Людям хочется знать, что и как будет. Но мы не можем контролировать то, что нам не по силам. В жизни нет ничего надежного. Вы знаете только то, что ничего не знаете. Если вас не устраивает то, что происходит с вами и вокруг вас, то изменить это можете только вы сами.

А вы торгуетесь с миром? Идёте на сделки со вселенной и с собой? Странные вопросы, вам не кажется? Мы же не на бирже, чтобы заключать сделки, да и не на рынке, чтобы торговаться. Однако совершенно неосознанно мы этим и занимаемся – торгуемся и заключаем сделки. Мы не всегда понимаем, что принимаем участие в этих торгах, чтобы заключить более-менее удачную сделку. И торги бывают по разным поводам.

Почему проще торговаться с мирозданием вместо того, чтобы договориться

Так что же значит торговаться со вселенной? Не умение быть честным с собой, нежелание взять ответственность на себя за свою жизнь? Разберемся в статье.

Как рождается привычка торговаться с мирозданием

Торговаться с миром за право получить что-нибудь для себя любимого. Вот как это называется. Ты мне, я тебе — вот девиз, который тянется за нами с самого детства.

Родители торгуются с нами за наше право быть ими любимыми, мы должны соответствовать их ожиданиям и включаемся в эти торги.

Всё, что нами руководит с самого детства, мы чаще всего делаем только для того, чтобы нам “не влетело”, чтобы родители не перестали нас любить. А в особо “тяжелых случаях” – чтобы завоевать их любовь. И самое главное в этом деле – быть послушным, тихим, не мешать, не влезать…

Они торгуются с нами, мы торгуемся с ними. Ты мне — хорошее поведение, я тебе — свою любовь; ты мне — хорошие оценки, я тебе — свою любовь; ты мне — послушание, я тебе любовь и т.д.

И красной нитью проходит именно тема послушания. С самого детства мы приучаемся делать не то, что хочется, а то, что от нас хотят окружающие. Нас втягивают в эти сделки, после определенных торгов мы приучаемся сдаваться чужой воле и чужим желаниям.

Не спорю, иногда это бывает необходимо со стороны родителей. Необходимо и оправданно. Но детская обучаемость и восприимчивость перерастает в модели восприятия и поведения.

Вариаций на тему совершаемых сделок огромное множество, каждый из вас сам может вспомнить эти торги со своими родителями и свои торги в качестве родителей со своими детьми.

Сделки совершаются постоянно, по любому поводу и становятся частью нашей жизни. Мы впитываем в себя такую модель отношений, и для нас это становится нормой.

Импринтинг. Как он влияет на наше восприятие

Такой паттерн общения мы впитываем в себя совершенно неосознанно и начинаем общаться с миром именно из этой позиции. Это становится частью нас.

Таких моделей мы неосознанно перенимаем в огромных количествах, многие из них никоим образом не являются разрушающими или негативными. Просто так срабатывает наша психика. Неосознанно перенятый шаблон восприятия называется “импринтинг”.

Человеческая психика настолько сложна и непонятна, что механизмы её работы до сих пор остаются тайнами за семью печатями.

Память и эмоции — тоже не так просты, как нам хотелось бы. Однако, следствие “работы” механизмов психики, памяти и эмоций играют с нами “злые шутки”. Мы пожинаем плоды их слаженной работы и не понимаем, КАК и ЧЕМ себе помочь, чтобы изменить то, что не нравится, и прийти к тому, чего хочется.

Импринтинг — одна из таких “шуток” слаженной работы нашей психики, памяти и эмоций. Зафиксированная в памяти эмоционально окрашенная информация формирует определенное мировосприятие.

Импринтинг является ещё и специфической формой обучения, формирующего наши ментальные, эмоциональные и поведенческие реакции. Это зафиксированный в бессознательной памяти алгоритм проявления наших реакций и шаблонов поведения — то, как мы привыкаем реагировать на определенные ситуации — что говорим, что чувствуем, как думаем и что делаем.

Можно сказать, что импринтинг, это то, что мы впитываем в себя, и то, что формирует нас. Включая и самые базовые аспекты адаптации к этому миру.

Ребенок растёт, формируются его потребности на разных уровнях, и импринтинг как форма обучения очень в этом помогает. Однако и много всего мы впитываем в себя в рамках обуславливания, что может нам мешать уже во взрослом состоянии.

Тема импринтинга обширна и достойна отдельной статьи. В рамках обсуждаемой темы торгов и сделок с мирозданием, просто небольшое отступление, чтобы было понятно, КАК это с нами происходит. Информирован, значит, вооружён, значит, уже можно что-то с этим делать, а не тыкаться в тёмной комнате в поисках чёрной кошки.

Сделки со вселенной. Что с этим делать

Торговаться с миром очень удобно. Это позволяет снять ответственность с себя любимого. Но это же базовый критерий активирования у себя состояния жертвы — перенос ответственности на что угодно и на кого угодно, кроме себя.

Почему же мы, взрослые люди, порой даже понимающие, ЧТО происходит и ПОЧЕМУ так происходит, никак не можем от этого уйти?

А потому, что мы впитали в себя такую позицию с самого детства, и это впечаталось в нас. Импринтинг удался на славу.

Не стоит винить родителей за то, что так произошло. Не стоит винить себя за то, что переняли такую модель. Просто примите это за данность, за часть урока, который необходимо пройти.

И направьте себя на то, чтобы изменить то, что впечаталось в вас. Снять печать, мешающую, уводящую в тяжесть, и впитать, запечатать новую, полезную, вдохновляющую вас на жизнь в лёгкости.

Давайте разберем на примере, как происходят эти сделки со вселенной. Дано:

я работаю на нелюбимой работе, но хочу уйти и заниматься другим делом;

живу с нелюбимым, но хочу расстаться;

учусь в нелюбимом вузе, но хочу получить совсем другую профессию;

живу в нелюбимом месте, но хочу переехать в другой город …

Человек понимает, что как раньше уже невыносимо, надо что-то менять. Но чтобы менять, необходимо что-то делать. Как-то что-то изменить. Закрыть одну реальность и открыть двери в новую.

Но как же открыть для себя новую реальность? Это надо напрягаться, надо впускать в себя и в жизнь что-то новое, неизведанное, непонятное.

Надо ДЕЛАТЬ то, что никогда не делалось. Надо принимать решение, делать выбор и двигаться в другую сторону. НАДО! Но страшно, непонятно, а вдруг не получится, а вдруг будет ещё хуже?

И начинаются торги, совершаются сделки. Где-то с самим собой, где-то — с миром.

Вроде перемены назрели, и человек просит — дайте мне пинок, я знаю, как попасть туда, куда я хочу, но не делаю. Видать перемены назрели не окончательно, потому что следом он просит – дайте мне пинок, чтобы я понял, как попасть туда, куда я хочу, или помогите мне, затащите, а там я уже сам вырулю…

От старых привычек отказываться ой как не просто. И выгоды от перемен ещё непонятны, а вдруг будет всё ещё хуже?

Разновидности сделок со вселенной. Наглядные примеры

Разновидности торгов будет звучать примерно так:

“А может всё и не так плохо, а? Ну живут же как-то люди с такими же проблемами как у меня. Я лучше оставлю всё как есть. Всё уже привычно и знакомо. Стерпится, слюбится…”

“А может само всё изменится? Ну бывает же так в жизни. Вот пострадаю, отстрадаю своё, а потом всё начнёт меняться в лучшую сторону…”

“ А может и не думать обо всех этих неприятностях? Говорят, что надо мыслить позитивно. Само тогда всё придёт, прям в руки…”

“А можно, я ничего не буду делать с собой, не буду менять свои мысли, свое мышление. Можно без этого же как-то прийти к изменениям…”

“А можно вы всё сделаете за меня, а я как увижу, что это работает, тоже присоединюсь…”

Думаю, вы поняли, как разгорается эта торговля. Торговаться с собой за попытку изменить жизнь. Вариаций много. Тут главное увидеть в себе такие проявления.

Возможно, это будет не так просто, потому что это же часть вашего восприятия, часть вас, неотъемлемая. Но надо! Надо увидеть и признать эту составляющую. Да, эти торги идут рука об руку с сопротивлением, которое непросто отпустить.

Все дело в выборе. Почему сделки проваливаются

Поймите – выбор в нашей жизни неизбежен. Даже отсутствие самого выбора – тоже выбор его не делать. Однако, выбор — это всегда отказ от чего-то одного в пользу чего-то другого. А торговаться бесполезно.

И даже когда вы торгуетесь с собой, на деле вы торгуетесь с миром. Но ведь это не работает.

Можно пребывать в иллюзии только в том случае, если ваша иллюзия не приводит вас к страданиям. В противном случае, просто смените иллюзию, если не хотите особо напрягаться.

Но пока вы торгуетесь с миром, никогда и ничего не изменится. Помните, что эта ИГРА В БАРТЕР с миром, эта торговля и поиски выгодных условий для сделки, всего лишь привычное и перенятое восприятие, которое впечаталось в вас, закрепилось, и вы уже не замечаете, как строятся ваши умозаключения.

Это становится частью вас. Ваши ментальные конструкции закрепляются с каждым днём, с каждой “торговой сделкой”.

Но не все сделки приносят прибыль и удовлетворение от проведенной операции. Скорее, наоборот.

Если вы торгуетесь, например, за право “выйти замуж”, а на самом деле не понимаете, что просто боитесь одиночества. И вот вы совершаете сделку с собой, с миром, с “избранником”, выходите замуж, но счастья как не было, так и нет.

Одиночество никуда не делось. Сделка провалилась, и вы всё так же несчастны. А вы хотели “простого, человеческого счастья”, и вокруг все твердят, что “пора”, что “время уходит”, что “потом тяжелее будет”. И вы неосознанно хотите быть послушными – и поэтому решаетесь на эту “торговую сделку”.

Ещё пример – хочется жить красиво, богато, ни в чём себе не отказывать. И вы заключаете сделку с собой, поторговавшись немного, и выбираете карьерный рост. Вкалываете без продуху, делаете карьеру, обеспечиваете себе безбедную жизнь, но счастья нет. Ни семьи, ни детей, ни друзей. Только работа, деньги, удовольствия, за которые можно заплатить.

А все потому, что вы так и не поняли, что этим достатком прятались от себя, от того, чтобы позволить себе любить. И вместо любви и семьи выбрали работу и деньги. Сделка провалилась. Деньги не принесли ни спокойствия, ни счастья. Здоровье пошаливает, и вы уже не рады ни деньгам, ни статусу, ни достатку.

Примеров можно приводить бесчисленное количество. Всё это происходит потому, что человек идет на сделку с собой, со своей совестью. Он торгуется с собой за право получить то, что он себе придумал как “счастье”.

А вот то, что ему действительно нужно, то, что принесет радость ему, прячется далеко и надолго. И он даже не понимает этого. Не видит. Эта внутренняя глухота и приводит к этим постоянным торгам и необоснованным сделкам.

Что делать, чтобы избежать торгов с собой

Всё просто. Надо быть честным с собой. Перестать себя обманывать. Перестать идти на поводу у окружающих. Начните прислушиваться к своим истинным потребностям и желаниям.

Сложно? Согласна. Но возможно. Даже необходимо. Как только поймали себя на том, что торгуетесь и готовы уже на сделку, остановитесь! Задайте себе вопрос: “Что я могу для себя сделать? Как я могу себе помочь?”

Но только помните – делать ради делать, это всё равно торговаться с миром, это позиция “я же попробовал, но ничего не получилось”. Не надо пробовать. Надо делать. Искать пути и делать.

Без внутренней веры, без того, чтобы быть честным с собой и с миром ничего и никогда не изменить.

Да, нам хочется знать, что будет и как будет. Но мы не в состоянии контролировать то, что нам не под силу. Не бойтесь менять привычное. Вылезайте из своего привычного, теплого и знакомого болота. Ты родился оригиналом, так не умри копией (с)…

В жизни нет ничего надежного. Вы знаете только то, что ничего не знаете. Это “знание” своего незнания способно вдохновлять на изменения, и тогда вы поймёте, что невозможно объять красоту неизвестности.

Если вам не нравится то, что происходит с вами и вокруг вас, то изменить это под силу только вам. Ищите источник своего внимания. На чём залипание – страх, гнев, раздражение, обида? Что вас сжимает? Обесточьте этот источник, и двигайтесь в сторону расширения.

Без вашего внимания ничего не будет. Вы источник того, что проявляется в вашей жизни. Вы источник своего мира и своей реальности. Творите свою реальностью с любовью…опубликовано econet

Автор Эвелина Танделова-Григорян

Иллюстрации ©Eugenia Loli

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet