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Рецепт топлива для радости

Источник: b17.ru 24 июня 2023 5742
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Вам знакомо состояние, когда от радости буквально вырастают крылья и хочется свернуть горы? Позитивные эмоции и мысли обладают феноменальным эффектом - они наделяют нас энергией. Может, хватит думать о болезнях, одиночестве и страданиях?

Рецепт топлива для радости

А если есть заголовок, тем более, такой, значит, есть, о чем писать, однозначно! Это вам уже не самой вытаскивать себя за волосы из болота! Все-таки, Барон Мюнхгаузен, при всей его неоспоримый харизме, персонаж неоднозначный. Да и законам физики это противоречит. А вот с ракетным топливом, отрывающим такую махину от земли, уже не поспоришь.

Радость - это ракетное топливо, на котором можно оторваться от земли. Раскрась свою жизнь!

Если объяснить простыми словами закон (физики) Сохранения Энергии:

Энергия не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда.

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Значит она просто есть ВСЕГДА - она и есть основа "ракетного топлива"  РАДОСТИ!

А как же приготовить это самое топливо?

А рецепт приготовления топлива которое вырвет нас из серых будней, наполненных грустными мыслями о наших

  • болезнях,
  • страданиях,  
  • одиночестве,

и прост и сложен одновременно!

Простота рецепта состоит в том, что все мы можем поймать то самое состояние, которое и станет основным наполнением нас энергией - основой "ракетного топлива", которое поднимет нас над проблемами!

Рецепт топлива для радости

А сложность в вопросе, что конкретно нужно сделать, чтобы это самое состояние поймалось, да еще и не сорвалось с крючка?

Это как про любовь к себе.

Вроде бы все знают что, эта любовь к себе  - основа успеха во всех направлениях, а как  высечь из камня хотя бы искорку такой любви, вопрос!

Мне всегда казалось, что любовь может родиться из

  • интереса, 
  • удивления, 
  • уважения.

Если не можешь полюбить себя - научись уважать!

Во всяком случае, в моей жизни и жизни некоторых моих клиентов и знакомых так и происходит.

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А еще, чтобы любить себя, очень важно любить ЖИЗНЬ, любовь к которой тоже можно разбудить из 

  • интереса - к тому, что делаешь, 
  • удивления, что ТАК можно, 
  • уважения к себе за то, что ТАК живёшь!

Например, если есть в жизни интересное дело, позволявшее день ото дня 

  • открывать ранее тобою неведомое,
  • расти профессионально, 
  • развивать новые направления.

Это ли не любовь?

А там где есть любовь, будет и радость!

Если подвести итог...

Остается только "взять жизнь в свои руки" и раскрасить её как раскраску любыми красками!опубликовано econet

Автор Филимонова Наталия

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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вдохновение Филимонова Наталия одиночество радость энергия

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