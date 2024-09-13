Скрытые знаки того, что вы ему нравитесь

Часто бывает, что женщина безрезультатно ждёт признания от мужчины. Если он по каким-либо причинам не говорит вслух о своей симпатии, есть способы узнать это по поведению, мимике и речи. Если мужчина не овладел наукой в совершенстве скрывать свои эмоции, рано или поздно он себя выдаст.
Как мужчины, так и женщины не всегда готовы признать, что симпатизируют кому-либо. Причины для этого могут быть самыми разными:
1. Боязнь того, что объект любви не ответит взаимностью. Чаще всего это свойственно людям с низкой самооценкой. Они не выносят отказа, и страх, что их отвергнут, вынуждает их терпеть неразделённую любовь.
2. Понимание того, что их отношения не имеют будущего. Например, в том случае, если объект симпатии женат, является начальником, преподавателем или дальним родственником.
3. Осознание того, что это только страсть, а настоящей любви нет.
4. Неуверенность в присутствии этого человека. Далеко не все мужчины ощущают себя мачо и могут легко подойти к понравившейся девушке. Некоторые предпочитают молча страдать, дожидаясь, когда возлюбленная сама обратит на него внимание.
Об особом отношении легко можно прочитать на лице влюблённого мужчины, по его мимике, жестам, речи и поведению. При появлении любимой девушки многие представители сильного пола ведут себя очень узнаваемо:
Даже если мужчина достаточно взрослый и опытный, он не может сдерживаться и иногда ведёт себя как мальчишка. Влюблённость легко можно определить, если весельчак и балагур обречённо молчит в присутствии некой дамы. А скромняга и молчун вдруг начинает без остановки сыпать шутками и рассказывать бородатые анекдоты.
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Иногда женщины надумывают себе любовные отношения, оправдывают пропавшего и не звонящего мужчину тем, что он потерял номер телефона или занят чем-то серьёзным. Поверьте, если мужчина увлечён, он ничего не забудет и не потеряет.
Чтобы привлечь внимание объекта страсти, мужчина:
Будьте внимательны в наблюдении за собеседником!опубликовано econet
Автор Юлия Таланцева
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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