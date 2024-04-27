Скажи мне, кто тебе нравится, и я скажу тебе, кто ты

Какими людьми мы стремимся ✅ОКРУЖИТЬ себя? Человек редко задумывается над данным вопросом, несмотря на то, что это во многом определяет нас и нашу жизнь. Вот как это происходит.

«Какие люди нам нравятся» - казалось бы, банальный вопрос. Ан нет. Если подойди к нему вдумчиво, то можно осознать, что ответ на этот вопрос определяет нас и нашу жизнь в значительной степени. И мы, испытывая к кому-либо положительные эмоции, делаем это вовсе не просто так. Ведь на самом деле нам нравятся не характеры людей вокруг, а то, как люди вокруг реализуют наши потребности.

Какие люди нам нравятся

Так, понимание ответа на такой вопрос определяет:

семейные отношения (ведь люди пытаются искать себе партнера для отношений именно из числа нравящихся кандидатов)

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трудовые отношения (сам процесс трудоустройства начинается с того, что мы хотим, чтобы нам понравился соискатель) - политику (кандидат усилиями пиарщиков и имиджмейкеров делает все от себя зависящее, чтобы приглянуться электорату)

розничные продажи (процент продаж за счет сервиса продавца, за счет лично поданной рекламы в современном маркетинге точно больше, за счет отзывов других покупателей стойко превышает объем покупок, которые ориентированы на технические характеристики товара)

Поэтому попробуйте задать вопрос «какие люди мне нравятся» самому (самой) себе или кому-то из своего окружения. Что вы можете подумать или услышать?

Мне нравятся:

умные

раскованные

добрые

последовательные

целеустремленные

веселые

серьезные

отзывчивые

Список это, более чем вариативен – там может быть множество позиций. Но! Правда ли это? Действительно ли нам нравятся какие-то черты характера в других людях?

С отдельной взятой точки зрения нам нравятся не характеры людей вокруг, а то, как люди вокруг реализуют наши потребности.

Звучит эгоистично. И это действительно про эгоизм. Про самый натуральный эгоизм. Но ведь именно эгоизм (не путать с эгоцентризмом с принципом «я и только я») делает нас успешными и счастливыми.

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Но для чего нам об этом важно знать?

А) мы часто навешиваем ярлык «этот человек мне нравится» не потому, что мы хотим им доверять, а потому что что-то в них нас цепляет. То есть мы, часто, создаем отношения на автомате, не понимая ценности, которую преследуем.

Б) мы часто не понимаем, стоит ли продолжать нам отношения. Мы сомневаемся, пытаемся думать, взвешивать за и против, но не отслеживаем реальные потребности, которые нас цепляют за человека.

В) мы не понимаем, как удержать отношения на плаву или развить отношения. Ведь, чтобы это произошло, важно понимать, какие потребности мы (оба партнера) неосознанно пытаемся реализовать за счет друг друга.

И вот тут полезно создать себе список вопросов, который позволил бы вам понять то, какие потребности вы пытаетесь реализовывать за счет людей вокруг себя:

Попробуйте выбрать из своего окружения человека, который вам не нравится и которые вам нравится. И попробуйте задать себе следующий набор вопросов по отношению к обоим выбранным «испытуемым»:

Насколько мне нравится раскрываться перед человеком, что-то рассказывать ему (ей) о себе?

Насколько мне удобно просить о помощи и поддержку у этого человека?

Насколько я чувствую восхищение мной от этого человека?

Насколько мне нравится и получается командовать (управлять, доминировать над) этим человеком?

Насколько легко мне попросить этого человека о похвале и комплиментах?

Насколько мне нравится быть рядом с этим человеком, осознавать то, что мы пара?

Насколько легко этот человек понимает меня?

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С высокой долей вероятности вы получите четкое расхождение по способности этих людей реализовывать ваши потребности. То есть:

Мы окружаем себя теми людьми, которые могут участвовать в реализации наших желаний …

Ну, и наконец, немного провокационный вопрос: «А какие люди нравятся лично вам?»опубликовано econet.ru.

Автор: Кузьмичев Александр

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