С тобой все так: как избавиться от чрезмерной самокритики

Самокритика в разумных пределах - полезная вещь. Но когда вы начинаете заниматься самобичеванием за любую оплошность или промах, это бьет по вашей самооценке, лишает уверенности в себе, создает сложности в общении. Как обуздать своего внутреннего критика?

Внутренний критик — это наш внутренний голос, который мешает двигаться вперед. Иногда он становится настолько громким, что мы перестаем слышать самих себя. Как следствие, возникает страх ошибиться, попробовать что-то новое. Делимся инструкцией о том, как избавиться от чрезмерной самокритики.

Как приглушить самокритику

Обращайте внимание на свои мысли

Прежде чем договариваться со своим «внутренним критиком», научитесь его замечать. Начните внимательно следить за своими мыслями.

Первое время можно фиксировать моменты самокритики письменно или в заметках. Подумайте, в каких обстоятельствах возникла критика, какой она была и каковы последствия. Например, вы поругали себя за ошибку или же отказались от какой-то идеи, потому что «вам не хватит для этого знаний».

Замечайте хорошее даже в, казалось бы, негативных ситуациях

После того, как вы вспомните моменты самокритики, определите положительные действия в сложившейся ситуации. Например, вы забыли дома важный документ и вам пришлось возвращаться за ним. Похвалить себя можно за то, что вы о нем вспомнили и приложили усилия для того, чтобы забрать документ.

Ежедневно выделяйте пять своих побед

Замечайте пять положительных вещей ежедневно. Речь не идет о больших достижениях — даже если вы ничего не сделали за день, то это можно рассматривать как возможность отдыха и перезагрузки.

Думайте не об ошибках, а о том, какой опыт вы извлекли

Внутренний критик направляет ваше внимание на факт ошибки, а ведь любое неправильное действие — это «плохо». Сфокусируйтесь на том, чем полезна была эта ситуация, какие навыки и знания помогли вам в ней, а каких умений все же не хватило и как не допустить этого впредь.

Ищите подтверждения ваших негативных мыслей и продумывайте позитивные сценарии

Например, вы не хотите выступать перед коллегами, потому что «боитесь опозориться». Приведите несколько аргументов в пользу того, что вы не справитесь, после чего перечислите навыки и знания, благодаря которым вы выступите успешно. Например, способность систематизировать информацию, гибкость ума, чувство юмора.

Дайте себе такой совет, какой вы бы дали близкому человеку

Вряд ли вы скажете своему другу «ты не справишься», «идея провальная», «как ты мог совершить эту ошибку». Постарайтесь абстрагироваться и посмотреть на ситуацию будто со стороны: представьте, что вам нужно дать совет своему близкому человеку и поддержать его.

Разрешите себе быть неправильным и совершать ошибки

Внутренний критик — перфекционист. Он требует наилучших результатов, хотя, казалось бы, даже максимальные достижения его не удовлетворяют. Допустите возможность того, что вы с чем-то не справитесь, совершите ошибку, при этом вы вполне сможете все исправить или извлечь из этого опыта пользу с помощью рефлексии.опубликовано econet

Автор Карась Любовь

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