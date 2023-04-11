Родители, которые постоянно вмешиваются в жизнь взрослых детей

Тяжело жить, когда взрослый человек находится под контролем созависимой матери. Она - талантливый манипулятор. И если ребенок (который давно вырос) попытается установить личные границы и заявить о своей независимости, такая мать сразу же заболевает и начинает давить на чувство вины.

Ко мне часто обращаются взрослые люди, истерзанные вниманием и контролем своих родителей. Чаще всего матерей. Их мамы пытаются контролировать каждый шаг своего взрослого «чада», хотя они давно живут раздельно и, может, в другом городе или стране. Маме почему-то важно знать, что ее ребенок ел, пил, с кем общался и когда вернулся домой. Контроль сопровождается комментариями и критичной оценкой.

О созависимых родителях

Детки устают от такого контроля и общения. Но остановить маму не могут. Потому что, если отказаться давать подробный отчет, то мама обижается, плачет и болеет. О чем пренепременно сообщит детям, вменяя им в вину, что они довели ее до повышенного давления и бессонницы.

Взрослым деткам, конечно, жалко маму. Но себя им тоже жалко. У них своя жизнь и свои планы, и такое грубое нарушение границ им неприятно. Почему мама не хочет понять, что ее любят, но постоянное бесцеремонное вмешательство в личную жизнь неуместно и неприятно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что же с мамой не так?

А мама находится в созависимых отношениях с ребенком. Следует отличать созависимые отношения от взаимозависимых. В созависимых отношениях один зависит от другого, а во взаимозависмых два человеку зависят друг от друга. Когда ребенок маленький, он зависит от мамы. А мамина жизнь зависит от него. Это взаимозависимые отношения. Мама заботится о малыше, контролирует, учит, лечит, воспитывает. Делает все, чтобы ребёнок вырос здоровым и отправился в большую жизнь. И вот малыш благополучно вырастает. Он уже получил образование, устроился на работу, создал свою семью и занимается своей жизнью. В этой жизни бывают успехи и взлеты. Бывают проблемы и падения. И взрослый человек учится решать эти проблемы и справляться с поставленными задачами, которые встречает в жизни.

И он уже не зависим от мамы.

Радуйтесь мамы! Вы вырастили и воспитали прекрасного самостоятельного человека. Вы можете им гордиться.

И начать жить своей жизнью

Но созависимая мама наотрез отказывается жить своей жизнью. На это могут быть разные причины:

она не знает, как это делать;

ее мама тоже постоянно контролировала ее, и она повторяет этот сценарий;

ее родители мало заботились о ней, и она была вынуждена с детских лет сама заботилась о себе и близких людях;

у нее нет других смыслов.

Детям созависимых родителей трудно выходить из этих запутанных отношений

Созависимые мамы живут по следующим принципам

Счастье ребенка важнее моего.

Мама всегда права.

Без меня он не справится.

При этом такие отношения истощают жизнестойкость, находчивость и силу человека.

Созависимый родитель не может управлять своими эмоциями. Его настроение зависит от того, что происходит в жизни ребенка. Постоянные эмоциональные качели, от нежности и жалости до вспышек гнева, когда ребенок не разрешает нарушать свои границы. В таком состоянии мамы не могут справится со стрессом, что приводит к соматическим заболеваниям. И виноватым в этом назначают ребенка.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Это одна из манипуляций. Да, созависимые мамочки хорошие манипуляторы! Угрозы, шантаж, подкуп. Им хочется, чтобы ребенок опять стал зависим от них.

Маме нужно держать жизнь ребенка под контролем. Она делает жизнь ребенка своим смыслом и полна нереалистичных ожиданий. Она ожидает, что она будет для своих взрослых детей на первом месте, что она «всегда» будут рядом с ним. Конечно, ожидать от детей поддержки и доброты — это нормально, но думать, что они существуют только для родителей, скорее, является признаком эгоизма

Что чувствует взрослый ребенок, когда у него такая контролирующая мать?

Чувство вины, что расстроит любящую маму.

Беспокойство что если он не ответит на звонок, мама будете плохо себя чувствовать.

Злость, что в их жизнь постоянно вмешиваются и контролируют.

Обиду что им не доверяют.

Раздражение что они должны тратить время на отчеты.

Подумайте мамы, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок испытывал такую гамму негативных чувств?

Самое интересное, что созависмые мамы не узнают себя в это статье. А будут обвинять меня в том, что я все придумала. Нет. Не придумала. Ваши дети приходят ко мне на консультацию и рассказывают о своих страданиях, о дискомфорте, обиде, и эмоциональном истощении, потому что мамы не хотят их отпустить. И самое главное- мамы не желают слушать о потребностях своего ребенка.

Дорогие мамы! Вы подарили ребенку жизнь? Так позвольте ему этой жизнью пользоваться по своему усмотрению! Пусть живет как хочет. Нарушение личных границ недопустимо.

Дети созависимых мам, скажите ей следующее: «Мамочка. Я очень тебе благодарна, что ты дала мне жизнь и помогла встать на ноги. И я уже крепко стою на ногах. И сейчас я очень хочу, чтобы ты тоже расправила крылья и начала жить своей жизнью.»опубликовано econet

Автор Лариса Соловьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet