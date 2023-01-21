Сердце не заблокируешь

Кто подскажет, как правильно жить - руководствуясь разумом или сердцем? Что важнее - холодный расчет или чувства? Каждый из нас выбирает сам, в какой мере прислушиваться к голосу своего сердца. Оно не обманет.

Если бы сердце можно было заблокировать как нежелательного абонента в своем смартфоне… В сердце нет черного списка, куда можно отправить всё, что разрушает, угнетает нас. Но люди пытаются так делать. И приобретают психосоматические заболевания, погружаются в депрессию, становятся трудоголиками…

Про чувства и разум

Они не понимают, что с ними происходит. Считают (или убеждают себя), что всё идет по плану. Проводят ревизию жизненных достижений, выстраивают карьеру. А в глазах у них можно прочесть одиночество и боль.

Наши поступки не всегда продиктованы разумом. Поведение отражает неудовлетворенность, бессилие, раздражение, которые накапливаются внутри. И можно предположить, что негативный человек, с которым трудно общаться, попросту несчастен.

Разум нам дан для того, чтобы постоянно его развивать, совершенствовать. Учиться думать, анализировать, рефлексировать. «Почему я поступил так, а не иначе?» «Можно ли было избежать этой ошибки?» Не все умеют понимать мотивы своих действий. А ведь первый шаг к развитию – это познание самого себя, откровенность с самим собой. Не каждый имеет смелость заглянуть вглубь себя и признать собственную слабость, трусость, хитрость и зависть (душа любого человека скрывает много темного). А ведь отсюда начинается зона роста.

Сердцу незнакома логика. И люди, которые действуют по его повелению, поступают нелогично. Поэтому говорят «глупое сердце». Оно живет по каким-то другим законам, и потому мы умеем чувствовать. И, возможно, это важнее логики. Способность к чувствам - главный навык человека, который и отличает его от всех живых существ. На основе этого навыка формируются взаимоотношения с самим собой. А потом уже - с окружающими.

Случается так, что мы временно теряем ориентацию в этом мире и чувства теряем, черствеем. Поэтому рискуем потерять дорогих нам людей. Тех, кто способен сделать нас счастливыми. С которыми хорошо, спокойно и светло.⠀

Что бы там ни утверждали, мы все без исключения нуждаемся в любви. Мы так устроены. Все материальные блага, карьера, успех – это наносное. Оно идет от разума. Мы привыкли думать, что финансовый достаток, признание в обществе – это основа жизни и залог счастья. Но наше сердце говорит о другом. О том, что рядом должен быть тот, кто согреет, поддержит в трудную минуту, проявит участие и неравнодушие.

И мы строим новые отношения, хотя в глубине души понимаем, что можем потерпеть поражение, снова и снова идем на риск. Подчиняемся зову сердца, влюбляемся. Становимся уязвимыми, страдаем. И иначе быть не может, ведь так устроено наше сердце.опубликовано econet

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