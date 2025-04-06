Скорая помощь для самооценки: 8 СЕКРЕТОВ восстановления

Самооценка влияет на все сферы нашей жизни. От того, какая она, зависит наше счастье.

Как формируется самооценка? Вначале ребенок ориентируется на оценку родителей и других значимых взрослых. Если от них поступает положительная обратная связь, то ребёнок начинает думать о себе и оценивать себя позитивно. Если же, наоборот, его постоянно критикуют, ругают, то у него формируется заниженная негативная самооценка, которая остаётся на всю жизнь.

Что можно предпринять, чтобы повысить свою самооценку уже во взрослом возрасте

1. Пересмотреть прежние негативные установки относительно себя и заменить их на позитивные (например, перестать называть себя ленивой, а сказать себе:"Я достаточно трудолюбивая" и т. д.). Дело в том, что внутри нас живут "заезженные пластинки" обесценивающих установок, полученные от разных людей, чаще всего от родителей. Они включаются в самый неподходящий момент и "заваливают" важное дело.

Например, нам сложно начать новое дело, потому что внутри нас звучат установки:"Ты - неудачник, "У тебя никогда ничего неполучится"," Сиди, и не высовывайся".

2. Почаще хвалить себя просто так, восхищаться собой.

3. Развивать позитивный взгляд даже на не самые удачные свои решения, "выключать" внутреннего критика. Кстати, этот критик часто говорит голосом мамы или папы.

4. Окружить себя поддерживающими и одобряющими людьми, а не критикующими.

5. Отмечать достоинства других и говорить им о них. Когда мы начинаем видеть хорошее в других, то видим и в себе.

6. Уделять время себе: заботиться о внешности, заниматься тем, что вам нравится.

7. Начать делать то, что давно хотели, но боялись что не получится (записаться на танцы, освоить массаж, съездить в Таиланд - все, что вы действительно хотите).

8. Поработать над детскими травмами, отпустить то негативное о себе, что Вы впитали как истину, но оно на самом деле ложно.

Личный опыт моих клиенток с проблемами самооценки говорит о том, что в большинстве случаев получается восстановить самооценку и любовь к себе, даже если они росли с очень "токсичными" родителями.опубликовано econet

Автор Евгения Каблама

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