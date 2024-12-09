Синдром УКРАДЕННОЙ жизни

Гиперопека родителей - это патология, которая приводит к нездоровым последствиям для ребёнка. Любите своих детей, но не проживайте за них их жизнь!
Напомним, что гиперопека – это такая модель поведения родителей (чаще матери), при которой дети окружаются навязчивой заботой, повышенным вниманием, контролем, защитой от любых опасностей как настоящих, так и мнимых. Пассивные, не имеющие своих желаний и воли, избалованные и страдающие от «выученной беспомощности» взрослые дети гиперопекающих родителей представляют удручающее зрелище. Сегодня мы продолжим эту тему и познакомимся с еще одним сценарием развития событий.
Поговорим о взрослеющих детях, которые сопротивляются любому проявлению родительской заботы - они уходят в глухую оборону, пытаясь оградить себя от навязчивой гиперопёки. Тогда противостояние и отстаивание права на свою автономность превращается в смысл жизни, и в отношениях родителя и ребенка повисает напряжение, глухое сопротивление, которое порой скрывает жгучую ненависть.
При гиперопекающих и слишком контролирующих отношениях воля ребенка как будто подменяется волей гиперопекающего взрослого. Мать все время как бы предупреждает все действия и желания ребенка. Она по поводу и без повода дает ему указания. «Что сидишь? Бери ешь» - как будто сам ребенок ни на что не способен. Даже начать есть самостоятельно.
Когда с ребенком так обходятся, он себя действительно чувствует себя очень тягостно, как будто ничего не может сам без матери.
Это называется проективной идентификацией. Когда мы принимаем на себя то, что чувствует и думает о нас другой человек, когда он навязывает нам свое собственное представление о нас.
И придраться вроде не к чему. Ведь тебя любят, о тебе заботятся, «я же чтоб тебе же лучше было». Поэтому такие взаимодействия тонко и незаметно опутывают нас своей липкой паутиной и заставляют быть покладистыми – до поры, до времени. Когда у ребенка появляется воля к отдельности, автономности, то в отношениях матери и ребенка (чаще это подростковый возраст) разворачивается настоящая холодная война, молчаливое противостояние.
Во многих случаях именно так развиваются отношения с матерями у подростков с анорексией. Тогда еда становится полем боя, где разворачиваются настоящие баталии.
Очень неприятно бывает наблюдать такие «насильственные» сцены:
Мать с девочкой лет 12-ти в гостях за столом с деловитым видом командует: «Ешь салат, что ты сидишь, ничего не ешь!». Девочка вроде бы и собиралась поесть, и не только салат, но после команды матери она мотает головой и угрюмо говорит: «Не хочу!». «Ешь, тебе говорят!», - мать повышает голос. Вечер испорчен, девочка теперь из принципа ни к чему не притронется.
Матиас Хирш пишет о подобной ситуации: "Это несчастье мальчика, который должен отказаться от пирога в день рождения тети, потому что мать заставляет его съесть пирог и пытается лишить его воли".
Существует потакающая гиперопека, когда ребенка обожают и восхваляют его в любой ситуации. Здесь мы говорим о гиперопеке, которая является доминирующей, при таком виде гиперопеки родитель реализуется за счет ребенка. Благодаря тому, что отнимает у ребенка его волю и желания, родитель проживает жизнь ребенка, а ребенок каждый свой шаг сверяет с родительской волей.
Гиперопёка – это нездоровое поведение родителей по отношению к своим детям. Она ведет к тому, что дети не могут стать взрослыми, самостоятельными, зрелыми людьми. Они вырастают либо инфантильными, робкими, зависимыми, нуждающимися в постоянном руководстве, либо, наоборот, протестующими и слишком щепетильно относящимися к своей независимости людьми. Причем в последнем случае взрослые дети ИЗБЕГАЮТ общения со своими родителями.
Чтобы исправить излишне опекающее поведение по отношению к ребенку, необходимо:
Любить своего ребенка - это нормально, но проживать за него жизнь, лишая его права на автономность – это патология, которая приводит к калечащим детей последствиям. опубликовано econet
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