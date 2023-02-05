Самоподдержка: Советы психолога, которые помогут вам себя не покалечить

Психолог Нина Рубштейн о том, почему почему нельзя прожить счастливо, упрекая себя, обвиняя, подавляя свои реакции, чтобы выглядеть «правильным» для других.

Центральная вещь, которой занимаются все психологи с большинством своих клиентов, – это обучение и развитие навыков самоподдержки, поскольку это умение является ключевым для формирования огромного количества самых разных навыков, необходимых для счастливой, здоровой и успешной жизни. В идеале это умение должно было бы перейти к каждому ребенку от его родителей в нежном возрасте, но у большинства из нас этого не было, так как наши родители сами не умели себя поддерживать.

Что значит «поддерживать себя»?

Распространенная и упрощенная версия, под которой часто понимают самоподдержку – это «Кто молодец? Я молодец!». Это самый простой и легкий способ самоподдержки: почему бы не порадоваться себе, когда действительно молодец?

Однако, даже этот вариант многим людям не доступен, поскольку в культуру отношений с самим собой вложен родителями с детства постулат о том, что себя хвалить некрасиво, хвастаться некрасиво, надо быть скромным. И ради родительской любви дети, в чьих семьях были приняты такие правила, обучились игнорировать свои успехи, отказались присваивать свои достижения, радоваться им и встраивать их плоды в свою жизнь.

Возможно, вы сами или ваши знакомые имеете этот опыт, и прекрасно знаете, как он отражается на вашей жизни: вы чувствуете себя человеком, который всегда недостаточно хорош, чьи успехи не заслуживают уважения и ничего не значат для дальнейшей жизни.

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Но самоподдержка – это не столько похвала, сколько принятие себя и своих проявлений такими, каковы они есть, без осуждения или преувеличения, в самых разных ситуациях. В этом смысле, поддерживать себя – это принимать свое право действовать так, как удается действовать.

Вас обидели, вы чувствуете себя задетыми и ранеными, вы переживаете грусть, боль и гнев – вы имеете право это чувствовать . Само по себе признание этих чувств является самоподдержкой.

. Само по себе признание этих чувств является самоподдержкой. Вы ошиблись, выполняя какое-то важное дело, вы сожалеете о том, что не учли каких-то деталей, но признаете, что в тот момент действовали ровно настолько удачно, насколько могли, даже если это далеко от совершенства – это самоподдержка.

Зачем это нужно?

Почему психологи считают, что это – необходимый навык, и почему нельзя прожить счастливо, упрекая себя, обвиняя, подавляя свои реакции, чтобы выглядеть «правильным» для других, чтобы соответствовать социальным ожиданиям?

Если вы боретесь с собой, вы тратите очень много энергии не на преодоление внешних препятствий и решение внешних задач, а на попытку переделать нечто в себе, что является вашей естественной реакцией. Многие спрашивают, а как же тогда с самовоспитанием быть? Разве не нужно себя совершенствовать? Вопрос в том, что именно называть «самосовершенствованием». Вы не вырастите прекрасный цветок, если будете поливать его ядом.

Саморазвитие и самосовершенствование – это технология поддержки внутренних ресурсов и направления их в созидательное русло, а не попытка отрубить у себя самого то, что на взгляд социума некрасиво торчит.

Если вы просто признаете себя таковым, как вы есть, вы можете поставить перед собой задачи – я хочу научиться решать задачи, который пока не умею, я хочу научиться регулировать свои состояния, которые мне пока не удается регулировать, и так далее. Но до тех пор, пока вы боретесь с собой, у вас нет шанса развивать свои навыки, вы просто пытаетесь себя покалечить.

Понятно, что такой способ обращения с собой мы усвоили от наших родителей, которые именно так и «обучали»: перестань делать это, перестань быть таким, стань другим. Большинство из них не только не были в курсе, какова здоровая и грамотная технология развития, но и сами никогда не делали с собой ничего хорошего, точно так же дрессируя самих себя, как их когда-то дрессировали их родители.

Но просто взвалить ответственность за отсутствие у вас навыков самоподдержки на родителей – это такая же нерациональная растрата потенциала.

Самым поддерживающим, что вы можете сделать для себя, если с вами это приключилось – это доделать ту работу с собой, которую не доделали ваши родители: стать себе самим самым мудрым, любящим и внимательным родителем, подтягивающим те ваши черты, которые вам до сих пор не удалось развить.

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Как научиться поддерживать себя

Для того, чтобы научиться самоподдержки, необходима технология, которую вы будете применять всякий раз, получая любой результат в любых действиях.

В первую очередь, начните наблюдать за своими внутренними оценками, которые вы даете своим результатам.

Если вы обнаружите, что всякий раз вы оцениваете свои действия негативно, то первое, чем необходимо заняться, это научиться останавливаться: заметили, что критикуете себя и остановились, перестали это делать. Усилием воли.

Очень многие люди не могут это сделать так легко, поскольку в принципе не управляют своим мышлением – мысли «текут» в их голове помимо их воли. И это кажется естественным. Поэтому, навык управления своими мыслями для многих кажется сверхъестественным умением, тогда как это точно такое же умение, как, захотев в туалет, пойти именно в туалет, а не отправлять свои нужды там, где застал импульс.

Когда-то в детстве вы обучились, почувствовав импульс, искать специальное место для таких случаев, придерживать физиологический процесс и совершать ряд действий по управлению им. Навык остановки «ругательного монолога» - точно такое же умение: вы просто останавливаетесь. Для начала.

Второй шаг – это научиться распознавать то чувство, в связи с которым вы себя ругаете, из которого эти слова исходят. Обычно, это разочарование, страх, сожаление, досада и другие негативные чувства. Потренируйтесь называть их: «я чувствую.. гнев» или «я боюсь». Важно, чтобы вы не пробовали вместо чувства назвать мыслительную конструкцию, вроде «я чувствую, что я идиотка». Потому что это не чувство, это – мысль. Важно поймать именно чувство.

И после того, как вы его назвали, следующий шаг – это обозначить, к чему оно относится. Например, «я сожалею, что у меня не получилось» или «я боюсь осуждения», или «я злюсь, что эта задача оказалась не такой легкой, как мне казалось». Попробуйте найти наиболее точное и краткое описание. Само это описание, называние того, что с вами происходит, будет являться признанием, присвоением того, что есть, и это откроет вам дальнейшую дорогу по изменению ситуации.

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После того, как вы признали свои чувства и позволили себя их прожить, то есть, пропустили их через себя, как вдох и выдох, следующая задача – это решить, что вы хотите с этим делать. Вот с этого момента и становится доступной и эффективной конструктивная деятельность, призванная совершенствовать вас и ваши способы действовать.

Здесь я привела эту технологию по отношению к негативным чувствам и событиям, но это так же важно и при позитивных событиях. Если вы выиграли какой-либо жизненный приз, возьмите за привычку отметить те усилия, которые вы приложили для того, чтобы это сделать, а также – то, в чем вам помогли и поддержали другие люди. Признание вклада своего и других является хорошей привычкой, позволяющей вам точно понимать, как и из чего складывается ваш успех и познавать его стратегию.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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