Шея и психосоматика: причины боли

Боль в шее - неприятное явление, но вы точно в силах избавиться от него. Просто будьте честны с другими и с собой

Боли в шее - очень неприятная вещь. Обычно они возникают внезапно и существенно отравляют жизнь, поскольку малейший поворот головы сопровождается неприятными ощущениями. На время от них можно избавиться при помощи мазей и лекарств, однако устранить боли навсегда поможет психосоматика. Шея отвечает за многие сферы жизни, и неприятности с ней указывают, когда мы поступаем неправильно.

Психосоматика: причины болей в шее

Боль в шее - признак отсутствия гибкости

Психосоматическая разминка для шеи

Боль в шее - признак отсутствия гибкости

В физическом плане шея соединяет голову и туловище, в метафизическом - материальное и духовное. Таким образом, любая боль означает конфликт между этими двумя сферами: тело хочет одного, а голова другого, прагматизм подсказывает свое решение, а чувства - противоположное.

Люди, у которых никогда не болит шея, либо находятся в гармонии с собой, либо не знакомы с проблемой выбора: они просто делают то, что хотят, не испытывая за это угрызений совести.

Шея символизирует гибкость мышления, ведь именно она позволяет смотреть по сторонам, вверх и вниз, оглядываться назад. Если вы не можете сделать этого физически, значит есть и внутренние проблемы.

Вы не хотите смотреть на ситуацию с других позиций и проявляете чрезмерное упрямство. Возможно, вы попали в неприятную для вас ситуацию и не хотите этого признавать. Вы сдерживаете беспокойство, внутреннее недовольство по этому поводу и стараетесь делать вид, что все в порядке, как результат - "заклинивает" шею.

Также невозможность повернуть шею указывает на страх того, что происходит за спиной. Это могут быть осуждающие взгляды окружающих, какая-то несправедливость, на которую вы предпочитаете закрыть глаза или ситуация, не поддающаяся вашему контролю.

Психосоматическая разминка для шеи

Первое, что требуется для решения любой, даже маленькой проблемы - проанализировать ее. Боль в шее может иметь несколько причин, попробуйте определить свою и действовать, учитывая результаты.

Найдите противоречие.

Скорее всего, вы попали в ситуацию, когда совершаете действие, вызывающее внутренний протест. Постарайтесь осознать эту ситуацию и разложить ее по полочкам: что именно в ней плохого, что хорошего, к каким результатам приведет ваше бездействие, а к каким - поступки. Важно найти гармонию между ними и поступить, ориентируясь на свои понятия о правильности.

Слушайте подсказки.

Проверьте, в каком случае больнее поворачивать шею: когда вы киваете или качаете головой? В первом случае вы не хотите с чем-то согласиться, во втором - боитесь отказать. Вы противитесь собственному организму, который прямо указывает, как поступить лучше.

Рассуждайте объективно.

Шея, утратившая подвижность, может быть признаком того, что вы игнорируете какие-то факты, предпочитая смотреть на ситуацию однобоко, только со своей точки зрения. Постарайтесь отстраниться и взглянуть на все так, словно вы - незаинтересованное лицо.

Учитесь гибкости.

Умение настоять на своем и упрямство - разные вещи. Примите мысль, что существуют и другие, кроме вашей, точки зрения, более того, они тоже могут быть правильными. Начните прислушиваться к другим людям и попробуйте принимать их мнение. Возможно, оно не такое уж неправильное.

Проявляйте эмоции.

Не стоит скрывать беспокойство, если вас что-то тревожит. Игнорирование проблемы не означает решение. Чтобы повернуться к ней лицом, требуется мужество, но вы наверняка способны на это. Более того, сделав так однажды, вы убедитесь: разрешить ситуацию проще, чем пустить ее на самотек.

Боль в шее - неприятное явление, но вы точно в силах избавиться от него. Просто будьте честны с другими и с собой.опубликовано econet.ru.

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