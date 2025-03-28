Скрытый смысл оценки. Почему она так токсична?

Токсичность оценки заключается именно в том, что в нее вложены ожидания, разочарования, осуждение, гнев, и все это остается не просто скрытым. Вся ответственность за внутренний процесс одного человека перекладывается на другого.

Слова – это не просто слова. Если в них вложен дополнительный смысл, они становятся заряженными этим смыслом. И если в слова вложен страх, или гнев, или осуждение, этот вклад невозможно не почувствовать. Такие слова могут быть похожи на гранату, которая взрывается прямо в руках, и которая разрушает, разрывает на части.

В чем токсичность оценки?

Мы часто не придаем значение оценке и суждениям, потому что мы к ним привыкли. Но привычное – не значит, здоровое и пригодное для жизни.

…Одна женщина-психолог в своем блоге написала о болезненных отношениях с матерью.

Тут же в комментарии другая женщина написала «Не понимаю, как с такой травмой можно работать психологом». Конец истории.

Что вы чувствуете, когда читаете этот комментарий и историю в целом? Осуждаете ли вы психолога, как эта комментатор? Или сочувствуете ей?

Это скрытое осуждение. Давайте восстановим скрытую часть послания.

[Мне невыносимо читать о ваших отношениях с матерью. Я хочу верить в то, что психологи – идеальные люди, и со всеми проблемами справляются. Мне необходимы идеальные люди, потому что моя опора находится вовне. Я не могу опираться на себя, мне нужны идеалы, которые меня поддержат. Вы разрушаете мои идеалы, мне дико страшно, и я на вас за это злюсь и осуждаю вас]

Какое отношение к этому внутреннему процессу имеет женщина-психолог, рискнувшая поделиться на своей странице?

Она стала экраном для проекций. Она рисковала, раскрывая свою уязвимость. Наиболее расщепленные и напуганные обязательно кинут свой камень.

Что могло бы быть, осознай комментатор свой страх? Скорее, всего, это прозвучало бы внутри нее так:

«Я не могу видеть подобные откровения, что-то меня сильно тревожит… Возможно, избыточная, с моей точки зрения, откровенность. Почему меня пугает чужая откровенность? Кто угодно, но только не психолог… Почему? Видимо, я жду от психологов примера того, как можно быть целым и устойчивым. И я очень злюсь, когда они лишают меня этой опоры»

Токсичность оценки заключается именно в том, что в нее вложены ожидания, разочарования, осуждение, гнев, и все это остается не просто скрытым.

Вся ответственность за внутренний процесс одного человека перекладывается на другого.

И все это происходит почти легально, потому что это привычно, и считается чуть ли не нормой. А обозначение границ в таких случаях трактуется как обида на «справедливую критику» и зачастую тоже осуждается.опубликовано econet

Вероника Хлебова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet