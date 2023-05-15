Схема проработки обиды

Чувство обиды таково, что его испытывают только к тому, кто близок, кому хоть в чём-то доверял и чего-то от него ожидал. Невозможно обидеться на постороннего или чужого. Они вам никто, вас с ними ничего не связывает. Вы не ждёте от чужих неважных вам людей ничего, кроме обычной стандартной вежливости. Как только возникает обида, то понятно, что от другого человека я чего-то ожидал, другой не оправдал моих ожиданий, и я на это — обиделся.
Обиду чаще всего человек скрывает не только от других, но и от себя. Обижаться стыдно и неловко. Ведь все знают: обиды надо прощать. Ну конечно, ведь на обиженных воду возят, обижаются только глупцы. Зрелый, разумный человек никаких обид ни к кому не предъявляет, не испытывает даже таких чувств. А кто (пока что ещё) обиду испытывает — пройдите эзотерический курс «Прости себя и других» и научитесь желать добра всем обидчикам. Ну, это если верить инстаграму.
Религия тоже призывает «прощать врагов» и молиться за них. Дескать, не ведают они, что творят, нужно быть выше этого и не держать камень за пазухой. Поэтому человек, испытывающий обиду, скорее всего дополнительно будет ещё переживать немножечко неловкости и стыда: как же это я так, нельзя обижаться, экий я неправильный. Незрелый, недуховный, недобрый. И, чаще всего, будет скрывать своё чувство не только от других, но и от себя. И не скажет психологу прямо: вот, мне обидно. А скорее всего будет доказывать: вот это и это — было неправильно, не по-справедливости. Вот этот и тот поступили со мной нехорошо, нечестно, не по-совести.
Вместо того, чтобы просто и честно сказать: «Мне обидно».
Это сложное чувство, состоит оно из, как минимум, двух элементов:
1. слияния с другим человеком
2. и нарушенных ожиданий (от другого человека ожидалось иного поведения или чувств)
То есть, хочется, чтобы другой человек свои чувства и действия поменял. И при этом желание не выражается прямо, в активной или агрессивной форме.
Запутанно звучит? Сейчас поясню.
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Чувство обиды таково, что его испытывают только к тому, кто близок, кому хоть в чём-то доверял и чего-то от него ожидал. Невозможно обидеться на постороннего или чужого: продавщицу в магазине, дворника, попутчика в вагоне метро. Они вам никто, вас с ними ничего не связывает. Вы не ждёте от чужих неважных вам людей ничего, кроме обычной стандартной вежливости. Как только возникает обида, то понятно, что от другого человека я чего-то ожидал, другой не оправдал моих ожиданий, и я на это — обиделся.
Например:
Видите? Во всех этих ситуациях другие люди делают что-то не то, или чувствуют что-то не то. Я хочу, чтобы он поступал вот так и вот так, чтобы чувствовал ко мне вот то и это. А он делает не так (необязательно мне во вред — просто что сам считает правильным, то и творит). И меня не ценит, не любит, не уважает — а я так этого хочу!То есть, я обижаюсь, когда близкий мне человек делает что-то не то, чего я от него ждал и чувствует что-то не так, как я бы хотел. Недодаёт мне чего-то. Не соответствует моим представлениям о том, как всё должно твориться в мире.При этом важно: другой человек — близкий и чем-то мне дорог. Я не могу позволить себе жестоко с ним обойтись, выкинуть его из жизни. Нахами мне та же посторонняя продавщица — уж я поставлю эту негодяйку на место. Проигнорируй меня сотрудник госучреждения — я разозлюсь, могу наговорить агрессивных злых вещей или попытаться ему насолить (жалобой его начальству, например). А вот если проигнорирует меня моя мама или друг — мне будет обидно. Они важные для меня люди, я жду, что и я буду для них важен!
И мне обидно.
И что же делают обиженные? Правильно! Нет, не воду возят — они дуют губы, хмурятся, дефилируют перед обидчиком с мрачным видом и всячески демонстрируют: «Ну спроси меня, спроси, на что я обиделся! Давай, спрашивай»Зачем? Чего они добиваются?
Они хотят, чтобы другой человек свои чувства или действия изменил. И в надутых губах, понурых плечах, во взглядах исподлобья читается послание: «Мне не нравится, что ты делаешь. Я хочу, чтобы ты изменился. Чтобы дал мне больше того, на что рассчитываю я. Но скандалить и выбивать желаемое — почему-то для меня опасно. Чревато разрывом и полным расставанием. А это страшно и не хочется. Поэтому я буду молча и ненапрямую показывать, что мне плохо: ходить, надувая губы, делая печальный вид и изображая страдания. Если я тебе важен (а я надеюсь, что важен!), ты всё исправишь. Ты будешь чувствовать то, что я хочу и поступишь со мной так, как мне нужно».
Срабатывает ли это? Не всегда, конечно же.
Понимаете, обида — всегда удел слабого. Того, кто находится в отношениях слияния и не в состоянии их них выйти (не может, не хочет, боится и т.п.). В слиянии любое разногласие всегда чревато ужасным для слиянного последствием — разрывом, уходом и полной утратой отношений с другим человеком. Потерять отношения с тем, с кем ты в слиянии — очень страшно! Это слишком дорогая плата.Но… и действия другого мне не нравятся! Не нравится мне, как ведёт себя другой!
Поэтому обида — очень инфантильное, детское чувство. Ребёнок всегда слаб и всегда очень зависим от взрослого (по определению). Но чувства и эмоции у детей очень сильные и яркие! Поэтому ребёнок часто обижается: мама не сырники сготовила на завтрак, а блины — обида. Маша из детсадовской группы не хочет со мной играть, не делится куклами — обида. Папа обещал пойти в выходные в зоопарк, но не смог, вызвали на работу — обида! А что может сделать ребёнок, в самом деле? У него нет ни возможностей самому нажарить сырников (пока не умеет), самому купить билет в зоопарк (денег нет, и в одиночку в транспорт не пустят). И на поведение коварной, хотя и обаятельной Маши повлиять нет никакой возможности. Можно только надувать губы и показывать, как ситуация меня не устраивает.
Взрослый человек сам решает свои проблемы и сам обеспечивает свои потребности. У него есть силы и возможности. А если симпатичная Маша раз за разом игнорит — взрослый понимает: что же, похоже, я ей не так сильно и нравлюсь, как мне казалось. И, похоже, мне нужны другие подружки. То есть, даже и ситуацию с неустраивающими отношениями взрослый может решить самостоятельно.
Ребёнок же слаб и имеет очень мало своих ресурсов. Поэтому он исподволь пытается повлиять на другого. Но так, чтобы не испортить отношения окончательно. Поэтому приходится воздействовать слабо и пассивно. Способами непрямыми и манипулятивными.
Итак, ещё раз.
Обида — это когда:
Поэтому да, обида — удел слабых. Удел пассивных агрессоров, манипуляторов. Людей, которые либо не имеют достаточно своих ресурсов, либо, как это называется у психологов, «не имеют доступа к своим ресурсам» — запретили себе, заблокировали. Руководствуются какими-нибудь нездоровыми установками вроде «нельзя разводиться, не могу оставить ребёнка без отца» или «если меня уволят, я никогда не найду нормальной работы».
Взрослый человек в норме имеет доступ к своей открытой агрессии. Это не всегда означает, что взрослый затеет драку и скандал, если ему что-то не нравится (скорее наоборот). Но это всегда значит, что возникнет не обида, а недовольство, раздражение, злость. Которые, кстати, в норме лучше бы выразить иным, необязательно агрессивным способом. Но если что-то взрослому не нравится, то нормальным чувством будет злость, а не укоризненная обида.
Поэтому если вы «ведётесь» на обиды другого человека — то вы тоже в слиянии. Вам тоже страшен разрыв или вам кажется, что вы имеете огромную власть над другим человеком.
Например, вот пример: пожилые родители донимают взрослого сына. Мама постоянно требует от него, чтобы тот приезжал на выходные на дачу («Отдохнёшь тут, воздухом подышишь!»). А тот знает, что выходной на даче — это каторжные работы с лопатой и тяпкой, и бесконечные мамины указания, где именно будем сажать редиску. Это не отдых, это ещё одна трудовая смена. Но сказать: «Нет, мама, не приеду» — тут же от мамы смертельная обида.
И сын, скрежеща зубами, едет тратить единственный долгожданный выходной, склоняясь над грядками с морковкой и укропом. Если бы взрослый сын отдавал себе отчёт, что для него кажется реальной опасностью «Мама обидится, будет страдать, у неё заболит сердце» или «Папа не будет разговаривать» — он бы понял. что сам в слиянии, что не чувствует себя вправе распоряжаться своими ресурсами и что родительское недовольство представляется ему смертельно опасным и пугающим. («Последствия моих действий будут страшны! Мама погибнет, если я не приеду!»)
А для маленького ребёнка картина болезни и смерти родителей — сильнейший страх, зашитый глубоко в бессознательном.
Ведь человечество в цивилизованных условиях проживает считанные десятки лет, а до того наши предки тысячи и миллионы лет жили в лесах. И тут для маленького детёныша остаться без родительской заботы и попечения — в прямом смысле означало гибель. Поэтому если на вас так легко повлиять чьей-то обидой — это знак некоторой инфантильности, незрелости, и, разумеется, слияния. Ощущение опасения «я не выживу один» (даже если вы взрослый дяденька 42 лет).
То есть, если вы ощущаете обиду — это показатель заблокированной прямой агрессии, непрямого конфликта. Значит, вы в глубине души уверены, что прямо заявить о своих потребностях или потребовать изменить поведение — вам нельзя! Опасно. Страшно. Будут ужасные последствия (разумеется, в детском инфантильном представлении — ужасные). Грядёт разрыв, расставание, потеря, которые невозможно пережить (в фантазиях разрыв ужасен, конечно же). Поэтому всё, что остаётся — обижаться, манипулировать и пытаться ненапрямую повлиять на другого.
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И ещё из ключевых характеристик обиды вытекает ещё одно интересное следствие. Раз ОБИДА = СЛИЯНИЕ + НЕПРЯМАЯ ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ ДРУГОГО, то это значит:
1. Обижаться на другого — один из способов сохранять связь с другим человеком после расставания и разрыва (например, способ не взрослеть и не проходить сепарацию для выросших детей; способ сохранять незримую связь с бывшим супругом в разводе; способ лелеять мечты о всемогуществе, планируя месть давнему обидчику и т.п.)
2. Отказаться от обиды означает повзрослеть. Тут можно либо выйти из слияния и понять, что у другого могут быть любые свои планы на жизнь, не похожие на мои. Либо попытаться открыто выразить свои потребности, рискуя тем, что уже другой решит разорвать отношения. В любом случае, слияние автоматически разорвётся. Может быть, начнётся открытый конфликт, может — просто разрыв и расставание, но обиды и пассивной агрессии больше не будет.
3. А вот советы «не обижаться» (т.е., не чувствовать свои чувства), «простить обиду» — они про инфантильность. Они призывают выбрать иллюзию слияния и отказаться от своих потребностей и притязаний. Наврать себе «да не больно-то и хотелось» («зелен виноград»). Проигнорировать свои желания, которые у вас есть и которые другой отверг. «Не обижаться» означает выбрать не взрослеть. Вообразить себя сверху и милостиво «простить», то есть позволить другому вести себя так, как он и без того собирался.
4. У сильных и взрослых людей обид не бывает. Бывают разочарование, злость, ярость, конфликт, ссора и много других неприятных эмоций. Но ощущение обиды — признак внезапного приступа инфантильности. Накатывает ощущение, что на другого-то я рассчитывал (а он! как он мог!!!). И да, похоже, пора признать, что раз я обиделся — то я чувствую себя слишком слабым, чтобы принудить другого сделать так, как я хочу; поэтому обижаюсь.
Вот и получается: единственный способ справиться с обидой — повзрослеть. Пройти сепарацию. Смириться с фактом, что другие люди, даже самые близкие — не наши клоны и не наши игрушки. Иногда они хотят того, что нам не нравится. Иногда они не испытывают тех чувств, в которых мы нуждаемся (и, возможно, никогда не дадут их нам). И нам надо учиться жить с этим. И, как взрослым людям, самим обеспечивать свои потребности: искать новых друзей, не общаться с теми, кто нас не любит — и общаться с теми, кто любит.Именно это психологи имеют в виду, когда говорят «отпусти свои ожидания» — то есть, откажись от обиды, признай, что другой человек — ДРУГОЙ, он может никаким нашим ожиданиям не удовлетворять. Это может быть грустно и больно, но это реальность. Поэтому надо учиться выживать в таком мире. Отказаться от слияния и сепарироваться.Нет, никто не говорит, что это легко. Да, это опять предложение «нарисовать чёртову сову».
Даже этот шаг выполнить для очень многих — чрезвычайно трудно. Вместо того, чтобы сказать: «Я чувствую обиду», человек рассказывает, какие негодяи окружающие, как они нехорошо поступили, описывает несправедливости этого мира, сетует на злую судьбу, жалуется. Наглядно демонстрирует, насколько несправедливо с ним обошлись — ведь объективно несправедливо же? Однако в открытую претензий не предъявляет. Только мрачнеет, супится, страдает и жалуется.
Поэтому первым пунктом надо взять на себя ответственность за собственные чувства и сказать: я чувствую себя обиженным.
Отложить в сторону представления о справедливости / несправедливости. Может, другие и имели право так поступать, как они поступили. Но, в любом случае, я обиделся. На них и такое их поведение.
Хотя бы самому себе назвать. И честно. Не так, как обычно: «В этой конторе, где я работаю, повышают только подхалимов и любимчиков» — ну и что? Да, нехорошая контора, а тебя лично почему так задевает заведённый у них порядок? Сформулировать запрос через «Я хочу получить» — опасно и больно. Даже если не начальнику в лицо его озвучить, а хотя бы самому себе вслух назвать. «Я хочу, чтобы мою работу признали ценной и важной, повысили мне зарплату и выдвинули на повышение вместо этой бездарности Иванова» — вот это совсем иначе звучит. Очень прямо — и поэтому довольно агрессивно. А для большинства «привычных обиженцев», как мы помним, стоит запрет на открытое проявление агрессии, поэтому и этот этап выглядит весьма пугающим и опасным. Что, вот прямо так и сказать, прямо о том, чего я хочу? Это нагло, грубо и некультурно. Фи. Давайте лучше порассуждаем об общей несправедливости этого мира и некомпетентности Иванова.
Взрослый человек обычно в курсе, что никто не должен исполнять его личные хотелки, что мир несправедлив, а люди эгоистичны. (Писатель Станислав Ежи Лец дал отличное определение: «Эгоист — это тот, кто думает о себе больше, чем обо мне». С этой точки зрения мир населён одними сплошными эгоистами, кошмар!).
Взрослый человек — это тот, кто понимает свои (и чужие) границы и в состоянии взвесить и сопоставить свои и чужие ресурсы. И принять разумное зрелое решение: я борюсь или я смиряюсь. Бороться есть смысл тогда, когда в битве есть шанс победить (ну или цель настолько важна, что за неё не жаль и погибнуть с честью). А смириться и уйти от битвы — когда выигрыш невелик, а ресурсов на борьбу уйдёт больше, чем я могу себе позволить. (Например: «Да, меня в этой фирме не повысят, меня вообще несправедливо, по моему мнению, обходят с должностями и бонусами. Но до следующего года я не могу позволить себе уволиться: я мне ещё ипотеку платить и кредит за маму. Я нуждаюсь в этой зарплате. Поэтому буду вести себя вежливо, сидеть тихо, работать честно и понемножку искать новую работу»). Неприятно? Несправедливо? Ну да, если вы верите в это — то так оно и есть. Но этот мир не обещал вам, что будет соответствовать всем вашим представлениям о справедливости. Увы. Мы можем только выбирать, как жить вот в этих условиях, но не диктовать сами условия.
А дрянных мест работы и неблагодарных друзей — множество. Это не значит, что вы должны сохранять с ними связь, пытаясь выбить желаемое.
Проработать обиду — не означает «не чувствовать обиды», «смириться с несправедливостью» или, уж тем более, «полюбить обидчика». Это означает просто признать своё реальное место в мире, оценить свои возможности и решить, что именно я собираюсь делать со своей жизнью.
В реальном мире, а не в мире своих фантазий.
И вы не представляете, сколько энергии на реальную жизнь при этом высвобождается!…опубликовано econet
Автор Елизавета Павлова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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