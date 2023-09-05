Секрет мгновенного счастья: странный, но освобождающий!

Чтобы стать счастливым, нужно хотя бы попытаться постичь истинную суть вещей. И тогда приходит понимание, что материальные ценности на самом деле никогда не смогут составить счастье человека. Сам процесс движения к цели уже может дарить предвкушение счастья и вдохновение.

Знаю, это звучит как безумие, но это правда. Ключ к счастью, успеху и силе – и получению любой другой вещи – не желать их очень сильно. Это значит не ставить на пьедестал то, что вы хотите. Ключ к счастью и успеху – осознание на гранулярном уровне того, что вещи, которые хотят большинство людей, на самом деле являются отстойными.

Материальные вещи ничего не значат

Быть богатым – не так уж и здорово. Быть постоянно в центре внимания – тяжело. Строить отношения – значит затрачивать много усилий. Самые прекрасные места в мире кишат комарами, жутко холодные или жаркие, как ад.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Это наблюдение не является новым или гениальным, и я здесь не для того, чтобы жаловаться. Я хочу поговорить о том, что практиковали древние стоики, считая это едва ли не формой искусства: презрение.

Марк Аврелий поделился с нами своими воспоминаниями о пышном пиршестве. Он был императором в тот период, когда Рим процветал. Тем не менее, на пиру его не привлекали ни изысканные вина, ни первоклассная кухня. Он побуждал себя смотреть глубже. Когда у него это получилось, он сказал себе: «То, что я на самом деле вижу – это мёртвая рыба. Мёртвая птица. Мёртвый поросёнок… это благородное вино – виноградный сок, а фиолетовые мантии – овечья шерсть, окрашенная кровью моллюсков».

Зачем кому-то это делать? Зачем кому-то презрительно относиться к одежде и вкусной еде и лишать себя предвкушения? Или к своей власти и величию? (В Риме только император мог носить фиолетовую мантию.)

Ну, наверное, потому, что всё это является полной ерундой. И люди, которые не видят этого и гордятся такими вещами, скорее всего, стали поглощёнными и зависимыми от них. Суть упражнения, которое делал Марк Аврелий, по его же словам, заключается в том, чтобы обнажить вещи и «лишить их облагораживающей легенды».

Это упражнение не ограничивалось едой или властью. Марк Аврелий также напоминал себе, что секс был просто «трением пениса, краткими конвульсиями и выделением небольшого количества мутной жидкости». По всем меркам, это грубый и бессмысленный способ описать то, что одновременно является приятным удовольствием и выражением любви. Однако эти слова способны подействовать на человека как нюхательная соль: они могут пробудить его, когда он движется в неправильном направлении, когда похоть заставляет его принимать решения, о которых он впоследствии пожалеет.

Стоики не были циниками, отказавшимися от всех мирских благ. Сенека был очень богатым. Марк Аврелий обладал огромной властью. Они просто поняли, чем на самом деле были все эти вещи. Это то, что позволило им эффективно использовать их без развития зависимости.

Чтобы что-либо осознать, вы должны сначала пройти урок. Вы должны оказаться по ту сторону забора, чтобы понять, что на самом деле трава там не зеленее.

В начале этого года меня наградили премией «Грэмми» за альбом, в создании которого я принимал участие. Я был очень взволнован. Каково это было получить такую награду? Это было похоже на любое другое событие, к которому вы долго готовитесь, а в итоге оно пролетает, как одна секунда. Я потратил пять или шесть часов ради тринадцати секунд волнения.

По сути, в конце большинство продюсеров даже не получают «Грэмми»… если вам нужна премия, вы можете купить её с собственным именем в Интернете. Это была одновременно невероятная честь и обязанность. И если меня снова пригласят на церемонию, то я, скорее всего, не пойду и лучше поработаю вместо этого. Тот факт, что данное событие уже было, уменьшает моё стремление к любым другим «призам» подобного рода, скажу я вам, и оно никак не повлияло на мою жизнь.

Когда мы молоды и амбициозны, мы подвержены влиянию того, что психологи называют верой в «условное счастье». Если мы добьёмся той или иной цели, заработаем n-ную сумму денег, выиграем какую-либо премию, получим повышение, вступим в брак или переспим с кем-то, мы непременно будем счастливы. Мы испытаем удовлетворение, если получим то, что хотим.

Однако со временем мы начинаем понимать, что те вещи, которые мы так жаждем – это всего лишь соблазнительный и недостижимый мираж. Как только мы что-то получим, у нас тут же возникают другие желания – либо же мы чувствуем разочарование или оказываемся сбитыми с толку. Мы думаем, что они избавят нас от наших текущих проблем, но этого не происходит (наоборот, с их появлением в нашу жизнь приходят новые проблемы).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Только вековая мудрость и опыт способны заставить нас осознать истину: все вещи – отстой в равной степени. Все вещи приносят с собой те или иные проблемы.

Поначалу данная мысль кажется удручающей, и большинство людей боятся её. Если все вещи – отстой, это значит, что жизнь бессмысленна?

Нет, совсем нет.

Просто поймите, чем все эти вещи являются на самом деле. Что они собой представляют, если облачены не в легенду, а правду?

Постижение истинной сущности вещей – секрет счастья. Во-первых, вы можете быть счастливым прямо здесь и сейчас, потому что, поверьте мне, в данный момент у вас есть всё, что вам нужно. Во-вторых, это позволяет вам наслаждаться процессом и настоящим, когда вы стремитесь к большему.

Я не пишу книги потому, что надеюсь, что однажды я приобрету огромный успех, который сделает меня богатым и знаменитым – и, следовательно, счастливым и свободным. Я пишу книги потому, что сам процесс, каким бы мучительным и надоедливым он ни был, приносит мне огромное удовольствие и удовлетворение.

Я не совсем равнодушен к результатам. Я хочу, чтобы мои книги продавались, и я упорно работаю над этим – однако я не переживаю, если что-то идёт не так, и я не питаю иллюзий относительно успеха, связанного с ними. Без ожиданий того, что всё будет развиваться определённым образом, я на самом деле лучше работаю, моя энергия не иссякает.

Я придерживаюсь мнения, что усилия – это всё, что у нас есть, а результаты – побочный эффект. Как сказано в «Бхагавадгита»: «Ты имеешь право только на действие, а не на его плоды». По сути, действие – это единственная вещь, которая не является в действительности отстойной.

Я люблю свою жену, своего сына, свой дом, свою карьеру и своих друзей, которыми я восхищаюсь. Вы можете сделать все эти вещи смыслом своей жизни, считать их совершенными и нетленными. Однако это опасно и иллюзорно. Как и все внешние вещи, они могут подвести вас, трагические события могут отнять их у вас – произойти может всё, что угодно.

Прекрасно иметь мечты, цели и испытывать свои возможности. Однако не стоит обманывать себя, думая, что счастье и самоценность придут вместе с достижением тех или иных целей. Таким образом, небольшое презрение является полезным инструментом для создания объективности и перспективы.

Марк Аврелий продолжал наслаждаться хорошей едой. И я по-прежнему наслаждаюсь тем, что люблю. Однако иногда бывает полезно взглянуть на них под другим углом. Это секрет того, чтобы наслаждаться и ценить то, что имеешь, и не привязываться к этому.

Все вещи – отстой. Я знаю это. Вы знаете это. Пусть это станет для вас освобождающим.опубликовано econet

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet