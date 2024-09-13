Скрытые знаки того, что вы ему нравитесь

Часто бывает, что женщина безрезультатно ждёт признания от мужчины. Если он по каким-либо причинам не говорит вслух о своей симпатии, есть способы узнать это по поведению, мимике и речи. Если мужчина не овладел наукой в совершенстве скрывать свои эмоции, рано или поздно он себя выдаст.

Как мужчины, так и женщины не всегда готовы признать, что симпатизируют кому-либо. Причины для этого могут быть самыми разными:

1. Боязнь того, что объект любви не ответит взаимностью. Чаще всего это свойственно людям с низкой самооценкой. Они не выносят отказа, и страх, что их отвергнут, вынуждает их терпеть неразделённую любовь.

2. Понимание того, что их отношения не имеют будущего. Например, в том случае, если объект симпатии женат, является начальником, преподавателем или дальним родственником.

3. Осознание того, что это только страсть, а настоящей любви нет.

4. Неуверенность в присутствии этого человека. Далеко не все мужчины ощущают себя мачо и могут легко подойти к понравившейся девушке. Некоторые предпочитают молча страдать, дожидаясь, когда возлюбленная сама обратит на него внимание.

Основные признаки симпатии

Об особом отношении легко можно прочитать на лице влюблённого мужчины, по его мимике, жестам, речи и поведению. При появлении любимой девушки многие представители сильного пола ведут себя очень узнаваемо:

Приглаживают волосы, поправляют галстук, проверяют брючный ремень и пуговицы на рубашке, выпрямляют спину. Им хочется быть во всей красе.

Поворачиваются к даме лицом, выставляют ногу вперёд.

На первый план выходят руки, потому что у мужчины возникает огромное желание дотронуться до объекта любви. Скромный засунет руки в карман, а раскованный начнёт их демонстрировать — засовывать пальцы за ремень, теребить галстук, смотреть на часы.

Подсознательно копируют жесты собеседницы, садятся, как она.

Смотрят прямо в глаза и улыбаются. Зрачки при этом могут быть слегка расширены, а взгляд глубокий, горящий и нежный.

Внимательно слушают всё, что говорит женщина, даже если это рассказ о том, как её подружка ходила по магазинам.

Даже если мужчина достаточно взрослый и опытный, он не может сдерживаться и иногда ведёт себя как мальчишка. Влюблённость легко можно определить, если весельчак и балагур обречённо молчит в присутствии некой дамы. А скромняга и молчун вдруг начинает без остановки сыпать шутками и рассказывать бородатые анекдоты.

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Иногда женщины надумывают себе любовные отношения, оправдывают пропавшего и не звонящего мужчину тем, что он потерял номер телефона или занят чем-то серьёзным. Поверьте, если мужчина увлечён, он ничего не забудет и не потеряет.

Чтобы привлечь внимание объекта страсти, мужчина:

запишет номер телефона и обязательно позвонит или напишет сообщение в ближайшее время;

расспрашивает обо всём и внимательно слушает ответы;

-устраивает небольшие приятные сюрпризы;

с удовольствием дарит подарки;

стремится помочь во всём;

начинает следить за собой, делает модную стрижку;

пытается рассмешить, удивить, порадовать;

рассказывает о личном, хочет произвести благоприятное впечатление, хвастает успехами;

говорит о будущем, употребляя местоимение «мы».

Будьте внимательны в наблюдении за собеседником!опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

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