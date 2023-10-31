Согласие с собой 

Вселенная бесконечно расширяется = постоянно изменяется. С чего мы взяли, что для нас возможна остановка?!

Наше «Я» пытается уцепиться за эту идею, потому что боится быть разрушено, так оно обеспечивает себе целостность. Механизм самосохранения: я думаю о себе определенным образом, появляется что-то новое во мне, я тут же становлюсь другим, перестаю быть тем, кем себя считал, «Я» разрушено, а это маленькая смерть части личности.

Трансформация и самооценка

Поэтому у нас включается сопротивление изменениям. Поэтому многие боятся думать, потому что это повлечёт за собой масштабные преобразования, где может быть разрушено всё до основания. А я люблю разрушения, потому что это то, что приближает нас к правде: тысячу раз правдивее отказаться от того, кем ты не являешься, чем утвердиться в том, кто ты есть, потому что уже через секунду ты можешь быть другим. Чем больше отсекаешь, тем ты честнее с собой, тем больше остаётся тебя для тебя.

Самое ужасное для понимания - то, что во Вселенной нет ни одной константы, она ни на что не опирается (разве что на свою текучесть?). Константой является то, о чём договариваются, что оно будет таким на время обсуждения процесса или явления, и что может быть константой лишь при строго определённых условиях. Меняются условия, и константа - уже не константа.

Наверное, мы никогда себя не достигнем полностью - так, чтобы на 100%. Внутри постоянно что-то меняется и перетекает. Только нам кажется, что нечто завершилось и мы чувствуем облегчение, как проявляется что-то новое, и мы понимаем, что незнакомы с этим.

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И нам опять предстоит нырнуть в это и пройти полный цикл превращений, чтобы придать этому более-менее понятный вид и привести в соответствие с душой. Вот так, по кусочку, мы проясняемся для самих себя, и каждое прояснения, каждый байт новой информации рождает во внутренней системе неотесанное новое, с чем нам только предстоит подружиться.

Поэтому мы никогда не будем выглядеть достаточно хорошими для себя. Нам хорошо только тогда, когда мы снимаем сливки со своей внутренней работы, потому что только в такие моменты мы кажемся себе в порядке и чувствуем максимальное соответствие желаемого и реального. Но это длится один миг, а всё остально время происходят изменения (и даже в тот миг они происходят, но нам просто нравится то, что чувствуем).

Поэтому не ожидайте от себя слишком многого, просто честно проживайте то, какая / какой вы сейчас. Возможно, согласие с собой - единственная доза контроля, которая у нас есть. опубликовано econet

© Инна Макаренко

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet