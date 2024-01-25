Совместимость в отношениях один из важнейших вопросов, который волнует многих людей, которые рассматривают свои отношения серьезно. Психологи выделяют 8 главных признаков совместимости, которые цементируют отношения надолго.

1. «Понимание юмора друг друга». Понимание шуток партнёра, особенно, если он или она могут рассмешить вас до слез, является первым признаком успешной совместимости. Дело в том, что чувство юмора говорит о похожем воспитании и опыте людей, если просматривая кинокомедию вы смеетесь в одинаковых местах, вы совместимы и у вас похожие вкусы.

Совместимость в паре: 8 признаков

2. «Отклик на большинство инициатив партнера». Один партнёр говорит: "А давай?". Другой отвечает: "Давай это сделаем" и не важно, о чем речь, если партнёры откликаться на 80% инициатив друг друга, люди подходят друг другу.

3. «Совпадение мета-цели». Т.е. главная цель, общая цель отношений одинакова. К примеру, мета цель может быть рождение и воспитание детей, или «жить без детей для себя». Главная цель пары совпадает - это говорит о совпадении общих ценностей партнёров.

4. «Разность темпераментов». Темпераменты должны быть противоположны. К примеру хорошие пары - это сангвиник (живой оптимистичный. энергичный) и меланхолик (ранимый, пессимистичный, тревожный) или флегматик (спокойный, медлительный, упорной) и холерик ( импульсивный, быстрый, неуравновешенный). Возникает эффект компенсации в паре.

5. Социальная ситуация развития. Пара должна быть из одного социального круга, к примеру иметь высшее образование, воспитание в интеллигентной семье и прочее. Общий культурный уровень позволяет говорить друг с другом на одном языке.

6. Разность стилей «Домашние пространство. Внешний мир». Один из партнёров хорошо ориентируется в бытовой сфере, домосед, умеет управлять отношениями внутри семьи, а другой добытчик, хорошо адаптирован во внешнем мире, умеет принести в дом добычу в виде денег. Каждый из партнёров помогает друг другу освоиться в своем мире. К примеру, один создает домашний уют, другой организовывает приключения и досуг вне дома.

7. «Одновременно понимание наличия проблемы». Партнёров раздражает одно и тоже, как во внешней политике, так и внутри семьи, именно поэтому они прилагают усилия для решение проблемы, в совместимой паре, практически исключена ситуация, когда "Что ты злишься по этому поводу?", т.е когда один партнёр не видит причин для негативных эмоций. А другой понимает, что проблема существует.

8. Компенсация слабых сторон партнера часто бессознательное понимание. Один из партнёров может решить те проблемы, которые опасается или не может решить другой. К примеру он ученный, но есть проблемы с пиаром, а она имеет высокие навыки коммуникации и продвигает его проекты. Или он хороший организатор и знает где, что, почем, а она умеет предвидеть опасность и сглаживать конфликты.опубликовано econet

Автор Алексей Фофанов

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