Слишком много хочешь! Почему 99% женщин хотят слишком мало?

Почему красивые, умные женщины с адекватной самооценкой занижают "планку" в отношениях? Почему их требования к партнеру бывают излишне лояльны? В результате женщины соглашаются не на то, что им действителньо нужно и подрезают крылья своей мечте.

Женщины часто слышат: «Ты слишком много хочешь — так ты никогда не найдешь себе мужа!» или «ты слишком требовательная, с жиру бесишься». И согласитесь, как редко можно услышать: «ты слишком мало хочешь!» А меж тем иногда — это необходимо. Давайте разберемся, на каких этапах в отношениях и почему женщины хотят слишком мало, а когда слишком много.

Когда женщины хотят слишком мало?

1. На этапе выбора

Слишком часто женщины на этапе выбора спутника жизни, соглашаются на то, что им не подходит. Я не говорю про алкоголиков, хулиганов и преступников.

Женщины выбирают себе внешне вполне адекватных мужчин, но при этом именно по их внутренним критериям, им хочется чего-то другого.

Сколько раз я слышала: «ой, мне уже 34, а Вася неплохой. Да, он нудный и у нас нет общих интересов, но с этим можно свыкнуться, а может, он пойдет на курсы саморазвития и поменяется». Женщины убеждают себя и закрывают глаза на то, что не нравится. Такое происходит, потому что социум вокруг давит, что пора-пора-пора, вот Маша уже замуж вышла и родила второго, а ты до сих пор не замужем. Вместо того чтобы искать свою любовь и мужчину, который действительно понравится, они берут первого попавшегося. Женщины пытаются «натянуть» его на себя и примерить «смогу ли я ужиться с его недостатками».

Мужчины меньше подвергаются давлению, поэтому они не пытаются кого-то «натянуть», кто не нравится, а уже на первой встрече понимают — нравится им женщина или нет.

Оставшись в отношениях с мужчиной, который ей на самом деле не подходит, женщина каждый раз ищет повод рассмотреть его: ну подумаешь он еще и зарабатывает немного, и страсти нет, но зато он хороший.

99% женщин на этапе выбора хотят меньше, чем им нужно хотеть и соглашаются не на то, что нужно.

2. Женщина замужем

Женщина замужем тоже хочет меньше, чем нужно. Вместо того чтобы договориться с мужем, распределить обязанности, попросить о помощи с ребенком и по хозяйству, заявить, что ей нужно больше денег, попросить и проявить настойчивость, женщины соглашаются на удобную позицию и забывают, что они хотят.

За 10 лет брака женщина совсем теряет себя и свои мечты, потому что выбрала себе мужчину, с которым она не может быть самой собой и выбрала жить в тисках убеждений.опубликовано econet

Автор Светлая Ольга

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