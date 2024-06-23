Роль слабого – сильная позиция... и выгодная

Другие - сильные, а ты - слабый... Ты сидишь в своей мрачной пещере, не желая знать, что те, кого ты называешь сильными, обыкновенные лягушки в сметане, которые выбираются из своих ежедневных крынок с проблемами, отчаянно барахтаясь в них, и сбивая масло...
Желание никогда не выходить из роли слабого - сильная позиция, на самом деле... И выгодная... Почему?... Потому что она моментально оправдывает желание человека всё получать просто так, друзья мои...
Когда ты слабый, то ты не особо вкладываешься во что бы то ни было, от работы до отношений с людьми, но ведёшь себя так, что тебе становится трудно отказать и в помощи, и в поддержке...
Получив их единожды, ты хочешь ещё...
И вот уже на подходе новые жалобы, которые звучат ещё более подробно, более часто, и затрагивают за живое не умеющих отказать слушателей...
И вот уже даже объективно возможные решения твоих возрастающих проблем отметаются тобой с грифом моментально сочинённой невозможности...
И чем больше решений тебе предлагают, тем быстрее ты отыскиваешь причину ничего не делать... совсем ничего... чтобы и самому убедиться в собственной беспомощности, не замечая, что она заучена...
И вот ты вдруг становишься успешным в головокружительной карьере вечно бедного, и вечно несчастного...
Ты коллекционируешь свои неудачи, нанизывая их на нервущуюся нить...
Ты обрастаешь коркой цинизма, сквозь которую видишь жизнь в искажённом варианте, убеждая себя в том, что всё хорошее случается с другими...
Потому что другие - сильные, а ты - слабый...
Ты сидишь в своей мрачной пещере, не желая знать, что те, кого ты называешь сильными, обыкновенные лягушки в сметане, которые выбираются из своих ежедневных крынок с проблемами, отчаянно барахтаясь в них, и сбивая масло...
Что и у них бывают провалы, периоды отчаяния, невзгоды и болезни, которые они проживают совсем без сил...
Но потом встают, и начинают с одного, очень слабого, шага...
Что дружба и любовь, которые у них есть, и которым ты, быть может, завидовал, это результат того, что они находят на других время...на тебя, в том числе...
Что они умеют искренне интересоваться другой жизнью...
Что они встают рядом в любых проблемах...
Что они несут ответственность за собственную жизнь, и обустраивают её хоть как-то...
Что с ними тепло и хорошо только потому, что они стараются, чтобы так было...
Что их успех никогда не бывает подарком, и все они вкалывают до десятого пота для того, чтобы дать себе шанс на всё, что для них важно...
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Ты мог давно понять это, если бы захотел...но ты не хочешь...
Ты застрял в сильной позиции слабого, бедного, и несчастного...
Ты подсел на наркотик хронического страдания, слезть с которого нелегко...
Легче сказать, что тебя никто не понимает, не принимает, не любит... легче найти виноватых... легче обвинять целый мир, чем отказаться от этой въевшейся в тебя слабости...
Почему ты не заметил того момента, когда всё это случилось в первый раз, и когда ты осознанно, или неосознанно пошёл по этому пути?...
Почему не остановился?...
Почему не веришь, что это возможно прямо сейчас?...
Или, всё-таки, веришь?...опубликовано econet
Автор Лиля Град
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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