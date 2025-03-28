Сергей Лазарев: Семья – это ЖЕНЩИНА

Женская энергетика сильнее мужской, поскольку женщина предназначена рожать детей и потому энергия изначально дается ей с избытком.

Что такое семья? Семья – это дом, это очаг, это дети, это женщина, жена, и это друг семьи – мужчина, муж. Семью создает женщина. Атмосферу семьи, пространство семьи создает женщина. А мужчина помогает ей. Меня часто спрашивают, насколько гармония в семье зависит от женщины. Этот вопрос кажется мне нелепым. Семья – это, по сути дела, и есть женщина. А мужчина с незапамятных времен охотился, добывая пропитание для семьи, заботился о семье, то есть о женщине и детях.

Семья – это, по сути дела, и есть женщина

Насколько женщина создает атмосферу тепла, уюта, защищенности, заботы, – настолько гармонична семья. Насколько женщина чувствует единство с мужем, настолько гармонична семья. А если женщина обозначает границы своей собственной территории, материальной и духовной, и отстаивает ее на внешнем уровне, жестко конфликтуя с мужем, – тогда семья разрушается.

Женская энергетика сильнее мужской, поскольку женщина предназначена рожать детей и потому энергия изначально дается ей с избытком. Мужчина мыслит стратегически, что приводит к огромным нервным затратам, – поэтому у него может просто не хватать энергии на постоянные бытовые заботы о семье. А женщина должна направлять свои силы на формирование семьи и заботу о детях.

У семьи два уровня – внешний и внутренний. Внешний – это защита, добыча еды, добыча денег, регулирование серьезных стратегических вопросов. Этим всегда занимался мужчина. А женщина решает внутренние вопросы семьи. Женские дела – это воспитание детей, приготовление пищи, создание домашней атмосферы, уюта, расстановка мебели, мытье посуды, уборка в доме и т.д. Это естественное разделение труда.

Семейная жизнь – это познание и развитие. Первая задача семьи – это развитие, вторая – рождение и воспитание детей. Для того чтобы развиваться, у человека должна быть гибкость, готовность меняться. Кто отличается гибкостью? Женщина.

Лао-Цзы писал: «Когда мы рождаемся, – мы мягкие, гибкие; когда умираем, – твердые и крепкие…» Кто мягкий и гибкий? Женщина. Кто твердый и крепкий? Мужчина.

У кого больше тенденция к развитию? У кого выше способность приспосабливаться к новым условиям? У женщины. Мужчина умеет стратегически мыслить, а женщина – меняться, чувствовать новое и приспосабливаться. Именно на женщине всегда лежали заботы и о сохранении семьи, и о поддержании семьи, и о развитии семьи. А когда женщина пытается уподобиться мужчине и действовать, как мужчина, тогда семья разрушается.

Почему женщины живут дольше, чем мужчины?

Один древний мудрец задал вопрос своим ученикам:

– Что самое твердое в человеческом организме?

Ученики задумались.

– А что самое мягкое?

Ученики опять задумались, и мудрец сам ответил на свой вопрос:

– Самое твердое – это зубы, а самое мягкое – это язык. Вот смотрите, – он приоткрыл рот, а потом продолжил, – зубов у меня нет, а язык остался.

Женщина подобна языку, а мужчина – зубам. Когда мужчина не верит в Бога, он внутренне перестает подчиняться Божественной воле. Он становится твердым и крепким, причем не только снаружи, но и внутри, – и потому он живет недолго. А женщина, которая мягкая и гибкая, умеет подчиняться, приспосабливаться. Она гибкая и снаружи, и внутри, – поэтому она живет долго.

Когда я был в Египте, мне рассказали о бедуинах, которые живут в пустыне в исключительно тяжелых условиях. Средняя продолжительность жизни бедуинов-мужчин – 90 лет, а женщин – 85 лет. Дело в том, что для выживания в таких условиях необходимы вера и сила духа, поэтому мужчина здесь становится более жизнеспособным, чем женщина. А когда жизнь благополучная, комфортная и вера игнорируется, тогда женщины живут дольше, чем мужчины.опубликовано econet

Из книги «Секреты семейного счастья», Сергей Лазарев

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