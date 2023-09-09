Слова-паразиты, которые программируют на бедность и болезни

Мы засоряем свою речь словами-паразитами и негативными выражениями, не задумываясь, какой вред они наносят нашему благополучию и здоровью. Почему мы наговариваем сами на себя? Вот список деструктивных слов и выражений, которые следует немедленно исключить из употребления.
Сегодня много говорится о том, что существуют слова-паразиты не просто засоряющие нашу речь, но негативно влияющие на телесное здоровье. Люди с грустью отмечают, что у них в жизни нет здоровья, счастья, денег, теплых отношений. И мы не понимаем, что же является первоисточником многих неприятностей. Если принять тот факт, что Слово имеет необыкновенную силу, тогда становится понятным, почему нам не удается избежать проблем материального характера и неприятностей со здоровьем.
В это может быть трудно поверить, но благодаря определенным словам люди начинают болеть.
Мы частенько говорим: «нет денег», «нет времени». Соответственно, этого у вас и не будет. Первое, с чего надо начать – это менять такие слова, перепрограммировать… Вот так, например, «деньги есть всегда» «время есть всегда».
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Предлагаем список привычных слов и выражений, воздействующих не только на психику, но и на тело.
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А вот еще несколько ярких примеров высказываний, которые наносят ущерб нашему здоровью. Согласитесь, что мы в обыденной жизни, пребывая в эмоциональном состоянии, часто пользуемся этими и подобными им выражениями.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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