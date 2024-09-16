Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Синдром Диогена: почему люди превращают свое жилище в свалку

Синдром Диогена: почему люди превращают свое жилище в свалку

Автор: Econet 16 сентября 2024 6380
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Есть люди, склонные к накопительству. Одни из них реально имеют психологические расстройства, другие же вполне обычные люди. Поговорим о тех, кто относится к первой категории. Склонность к чрезмерному накопительству называется синдромом Диогена, люди с этим заболеванием не воспринимают мнение окружающих или считают, что у них все хорошо и они вовсе не больны.

Синдром Диогена: почему люди превращают свое жилище в свалку

“Выкидывая хлам, главное – не начать его рассматривать” – народная мудрость

Такой синдром является психологическим расстройством, характеризующимся не только накопительством, но и пренебрежительным отношением к себе, социальной изоляцией, отсутствием стыда и апатией. Предположительно причиной такого недуга служит нарушение в работе лобной доли мозга, но ведь есть вполне вменяемые люди, для которых не имеет значения, где жить и как одеваться, поскольку они сосредоточены на других вещах. Поэтому бывает сложно определить, когда человек здоров, а когда болен. Впервые синдром был описан психологами в 1966 году, а название он получил благодаря древнегреческому философу Диогену, стороннику минимализма. Но некоторые специалисты считают, что такое название неправильное, поскольку на самом деле Диоген был общительным человеком и не занимался накопительством.

Синдрома Диогена: Как проявляется и как лечить?

Если говорить именно о психологическом расстройстве, то наблюдаются следующие симптомы:

  • безразличие к окружающим;
  • апатия;
  • скупость;
  • неряшливость;
  • несоблюдение норм гигиены;
  • отсутствие чувства стыда;
  • патологическое накопительство;
  • агрессивная реакция на критику.

Больные люди превращают свое жилье в настоящую свалку, их не волнует, что по помещению сложно передвигаться, что в доме появляется неприятный запах и различная живность.

Синдром Диогена: почему люди превращают свое жилище в свалку

Основные причины расстройства психики

Существует ряд причин, которые провоцируют развитие синдрома:

  • злоупотребление алкоголем;
  • поражение лобных долей мозга в результате травмы либо оперативного вмешательства;
  • возрастное расстройство психики.

Как лечить синдром Диогена

Главная проблема заключается в том, что больные не признают наличие проблемы. Поэтому зачастую у них возникают разногласия с родственниками и друзьями, ведь человека сложно убедить в том, что не нужно превращать дом в свалку. Больной считает, что эти вещи непременно пригодятся и расставаться с ними ни в коем случае нельзя.

Первое, что нужно сделать родственникам и друзьям – это мотивировать человека сменить образ жизни, поскольку такое поведение не принесет никакой пользы. Нужно убедить больного, что следить за собой и поддерживать чистоту в доме на самом деле не сложно, а если этого не делать, то это мешает жить полноценной жизнью. В случае если человек страдает алкоголизмом, в первую очередь нужно решить эту проблему, а дальше все наладится.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

синдром Диогена накопительство психология расстройство

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Искусство жизни состоит не только в том, чтобы сесть на подходящий поезд, сколько в том, чтобы сойти на нужной станции Андре Зигфрид
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.