родители на самом деле не являются теми самыми Значимыми Взрослыми, то тогда можно к ним относится просто, как обыкновенным взрослым людям. А большинство взрослых боится агрессии. Значит, если я, пока еще маленький и не взрослый, буду по отношению к ним агрессивен, это тоже может их напугать. Или если я начну их подкалывать, ерничать, издеваться над ними, то они будут беситься. Но и при первом, и при втором варианте они больше не будут пугать меня и делать мне больно!

Второй ребенок нашел форму защиты в уходе «внутрь себя». Там, внутри, ему спокойно. Да, одиноко, порою плохо, но спокойно, там никто не издевается над ним, там никто не доводит его. Он разуверился в могуществе своих родителей. Более того, он разуверился в самом себе, в своих способностях. Его неуверенность в себе прогрессирует, он начинает сомневаться во всем, мир вокруг теряет свои краски. Но в глубине своей души, спрятавшись от всех за толстой стеной недоверия, он может побыть сам собой.

Главный вопрос, можно ли исправить эту ситуацию? Можно ли вернуть этих детей их родителям? Можно, хотя это потребует радикальной перестройки отношений со стороны родителей. Они эти детей потеряли, им и возвращать.

Хочу обратить внимание родителей на следующие очень важные моменты.

Родители теряли своих детей не один день и не один месяц. С того момента, когда оба эти ребенка были милыми и открытыми, и до того момента, когда они стали теми, кем я их описал выше, прошли годы. И обратный путь тоже займет достаточно продолжительное время. Не существует волшебной таблетки для ребенка, не стоит ждать от него изменения после одного разговора, или после одного месяца.

Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно, чтобы ребенок изменил свое отношение к родителям. Изменил сам! Без давления, без принуждения. А для этого родителям нужно изменить всю старую систему воспитания, которой они пользовались столько лет. В первую очередь, нужно перестать применять те методы воздействия, которые они применяли – страх, вина, неуверенность и беспомощность. Прекратить любые манипуляции, которые приводят к активизации этих чувств.

Родителям нужно признать для себя, что их ребенок может сам принимать решения и сам нести ответственность за свои решения и свои поступки. С каждым годом родительская часть ответственности за него становится все меньше, а его собственная – больше. Да, он пока не может сам себя обеспечивать, он не может сам себя прокормить, но отвечать за свои поступки он может. И хочет этого! Дайте ему эту ответственность за самого себя, позвольте ему самому решать, что такое хорошо и что такое плохо. Мнение родителей в этих вопросах – только лишь мнение, а не указание к исполнению. Ну, а если человек, пусть в настоящий момент он еще ребенок, сам несет за себя ответственность, значит, если он сделает ошибку, то обвинять и наказывать он будет себя сам, а не его родители. Поэтому, родители, отдайте вашим детям ответственность за самих себя и перестаньте их наказывать за ошибки! Ребенок имеет право на свое собственно «хочу!»

Сейчас перед родителями находятся вполне самостоятельные подростки, которые сами себя считают почти взрослыми. По большому счету, родителям нужно образно представить себе ситуацию, когда их маленькие дети ушли, а перед ними возникли взрослые или почти взрослые и незнакомые люди. Как мы выстраиваем отношения со взрослыми независимыми людьми? Если мы хотим выстроить дружеские отношения со взрослым человеком, мы не пытаемся им командовать, не пытаемся его воспитывать или, тем более, ругать и наказывать за его ошибки, мы пытаемся с ним договариваться, пытаемся заинтересовать его собой, своим внутренним миром, потихоньку открываемся перед ним. И если наше движение навстречу ему искреннее, то есть большой шанс, что нам удастся заинтересовать его настолько, что и он нам приоткроет кусочек своего внутреннего мира. Так возникает уважение и дружба.

Поэтому, если уж так случилось, что вы потеряли отношения с вашим ребенком, если ситуация зашла далеко, и этот ребенок настолько отдалился, что стал «чужим», то единственная возможность обрести его снова – это подружиться с этим «незнакомцем».

Задача сложная, занимает много времени и отнимает много сил, но если у вас хватит этих сил, и вы сможете этого добиться, то через несколько месяцев или лет вы сможете вместе с вашим ребенком сказать друг другу «Мы – одна семья!».опубликовано econet

Автор Владимир Гришин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet