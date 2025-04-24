Благодарность - это молитва, открывающая связь с Творцом. Связь открывает Силу. Сила делает любящим. Любовь творит чудеса.

Представьте, что Вы родились у людей со сверхспособностями. К примеру, у инопланетян. Они могут читать мысли, создавать новые виды животных, управлять погодой, видеть будущее (тем более, что сами его творят) и программировать поведение флоры и фауны. Вы их ребенок, они передали свои способности Вам, чтобы Вы стали хозяином планеты, но вскоре после вашего рождения они улетели осваивать новые звезды.

Благодарить или ругать?

Как Вы будете к ним относиться? Вроде бы всё дали, но где их любовь? Где их присутствие? Лучше бы они не дали ничего, но были бы рядом?

Ругать их или благодарить?

Почему ругать? Ну, потому что не объяснили, как пользоваться всем набором сверхчеловека, инструкций не дали и теперь непонятно, есть ли у Вас то, чем обладают родители или померещилось?

Если Вам кажется, что это сюжет из фантастического рассказа, то Вы очень и очень ошибаетесь. Это история каждого из нас. В том числе и наших родителей. Жутко, когда родители не знают своих сверхспособностей и начинают говорить детям, что Деда Мороза не существует.

И совсем плохо, когда появляются внуки, считающие, что все сверхспособности - бред и надо не отвлекаться на глупости, а пахать на дядю за гроши до пенсии, которую отодвигают всё ближе и ближе к гробовой доске.

В роду, где не помнят начала, не верят в себя, как в чудотворца и любую силу считают разрушительной. Отрицая свое МОГУщество, они верят в НАДО, от которого ничего не ХОЧЕТСЯ. Желания становятся всё проще и банальнее и опускаются до таких, где говорится лишь о сытом желудке, теплых краях и денег в банковской ячейке.

Так пройдет много поколений, пока не родится бунтарь, гены которого не дают ему спать спокойно и заставляют искать давно забытую инструкцию к программному обеспечению.

Он, конечно, тоже пройдет через стадию ругать нельзя благодарить и правильно поставить запятую, остановив ею программы разочарования в себе и разрушения окружающей среды.

Ругать нельзя. Благодарить!

- Благодари, - услышит он голос внутри, - благодарность - это молитва, которую мы слышим и приходим помочь включить все переданные от нас инструкции.

- Кто это говорит? Я не слышу вас! Появитесь!

- Не обязательно нас видеть. Достаточно слышать. Мы пока еще далеко, но канал связи между нами и тобой всегда есть. Благодарность его включает, а хула отключает. Помни, благодари, остальное придёт!

- Благодарю за устойчивую связь. Буду всегда на связи!

Когда у Вас включен постоянный канал связи, как Skype, WhatsApp или Viber, тревога перестает красть Вашу энергию и Ваша тотальная уверенность в постоянной поддержке начинает творить чудеса.

Вы становитесь равны своим далёким прародителям. Эпоха жалости к себе проходит навсегда. Теперь Вы - генератор энергии для других, проектор, указывающий путь, манифестор воли Творцов и рефлектор, обнажающий правду об истинном происхождении людей.

Но всё могущество мгновенно прекращается даже при одной ругающей мысли. Стоит об этом помнить и начинать благодарить за тьму вокруг и внутри.

Благодарить за злость, боль и жалость к себе. Благодарить за то, что подрезали на светофоре и оштрафовали за превышение скорости, за маленькую зарплату и язву в желудке. За уход любимого к другой, за невзаимную любовь и за игнор Вас бывшими друзьями.

Благодарность - это молитва, открывающая связь с Творцом. Связь открывает Силу. Сила делает любящим. Любовь творит чудеса.

Всё довольно просто. Инструкции получены. Пора запускать приёмники. И больше не говорите, что не знаете, как!опубликовано econet

Автор Марк Ифраимов

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