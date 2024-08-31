Сколько любви мы можем дать и сколько можем вместить

Счастливая любовь - когда совпадают возможность отдавать и потребность получать, когда энергоемкость одинаковая. Но это нечасто бывает...

Человек возьмёт столько энергии любви, сколько сможет вместить. И даст столько любви, сколько в нем есть. Не больше и не меньше. И одни люди дают поток любви, неиссякаемый водопад, а другие выпьют глоточек и больше не могут. Ёмкость души у них такая, небольшая. На глоточек. Потом они начинают захлебываться и тонуть. Для них избыток любви как пытка водой…

Счастливая любовь - энергоемкость одинаковая

Или один жаждет любви, поглощает ее, как сухой песок в пустыне. А второй чуть-чуть поморосил, как грибной дождь, из детской леечки полил и все. Кончилась энергия любви. Он отдал все, что у него было. Он больше ничего не может дать. Так честно и говорит: «я больше ничего не могу тебе дать». Это правда.

И в этом великая драма любви, в этой ёмкости души. Один переливает через край, а другой захлебывается и тонет в этом потоке чувств. Барахтается и отпихивает уже... А другой утоляет жажду скудными каплями росы и никак утолить не может. Вот так проявляется энергообмен в любви; печальная картина.

Любовь нужна не всем. Некоторые живут и вовсе без неё. А некоторые гомеопатическими дозами выдают любовь. Или способны усвоить только граны и граммы. Из-за этого так много страданий причиняют люди друг другу. Из-за разной энергоемкости.

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А потом люди как-то взаимодействуют все же, если остаются вместе. Но это не очень счастливые отношения. Счастливая любовь - когда совпадают возможность отдавать и потребность получать, когда энергоемкость одинаковая. Но это нечасто бывает. И одни жаждут любви, другие захлебываются ей. Одни фонтанируют нежностью и любовью, другие слегка моросят и капают по капельке. Но все равно это любовь. Уж какая есть.

Потому что у многих барометр показывает «великую сушь» изначально. А градусник - абсолютный ноль. Они ничего не дают и ничего не могут вместить. Они совсем неживые, как гербарий. И самое плохое - полюбить такого человека, который ничего не может дать. И взять ничего не хочет, не может.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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