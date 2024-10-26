Самовлюбленный мужчина: как с ним жить?

Если судьба свела вас с самовлюбленным мужчиной, вы должны ответить себе, сможете ли его вообще выносить. Возможно, он нарцисс и его самолюбование носит патологический характер? С другой стороны, у вашего мужчины может быть масса реальных достоинств.

Самому категоричному психологу Павлу Зыгмантовичу пришел вопрос от читательницы: «Как вести себя с самовлюбленным мужчиной? Нормально ли это, когда мужчина любуется собой?» Давайте разбираться вместе.

Как вести себя с самовлюбленным мужчиной

— Прежде всего, диспозиция. У нас есть мужчина в возрасте «чуть за 30», внешне очень привлекательный. Он самостоятельный, с ответственной работой. При этом он вполне может отпустить себе комплимент — дескать, он очень красивый. Или даже может сказать, мол, очень себя люблю.

При этом он может не делать комплимент женщине, с которой встречается, из-за чего та чувствует себя крайне неловко, потому что считает себя недостаточно красивой, сексуальной и привлекательной.

Истинная проблема

Я поступлю как Шерлок Холмс — сначала скажу вывод, а потом размотаю всю цепочку, приведшую к нему.

Проблема в этой истории вовсе не в самовлюбленности мужчины (по крайней мере, если опираться на ту информацию, которая у нас есть). Проблема в том, что рядом с ним женщина чувствует себя не очень-то комфортно.

А чувствует она себя так потому лишь, что мужчина не говорит ей комплиментов, не подчеркивает ее привлекательность для себя. Это, понятное дело, неприятно и побуждает задумываться о перспективах таких отношений.

И, если отвечать на первый вопрос, делать надо вот что — сообщить мужчине, что вам нужны комплименты и прочие вербальные (и невербальные) подтверждения вашей для него привлекательности. О таких случаях я писал в заметке «Как разговаривать с мужчиной».

Отвечая на второй вопрос, могу сказать — ничего плохого в самолюбовании мужчины нет. Любоваться красивым человеком — нормально.

Проблема, напомню, не в его самолюбовании, а в том, что рядом с ним женщина не получает подтверждения своей для него привлекательности. Самолюбование мужчины здесь только уводит нас в сторону, как ложная мишень.

Теперь детали.

Нет ли здесь нарциссизма?

Может показаться, что если мужчина так любит собой любоваться, то он весь из себя нарцисс, о которых в интернете в последние годы прожужжали все байты и пиксели.

Не торопитесь. Из описания, которое у нас есть, не следует, что у мужчины какие-то серьезные проблемы и нужно держаться от него подальше.

Вот определение нарциссического расстройства личности: «Всепроникающая модель грандиозности (в фантазии или поведении), потребность в восхищении и отсутствие эмпатии, начинающаяся с раннего совершеннолетия и присутствующая в различных контекстах» (DSM-V).

При этом — спешу напомнить — о наличии именно этого расстройства личности можно говорить, когда есть минимум пять из девяти вот этих пунктов:

1. Грандиозное чувство собственной важности (например, преувеличивает достижения и таланты, ожидает признания в качестве превосходящего без соизмеримых достижений).

2. Занят фантазиями о безграничном успехе, силе, блеске, красоте или идеале любви.

3. Считает себя особенным/ной и уникальным/ной, поэтому понять его/ее могут только другие особые или высокопоставленные люди или учреждения (и хочет ассоциироваться только с ними).

4. Требует чрезмерного восхищения.

5. Есть чувство права (т.е. необоснованные ожидания особенно благоприятных обращений или автоматического соответствия его ожиданиям).

6. Есть межличностная эксплуатация (т.е. использует других для достижения собственных целей).

7. Не хватает эмпатии: не может распознавать или идентифицироваться с чувствами и потребностями других.

8. Часто завидует другим или считает, что другие завидуют ему.

9. Показывает высокомерие, надменное поведение или отношение.

И чтобы вам сразу не захотелось считать всех своих знакомых людьми с нарциссическим расстройством личности, держите цитату из DSM-V: «Многие очень успешные люди проявляют черты личности, которые можно считать нарциссическими. Только когда эти черты являются негибкими, неадаптивными и устойчивыми и вызывают значительные функциональные нарушения или субъективные расстройства, они составляют нарциссическое расстройство личности».

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У нас не сказано, что мужчина преувеличивает достижения и таланты. Он любуется собой и это вполне закономерно — ведь он действительно привлекательный.

У него нет фантазий (по крайней мере, нам об этом не сообщили) о безграничном успехе и красоте (ему не надо фантазировать, красота у него есть).

Он не считает себя особенным, которого могут понять только другие избранные (по крайней мере, нам об этом ничего не сообщили).

Мужчина не требует чрезмерного восхищения (ему, судя по написанному, хватает собственного).

У него не видно необоснованных ожиданий особенно благоприятного отношения к нему со стороны других людей.

Мы не видим у него межличностной эксплуатации (по крайней мере, нам о ней не сообщали).

Нехватка эмпатии — единственный момент, который совпадает. Но здесь есть другие возможные объяснения.

Мужчина может быть просто не обучен говорить комплименты женщине. Или он может искренне верить, что достаточно страсти в постели, чтобы женщина понимала, что она ему нравится. Или могут быть еще какие-то причины (о том, что у поведения может быть много причин, я писал в статье «Первое объяснение не всегда верное, или Знакомьтесь — эквипричинность!»).

О зависти этого мужчины к другим или подозрений других в зависти мы тоже не знаем ничего.

Наконец, и высокомерия из имеющейся у нас информации мы тоже не можем увидеть.

Получается, что из девяти признаков нарциссического расстройства мы видим только один. И даже если мы не ошибаемся и этот признак действительно существует, это еще не повод для диагнозов.

Разумеется, вполне возможна ситуация неполной информации — женщина, задавшая вопрос, вполне могла не написать всех деталей, а они (будучи написанными) могли бы изменить всю картину.

Однако работаем с тем, что есть

Говорите словами через рот.

А из того, что есть, мы видим лишь одно — мужчина не говорит женщине, что она привлекательная (а себе говорит). Женщину это беспокоит, ей от этого нехорошо.

Эта ситуация ничем не отличается от любой другой, где люди столкнулись с необходимостью обсудить и договориться.

Сравните это с такой историей. Мужчина и женщина встречаются почти год, ночуют время от времени друг у друга, но у него до сих пор нет своей полки для одежды в ее шкафу. Для него это сигнал — она не хочет более близких отношений, я для нее временный вариант. Для нее это — ничто, она просто не думала об этом.

Сели, обсудили, все решили к вящему удовольствию обеих сторон.

Или вот. Пара, тоже встречаются не первый месяц, мужчина не знакомит женщину со своими друзьями. Сели, обсудили — он просто стеснялся, так как после развода клялся на стартере своего мотоцикла, что «никогда больше».

В нашей истории с самовлюбленным мужчиной ровно то же самое — люди пока просто не сели и не поговорили. Ничего, дело нехитрое.

Тут нужно еще раз подчеркнуть — да, все может быть гораздо серьезнее, но я опираюсь на ту информацию, которая у меня есть. А из нее ничего серьезного не проглядывает.

Давайте подытожим. Если вдруг женщине попался самовлюбленный мужчина, надо смотреть не на его самовлюбленность (это ложная мишень), а на другие моменты — весь список из девяти пунктов указан выше.

Пять и более пунктов из него — это тревожный сигнал, следует насторожиться. Если этих пунктов нет, решение обычное — сесть и поговорить. Разговор, конечно, решает не все вопросы, но начать надо с него. Весьма вероятно, что просто обсуждение разительно изменит ситуацию в лучшую сторону.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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