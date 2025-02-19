Секрет креативности: Как научить ребёнка думать?

✅ Учить ребенка ДУМАТЬ — это учить его принимать решения, брать на себя ответственность, искать альтернативные пути решения.

Когда заходит разговор о личной ответственности, да еще, если речь касается людей молодых (детей, по сути), у людей постарше (родителей, как правило) возникает масса вопросов — мол, а как студент поймет, что ему надо включить мозг и начать как-то им ворочать, а не просто штаны в институте просиживать? Вопрос хороший. Только, боюсь, поздно пить «Боржоми», когда молодой человек достиг совершеннолетия.

Главное, что должны давать и школа, и высшее образование, — это умение думать

Идеальный возраст благотворного (как и не благотворного) воздействия на мозг ребенка — это десять-четырнадцать лет, и воздействовать, кстати сказать, сможет на этот мозг только тот, кто к соответствующему возрасту ребенка не растерял с ним психологический контакт…

Школа не слишком любит оригинальность, поэтому случаются и неплохие в сущности троечники. Но зато она любит усидчивость, поэтому и отличные оценки — это вовсе не крест на будущей карьере. Ну, я шучу, разумеется.

В целом же мне кажется, что школьные оценки и жизненные перспективы — это вообще вещи, друг с другом никак не связанные. В конце концов, человек может быть не слишком удачен как ребенок, но оказаться вполне себе успешным взрослым. И наоборот. Тут же еще и фактор развития имеет место быть — кто-то рано стартует, но быстро финиширует, кто-то, напротив, поздно, кто-то хорошо бежит дистанцию жизни от начала и до конца. В общем, тут больше вопрос личностных качеств, нежели образования.

Главное, что вообще должны давать и школа, и высшее образование, — это умение думать. А также, в более широком смысле, — умение использовать собственные человеческие, психологические ресурсы.

Школа же, к сожалению, тренирует одно-единственное наше качество: память. «Буря мглою небо кроет…» До сих пор помню это стихотворение. Она тренирует память, но НЕ тренирует разные способы думать — вширь, ввысь, вправо, влево, наискосок… Есть просто некий набор правил, которые ты должен запомнить. И не только по математике, но даже по истории и литературе. Не научиться думать, а научиться воспроизводить некие шаблоны.

Думаю, проблема тут в том, что мы толком и не знаем, что значит — научить ребенка думать. Нам кажется, что если мы учим ребенка применять некую формулу «2а + 2b», а он впоследствии сможет применить ее там, где вместо «а» и «b» встают «х» и «y», то мы таким образом научили его думать. На самом деле — нет. Это вовсе не умение думать, это абстрактное умение оперировать абстракциями. Учить ребенка думать — это учить его принимать решения, брать на себя ответственность, искать альтернативные пути решения.

Однако же ничего подобного в школе нет. Нет этого и в воспитании. Воспитание — это в основном тоже набор шаблонов, которые необходимо освоить. Мы говорим ребенку, что он должен быть «добрым», но при этом не объясняем ему, почему он должен быть добрым, почему он должен быть внимательным к окружающим, почему он должен проявлять уважение к другим людям и к тому, что они делают.

Остановите на улице человека и спросите его: «Зачем быть добрым?» Он потеряется, он не сможет вам ответить на этот вопрос. Или оскорбится. А ведь у каждой из перечисленных человеческих черт есть свой глубокий смысл, своя внутренняя логика. Потому что, когда мы уважаем другого человека, мы, во-первых, с большим вниманием относимся к тому, что он говорит, и поэтому больше узнаем для себя; во-вторых, мы создаем социальный контакт, и в результате нас тоже начинают слушать и лучше слышать. И так далее. Это нам, грубо говоря, просто выгодно.

Учить ребенка думать — это вовсе не значит тренировать его память (хотя тренировать ее тоже нужно). И это вовсе не навык использования шаблонов (и животное в цирке воспроизводит шаблоны). Нет. Умение думать — это умение задаваться вопросом

Когда ребенок читает задачу в учебнике математики, он сам должен хотеть понять, как узнать, с какой скоростью доедет этот злосчастный поезд из пункта «А» в пункт «Б». Ему самому это должно быть интересно. То есть чтобы не учебник его спрашивал: «С какой скоростью?» — а у него самого рождался такой вопрос: «А как же понять эту скорость, если…» И если у него возникает эта озадаченность, если он испытывает этот зуд познания, если ему важно понять, как это там все произойдет с этими поездами, — он начинает думать над задачей.

А у нас как? Читаем про «А» и «Б». Какая скорость? Время на расстояние? Хорошо, подставляем. И все, конец ученью. Ученик не думает, он просто механически применяет формулу.

Задача школы — не рассказывать о том, что амеба размножается митозом, гидра — вегетативным способом, а куст — каким-нибудь почкованием. Ее задача — учить человека задаваться вопросом: «Почему?» А так это просто информация: эти делятся так-то, эти размножаются так-то, а эти вообще сексом занимаются — о! И вот ученик сидит такой ошарашенный, и, собственно, ему уже только один вопрос интересен — как доучиться до восьмого класса, чтобы поглумиться над этим драматическим учебником со всеми обстоятельствами данного человеческого дела?

У меня была учительница по биологии, которая дала мне задание подготовить доклад, кажется, по беспозвоночным. В общем, помню, что там в числе героев присутствовали какие-то улитки. Я пошел в библиотеку, взял книги, начал читать и… вдруг понял, что улитки — это целый вид в каком-то классе и в этом классе еще бог весть какие другие существа наличествуют, которые совершенно не похожи на улиток, но относятся к этому классу, потому что… И у меня было такое незабываемое ощущение открытия! Я вдруг осознал, какая это мощная наука — биология! Общие признаки обнаруживаются у совершенно не похожих друг на друга существ!

Но ведь перед этим на уроке мне та же учительница все об этом рассказывала, а я не задумался. Не задумался, потому что передо мной такой задачи не поставили — задуматься. А когда мне поставили задачу прочитать доклад — я задумался. Это было какое-то решающее, эпохальное событие в моем образовательном процессе, потому что я понял: то, что я изучаю, имеет какой-то смысл. И что, по крайней мере, это значительно интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Так что вот от этого «умения задуматься» все и идет. Но это умение нужно найти и развивать — что в ребенке, что во взрослом, который почему-то решил, что он уже все в этой жизни понял… опубликовано econet

Андрей Курпатов, отрывок из книги «Главные вопросы жизни. Универсальные правила»

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