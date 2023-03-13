Список токсичных вещей, которые могут навредить нашим детям

Загрязнение окружающей среды, вредные продукты питания в первую очередь влияют на детей, не имеющих внутренних резервов для защиты здоровья от всевозможных химических агентов. Токсичные вещества, содержащиеся в продуктах питания, моющих и чистящих средствах, вакцинах, наносят непоправимый вред подрастающему поколению.

Детский организм наиболее уязвим перед всякого рода внешними воздействиями. Загрязнение окружающей среды в первую очередь сказывается на детях и пожилых людях, не имеющих внутренних резервов для защиты здоровья от всевозможных химических агентов. Токсичные вещества, содержащиеся в продуктах питания, моющих и чистящих средствах, вакцинах, наносят непоправимый вред подрастающему поколению. Токсины, попадая в организм, могут вызывать самые нежелательные процессы и провоцировать серьезные заболевания (например, онкологические). А систематическое отравление вредоносными соединениями влечет за собой проблемы с психикой, обучением и поведением ребенка.

Опасные токсины

Вот главные источники токсичного воздействия

Ртутная пломба

Ртуть, входящая в состав пломб, может оказать отравляющее действие на подрастающий организм, нанося ущерб нервной системе.

Медикаменты

Некоторые препараты представляют реальную опасность для здоровья детей. К ним относятся медикаментозные средства, применяемые для лечения так называемого синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Дело в том, что подобные лекарства относят к разряду амфетаминов, близким к метамфетамину, наркотическому веществу. Имеется печальная тенденция применения антидепрессантов в процессе терапии детей.

Глутамат натрия

Указанное вещество является ингредиентом широкого спектра пищевых продуктов и средств повседневной гигиены.

Вакцины

Определенные вакцины реально оказывают пагубное воздействие на детский организм. Поэтому имеет смысл изучать состав препаратов и побочные эффекты, чтобы уберечь своего ребенка от токсинов.

Полуфабрикаты, фастфуд

Дети просто обожают эту пищу. Да и взрослые не прочь отведать какой-нибудь бургер с картофелем-фри. Но, к сожалению, содержание вредных для здоровья веществ в данной категории продуктов просто зашкаливает. А это влечет за собой вероятность возникновения, например, онкологических недугов. Кроме того, систематическое употребление фастфуда грозит появлением лишних килограммов.

Синтетические моющие средства

Все эти порошки, кондиционеры и другие средства для стирки отличаются значительным содержанием токсичных соединений. Попадая в органы дыхания или при контакте с кожей, микрочастицы вредных веществ наносят вред здоровью.

Шампуни и прочие средства личной гигиены

Все это – продукция химической промышленности, что говорит само за себя. Поэтому стоит задуматься, какое воздействие они оказывают на наш организм. А маленькие члены семьи в большей мере подвержены негативным влияниям химических агентов.

Идеальным вариантом была бы замена продуктов химии натуральными средствами.

Синтетические средства для уборки помещений

Безусловно, сегодня хозяйкам можно быстро и комфортно справиться с уборкой дома. Широкий спектр всевозможных средств для мытья, чистки, блеска различных поверхностей присутствует в каждом супермаркете. Но все они могут вызывать аллергию, астму и прочие серьезные заболевания. Не говоря уже о том, что хранить их следует в недоступных для детей местах. Даже безобидные на первый взгляд освежители воздуха наносят вред дыхательной системе.

Загрязнение воздушного бассейна

Атмосфера города представляет собой адский коктейль из пыли, выхлопных газов, табачного дыма с примесью кислорода. И наши дети вынуждены дышать таким воздухом.

Газированные сладкие напитки

Все дети любят яркие и ароматные газированные напитки. Но они не понимают, насколько те вредны для здоровья. В состав таких напитков входит в значительной концентрации фосфорная кислота, наносящая непоправимый ущерб зубам и костной ткани детей.*опубликовано econet

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