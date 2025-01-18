Самооценка как основа жизненного сценария

Самооценка влияет на жизненный сценарий человека. Она лежит в основе наших мотивов и поступков. Насколько мы решительны и уверены в себе? Успех, карьера, счастье в личной жизни напрямую зависят от самооценки.
Жизненный сценарий – это план, в соответствии с которым человек строит свою жизнь. Кто автор этого сценария? Хотелось бы, чтобы это был сам человек, но у него много соавторов, в первую очередь, родители. Кроме них – педагоги и другие значимые взрослые. Причём, некоторые из авторов даже не догадываются, какой сценарий они создают.
Человек, несомненно, способен изменять свой жизненный сценарий или гибко его корректировать по ситуации, в соответствии со своими целями или опытом. Но существует психологический «механизм», на основе которого сценарий создаётся и работает, который порой изменить очень трудно. Это – самооценка. Именно она закладывается в основу жизненного сценария. Именно с неё и нужно начинать, если хочешь изменить свой сценарий.
Самооценка – это представления человека о себе, о значимости своей личности, оценка собственных достоинств и недостатков, ресурсов и перспектив.
Тимур – двадцатисемилетний парень с высокой самооценкой. Он уверен в себе, любит себя, умеет показать свои достоинства и спрятать недостатки. Он искренне считает, что появление его в этом мире – подарок миру (спасибо родителям!). Он дарит себя (своё внимание, свои силы и энергию) тем, кому хочет, а они должны быть за это ему благодарны. Так и есть! Даже, если у кого-то возникают сомнения в красоте, уме или способностях Тимура, они думают: «Но все почему-то его ценят! Значит, есть, за что!». Про таких говорят: «Победитель». Он проходит по жизни легко и уверенно, ему везёт, удача сама плывёт к нему в руки. А если что-то не удаётся, Тимур воспринимает это как случайность и досадное недоразумение. «Самооправдывающиеся пророчества» - это про него. Если он начинает новое дело, то уверен, что всё получится. Он замечает любое движение в сторону цели и подчёркивает его. Он видит, кто может ему помочь, а тех, кто мешает, просто не замечает. И достигает цели! Тимур ценит жизнь и радости, которые она приносит. Он умеет радоваться, поэтому к нему тянутся люди.
Противоположность Тимура – Эдуард. У него низкая самооценка. Он с детства застенчив, скромен и часто – пассивен. Его имя ему категорически не нравится, он считает, что случайно появился на свет, принеся множество проблем родителям (тоже им «спасибо»!). Имея хорошее здоровье и приличное образование, Эдуард, тем не менее, «сидит» на одной и той же должности пять лет, даже не надеясь на повышение («Всё равно у меня ничего не получится!»). Девушки у Эдуарда нет, хотя у него приятная внешность и богатый внутренний мир. В его жизни тоже работает закон «самооправдывающегося пророчества», только пророчества у него негативные. Собираясь на корпоратив, он слышит от мамы: «Сынок, не сиди тихонько в сторонке, как обычно, а то девушки тебя и не заметят! Так бобылём и останешься!». Идя на праздник с установкой, что его «не заметят», он и обращает внимание на тех, кому он безразличен. А если кто с ним начинает общаться, в голову приходят мысли: «Это из жалости. Я понравиться никому не могу. А если начнём встречаться, она меня потом бросит. Зачем начинать?». Когда начальник отдела поручает ему что-то, Эдуард всегда говорит: «А можно, мне кто-то поможет?», хотя сам прекрасно справится. Обесценивая себя, он формирует у окружающих представление о своей малой ценности. Эдуард всегда напряжён и меланхоличен, поэтому с ним рядом людям не очень комфортно.
Тимур и Эдуард вряд ли подружатся, даже если окажутся в одной компании. Один нацелен на «плюс», а другой – на «минус», поэтому их дороги вряд ли пересекутся. И судьбы у них разные: первый считает себя везунчиком, а второй – неудачником. Значит, базовая жизненная позиция – самооценка, изначально разная, приводит к формированию разных жизненных сценариев.
Но есть позитивный момент: самооценку можно корректировать. Стоит только захотеть изменить свой жизненный сценарий. Самая здоровая (в психологическом смысле) жизненная позиция – «я не хуже и не лучше других, я – равный среди равных» - адекватная самооценка. Такой человек понимает, что идеальных людей нет, хорошо знает свои достоинства и недостатки, умеет комфортно жить с самим собой и окружающими. Позиция принижения себя (заниженная самооценка) и пренебрежения к другим (завышенная самооценка) создаёт иллюзорное представление о собственной личности и окружающем мире, усложняя отношения. Позиция «я хуже всех» - это крайняя ситуация «жизненного проигрыша» и разочарования в себе, являющаяся проявлением депрессии.
Психотерапия позволяет корректировать самооценку (а значит, и жизненный сценарий) в любом возрасте. Работать с самооценкой нужно корректно и постепенно, раскрывая объективную реальность, но сохраняя веру в ценность и значимость каждого человека, независимо от его успехов и неудач. Жизнь может нас внезапно сбросить с пьедестала или вознести к вершинам, но, если мы имеем крепкую внутреннюю опору – осознанные представления о себе и собственных ресурсах, то из любых катаклизмов мы вынесем ценный жизненный опыт, помогающий уверенно идти вперёд и строить ту жизнь, которая нам нужна и важна.опубликовано econet
Автор Володина Марина
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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