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Советы подруг, которые могут испортить ваши отношения: ТОП-10

Источник: b17.ru 13 октября 2023 6560
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Если бы существовала статистика, показывающая, сколько семейных пар распались благодаря советам подруг, она бы многих ужаснула. Сотни раз семейные истории, вынесенные на обсуждения за чашкой кофе, перечеркивали душевность и доверие в парах.

Советы подруг, которые могут испортить ваши отношения: ТОП-10

И все же желание получить совет подруги для многих, кажется, проще, чем обратиться к профессионалу. Но это лишь кажется. Я сделала  для вас подборку 10 советов подруг, которые  могут навредить вашим отношения с мужчиной.

1. Он тебе не пара

Сколько раз мы слышим подобные оценки. Но разве в вопросах симпатий нужно ориентироваться на мнение подруг? Чаще всего подруги так говорят о мужчинах, которые не подходят под их собственные критерии идеала. Но кому делить жизнь с этим мужчиной — вам или им? Ценности у каждого разные, а взгляды на мужчин тем более.

2. Тебе нужно похудеть, стать женственнее и т. д.

От подруги такой совет звучит скорее как оскорбление, чем помощь. Ваше тело — исключительно ваше дело, и никаких советов тут просто не может быть. К тому же вполне вероятно, что вашему мужчине вы приятны именно такая, как есть, а послушав подруг, вы станете более привлекательны для них, но менее привлекательны для партнера.

3. Поставь вопрос ребром

«Вы встречаетесь уже 2 года, ставь ему ультиматум, а то он так и не решится жениться, а тебе скоро 30». «Вот мой женился на мне через месяц после знакомства». Но давайте просто подумаем, к чему приводят ультиматумы «женимся или расстаемся».

Вы правда хотите начать семейную жизнь с ультиматума? Ультиматум — это попытка снять с себя ответственность за принятие решения. Давайте помнить, что для принятия важного решения каждому человеку нужно разное время, и, возможно, ваш партнер был готов к этому шагу, однако своим ультиматумом вы можете все испортить.

4. Не грузи его проблемами, лучше обсуди с подругами

Отчасти в этом есть рациональность. Знать, как у вас болел живот с утра, ему, возможно не нужно. Или о том, как Ленка купила такую же сумку, как у вас. Однако если в ваших отношениях с мужчиной вас что-то серьезно тревожит, обсуждать нужно только с ним самим. Замалчивание проблем в паре или их избегание приводит к эмоциональному охлаждению, а часто и к расставанию. Не  затягивайте до момента, когда терпение уже лопнуло. Ваше благополучие во многом зависит от умения вести диалог между собой.

Советы подруг, которые могут испортить ваши отношения: ТОП-10

5. Пусть поревнует

Это, пожалуй, самый частый совет. «Он совсем расслабился. Думает, раз ты уже вышла за него замуж / родила ребенка, так теперь никуда не денешься? Увлекись кем-нибудь. Путь он увидит блеск в твоих глазах и тогда забеспокоится». Этот совет опасен. Даже невинный флирт с другим мужчиной может обернуться для вас разрушением брака. И не важно, какую цель вы преследовали. Помните, что ревность — это не про любовь, это про потерю доверия. Вы точно готовы своими руками подорвать это доверие? 

6. Мужчина должен дарить подарки

Учись просить то, что тебе нужно. Умение принимать подарки и требование подарков — совершенно разные вещи. Немало женщин, осознанно или нет, отбивают желание дарить подарки. Например, сравнением, что вот Насте муж новый телефон подарил… любит, наверное, а ты мне только духи. Мужчина, чей подарок (а значит, и внимание) обесценили, скорее всего, еще долго не захочет что-нибудь подарить вам. 

7. Не отпускай его никуда одного

«Это неправильно, что вечером он может уходить. Вы же семья». Каждому человеку, находящемуся в паре, важно сохранять автономию. Полное слияние — это скорее про созависимость, чем про зрелые отношения. Постоянное времяпрепровождение в компании только одного человека, пусть и любимого, способствует замкнутости в общении с другими людьми. В отношениях важно оставаться самим собой, получая удовольствие и от общения с семьей, и от хобби (развития) и времени, проведенного с друзьями.

8. Тебе пора рожать

«Рожай, а то он уйдет», «Любому мужчине нужен сын, не родишь ты — родит другая». Каких только советов не услышишь от подруг. Здесь кроется несколько подводных камней. Во-первых, ребенок никогда не должен быть средством достижения цели. Во-вторых, ребенок должен быть желанным для обоих родителей. В-третьих, наверняка у вас есть другие способы решить свои разногласия в паре. А когда все будет хорошо и гармонично, вопрос с детьми не потребует вмешательства подружек.

9. Не будь такой занудой

«Не сиди дома. Поехали проветримся. Он все равно ничего не узнает!» «Думаешь, он там в командировке сидит скучает? Наверняка развлекается, а ты тут киснешь». Совет без страха и сомнения поразвлечься может иметь очень печальные последствия. И нести их не подруге, а вам. 

10. Уходи от него

Этот совет подруг я считаю самым бестактным. Что бы ни произошло в паре, только вы двое знаете, чего вам это стоило. Только вы знаете, что было «до» и что может быть «после», только вы знаете, что вы чувствуете сейчас, и только вы несете ответственность за будущее вашей пары. Но никак не ваши подруги.

Итак, в вопросах личных отношений подруги явно лишние. Здоровая дружба — это здоровые границы. Не стесняйся четко из обозначить.

Но что делать, если совет просят у вас? Тактично скажите, что будете всегда рядом с подругой, но вы не можете быть объективны в ее ситуации, а потому предпочли бы воздержаться от советов. 

Не забывайте, вы подруги, а не семейные психологи, и в сложной ситуации лучше обратиться к профессионалу.

В заключение могу сказать, что я слышала в свой адрес каждый из этих 10 советов, и только благодаря тому, что их не принимала для себя, я больше 20 лет счастлива в браке. опубликовано econet
Автор  Кравченко Светлана 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология отношения

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