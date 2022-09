Разрыв отношений с токсичной матерью: 10 возможных последствий

«Я не разговаривала с ней пять лет, а потом словно из ниоткуда она мне позвонила. Всего лишь за несколько минут, несмотря на кучу денег и времени вложенных в терапию, я превратилась в пятилетнего ребенка, прыгающего от радости в свои 42 года. Я тут же все забыла о том, как она со мной обращалась, и я поехала к ней на следующей неделе. Но уже через 20 минут она завела свою старую песню, а через 40 минут я уже сбежала. Теперь нужно все начинать с нуля. Почему я такая глупая?»

Культурное давление на дочерей, который разрывают отношения со своей матерью огромно. Общество становится на сторону матерей; культурный сценарий говорит «она подарила тебе жизнь» или, если речь об усыновлении «дала тебе прибежище и открыла своё сердце».

10 вещей, к которым вам нужно быть готовой, если вы решаете не общаться с матерью

Суд общественности всегда судит дочь, ну разве только если её мать маньяк-убийца или что-нибудь столь же ужасное. Потому что наша культура верит, что все матери любят своих детей и что быть хорошей матерью это инстинкт и эта логика подсказывает, что если в отношениях мать-дочь есть какие-то проблемы, то это полностью вина дочери. Возможно, к ещё большему сожалению, это культурное давление заставляет дочь сомневаться в себе самой и спрашивать себя – даже если она оборвала все контакты, чтобы спасти себя и все что осталось от самооценки – может все они правы?

Я должна сказать заранее, я не нейтральная сторона в этой истории, я развелась со своей матерью за 14 лет до её смерти. Я не испытывала стыда: это было решение, которое я планировала почти 20 лет своей взрослой жизни и его особенно трудно было реализовать, потому что она была моим единственным живым родителем с 15-ти лет – но все остальные люди вокруг считали, что мне должно быть стыдно. Когда с новым знакомым или постороннем человеком речь заходила о моей матери – например, кто-то спрашивал меня о моих планах на День Матери или медсестра собирала мой анамнез и спрашивала о родственниках – на мой прямой ответ люди реагировали молчанием или многозначительным «ох…» Но что более важно, отношение этих людей ко мне менялось и зачастую не в лучшую сторону.

Разрыв: секрет выходит из тени

Может показаться удивительным, но несмотря на общественное неодобрение и стыд, связанный с ним, разрыв с родителями не такое уж редкое явление. Исследователи лишь относительно недавно стали изучать этот вопрос и данных не так много. В исследовании Richard Conti 2015 года, которое сфокусировалось только на студентах (и это были в основном студентки), обнаружилось, что 56% из них не имели опыта разрыва отношений с родителями, а 43,5 – имели. Также они обнаружили, что 26.6% выборки сообщили о том, что уже давно не общаются с родителями и это подтолкнуло исследователей к выводам, что разрыв с родителями «возможно, встречается в некоторых социальных группах с той же частотой, что и развод».

Другое исследование, в этот раз проведенное Lucy Blake в Кембриджском Университете изучало выборку из 807 человек, которые переживали разрыв со своими семьями и для 455 из них это был разрыв непосредственно с матерью. Наиболее частой причиной развода с матерью испытуемые называли эмоциональное насилие (77%), несоответствие материнским ожиданиям роли в семье и материнское недовольство отношениями ребенка (65%), столкновение личностей и ценностей (53%), отвержение (45%), и проблемы, связанные с психическим нездоровьем (47%). И что более печально, ответом на вопрос о возможном воссоединении в будущем, большинство респондентов выбирало ответ «мы никогда не сможем иметь функциональные отношения в будущем».

Не удивительно, что исследователи обнаружили, что дочери хотели бы от своих матерей больше доброго отношения, безусловной любви, тепла и эмоциональной близости; больше принятия и уважения; меньше критики и осуждения; и большего осознания как их (матерей) слова и действия ранят – и всё это очень знакомо всем тем, кто сталкивался с подобной проблемой в своей жизни.

Что вам нужно знать о разводе со своей матерью

«Когда я в итоге решилась на разрыв, меня никто не поддержал. Даже мой муж считал, что моя обязанность смириться и пытаться с ней как-то ужиться, потому что она же моя мать. И моя лучшая подруга, она тоже завела эту песню «у тебя только одна мать». Я открыто и откровенно поговорила со своими тремя братьями и сестрами о том, что я делаю и со своим отцом. И я не просто взяла и исчезла из жизни моей матери; я все ей лично объяснила, а затем написала в письме.

Я думала, что я сделала все спокойно и без всякой злости, даже не предполагая, что тем самым я начала Третью Мировую Войну. Моя мать начала компанию по черному пиару, рассказывая всем и каждому кто её слушал; она сказала обеим моим сестрам и брату, что им нужно принять чью-то сторону или она никогда больше не будет с ними разговаривать. Мои сестры сдались, но мой брат нет, и она отрезала его от семьи. Мои тётя и дядя тоже приняли её сторону, а отец обвинил меня, что я перессорила всю семью. Три года спустя, она всё еще ведет войну, теперь ещё и используя социальные сети, чтобы «подловить» меня. В чем мой выигрыш? Теперь мой муж и моя лучшая подруга все поняли. Она наконец-то публично показала своё лицо».

Эта история, рассказанная мне женщиной в её 38 лет не исключение. Как бы странно это ни звучало, достаточно редко удается порвать с матерью и сохранить отношения с другими членами семьи. Очень часто попытка разрыва приводит к изоляции от всей семьи и это делает процесс еще более болезненным. Несмотря на то, что культурный стереотип говорит нам, будто бы дочь разрывает отношения с матерью просто по своему капризу и прихоти, на самом деле я не встречала никого, кто бы решился на разрыв без мучительных многолетних переживаний.

Мои жизненные наблюдения подкрепляются исследованиями Kylie Agllias австралийской социальной работницы в её книге «Семейный разрыв», а также исследованиями Kristina Scharp, в которых она рассказывают о стадиях разрыва. В моих наблюдениях, дочери решаются на разрыв после попыток установить границы или попробовать дозированное общение. Если у матери сильно выражены нарциссические черты, она постоянно скандалит или контролирует, то с большой вероятностью эти усилия не увенчаются успехом.

В одном из небольших исследований Agllias (всего 26 участников), она приводит три основные причины для разрыва: насилие, плохое родительское поведение и предательство.

10 вещей, к которым вам нужно быть готовой, если вы решаете не общаться с матерью.

Следующие наблюдения я вязала из своего собственного опыта и рассказов других женщин, с которыми я общалась на протяжении 14-ти лет, собирая материал для своей последней книги «Детокс для дочери». Я не психолог, поэтому эти пункты взяты или из рассказов, или из исследований. Не обязательно что каждый пункт случится с каждой дочерью, всё очень индивидуально и зависит от многих обстоятельств, но одно очевидно: несмотря на общественный миф, дочери НИКОГДА не удается разорвать отношения без потерь для себя.

1. Вы осознаете, что разрыв не «решение».

Разрыв дает нелюбимой дочери пространство, чтобы отдышаться и свободу от манипуляций и бесконечного эмоционального насилия; сам по себе он не излечивает от токсичного детства. Исцеление может начаться с помощью талантливого терапевта или самостоятельными усилиями. Для большинства – это долгая дорога.

2. Некоторое время вы можете чувствовать себя хуже.

Дочери ожидают испытать облегчение, однако, часто удивляются, что вместе с облегченным выдохом они могут начать испытывать страх, сожаление, чувство изоляции и страх потери. Мои личные наблюдения говорят, что это не неожиданно и довольно часто встречается, потому что недоверие своему собственному восприятию и склонность к самокритике и сомнениям – это именно то, что наследует дочь от нелюбящей матери. Переживая чувство потери, одна женщина очень точно подметила: «Смотрите, это смерть надежды. И это именно то, что делает разрыв таким болезненным. Смерть надежды на то, что ты будешь как все и что в конце концов она тебя полюбит».

3. Вам придется стараться, чтобы исцелиться.

Опять же, терапия – лучшее решение. Под исцелениям я имею в виду не только восстановление от насильственного и болезненного обращения матери, но и осознание как вы адаптировались к такому отношению. Подсознательное поведение нелюбимых дочерей, выкованное в детстве и подростковом возрасте, иногда истинная причина невозможности счастливо жить и процветать.

4. Вы должны ожидать и предвидеть неприятие вашего решения.

Опять же, важно понимать, что разрыв – это последняя попытка спасти себя от бесконечной боли и само по себе не решение. Хотя одни матери могут легко принять обрыв отношений, как моя собственная мать, но большинство нет. Я никогда не узнаю, почему моя мать ничего не сказала и только клеветала, когда её спрашивали, но я подозреваю, что она испытала облегчение, когда я исчезла из её жизни. Возможно, я напоминала ей о её провалах. Но большинство матерей предпринимают усилия, чтобы защитить себя от критики и публично перекладывают вину на дочь в очень агрессивной манере, вербуя на свою сторону членов семьи и любого, кто готов слушать их версию истории.

Важно помнить, что матери тоже верят в миф о материнстве, разрыв их шокирует не меньше, а иногда и больше, чем дочерей. Такая мать не может осознать, что она не любит и не принимает своего ребенка, только представьте сколько невыносимого стыда в этом осознании. Кто это вынесет? Именно по тем же причинам она не может признать своего плохого обращения с дочерью, она пытается это или как-то объяснить, или отрицать. И поэтому на разрыв следует такая бурная её реакция.

5. Скорее всего вы будете чувствовать себя в изоляции и непонятой.

Кампания черного пиара, конечно же, ужасна, но вы также можете переживать нехватку поддержки от друзей и других близких, которых она не коснулась. Разрыв – это не то, что люди легко воспринимают. Я думаю, возможно, это связано с потребностью людей верить, что хотя бы одна любовь, в данном случае материнская, существует в этом мире, в котором человеческая любовь так эфемерна. Даже люди с самыми добрыми намерениями будут давать вам советы вроде «забудь про это», «оставь все в прошлом», «просто примирись с этим».

6. Возможно вы будете бороться с виной и стыдом.

Вопрос, который мне часто задают дочери, которые обдумывают разрыв звучит как: «А что если я не права? А что если я и правда, как она говорит, слишком чувствительная или все преувеличиваю? Может быть это и правда не оскорбления, а просто шутки, которые я не так понимаю?» С другой стороны, дочь может переживать о своем дочернем долге: «Разве я не обязана принимать её такой, какая она есть, ведь она заботилась обо мне? В конце концов у меня была еда и крыша над головой, да и в Библии так сказано?» Часть вины и стыда исходит из общественного давления, но есть ещё у нелюбимых дочерей глубокое чувство небезопасности и страха и как следствие тревога совершить ошибку. Нелюбимая дочь может испытывать вину, даже если уже потратила годы на то, чтобы как-то наладить отношения, прежде чем выбрать разрыв.

7. Ваши потери могут быть самыми разнообразными.

Конечно, отказ от контактов окончательно легализует для нелюбимой дочери ощущение того, что она больше не принадлежите своей семье, именно то, что она всегда и чувствовала и это может повлечь за собой очень сильные и сложные эмоции. Иногда дочери понимают, что не готовы для столь интенсивных переживаний и всё это сводит их с ума. Некоторые обнаруживают, что изоляция слишком сложна и возобновляют контакт с матерью, чтобы хотя бы спасти свою связь с отцом, братьями, сестрами и другими членами семьи. Для некоторых дочерей чувство потери становится часть пути, идя по которому они стараются отрефлексировать насколько спокойнее и более мирной стала их жизнь. Для других, чувство потери приходит с чувством вины, оставляя их в подвешенном состоянии. Одна из таких дочерей писала мне: «А что если теперь она изменила свое мнение обо мне, а я это пропущу, потому что не общаюсь с ней? Я знаю, это маловероятно, но разве не может быть такого, что её внезапно озарило прозрение?» Это стучится в дверь потребность дочери в материнской любви и поддержке.

Исследование Kylie Agllias, в котором участвовало 40 респондентов, под названием “Missing Family” (можно перевести как «отсутствующая семья» и как «скучание по семье» - прим. перев.) показало, что вера в разрыв как в единственный способ к исцелению и росту и чувство освобождения абсолютно сосуществуют с чувством значительной потери и иногда чувством уязвимости.

8. Вам нужно будет оплакать свои потери.

Да, это звучит контринтуитивно, ведь дочь же сама выбрала разрыв, но тем не менее ей нужно оплакать свои потери. Как я уже говорила, этот шаг – смерть надежд, осознание, что любовь её материи чувство нормальности нечто недостижимое для неё. Очень важно оплакать не только то, что вам так нужно и по чему вы так скучаете – надежная забота, уважение, любовь, поддержка и понимание – но и мать, которую вы заслуживаете. Часть исцеления – это на самом деле увидеть, что вы ВСЕГДА заслуживали любви.

9. Вы можете оглядываться назад и пытаться восстановить контакт.

Это случается так часто, что я у меня есть даже специальное выражение для этого явления: «возвращаться к тому же колодцу». Несмотря на то, что на интеллектуальном уровне вы знаете, что колодец давно пересох – и скорее всего там и не было никогда воды – и вы не просто так развелись со своей матерью, на эмоциональном уровне вы не готовы это принять. Это могут быть сомнения в себе, самокритика, страх позже пожалеть о своем решении или другие трудновыразимые и, в основном, подсознательные причины, которые заставляют вас набрать номер, написать email или смс. Надежда тяжело умирает. В английском исследовании Dr. Lucy Blake было обнаружено, что это очень распространенное поведение разрывать отношения с матерью и вновь пытаться их восстановить.

Я много знаю об этом, потому что именно этим и занималась почти 20 лет – разрыв, а потом возвращение – когда мне было 20 и 30. В итоге, я прервала все контакты, когда мне было почти 39 и набралась смелости придерживаться своего решения, потому что была беременна своим единственным ребенком и решила, что яд моей матери никогда не будет витать около моей дочери. К слову, только после того, как я написала книгу «Жестокие Матери» - мне было почти 60 – я поняла, что моя мать даже никогда не пыталась после нашего разрыва восстановить общение со мной. Её очевидно это устраивало.

10. В кризисных ситуациях вы можете сомневаться.

Часто я слышала истории дочерей, которые восстановили контакт - чаще всего к своему эмоциональному и психологическому ущербу – потому что их матери или, возможно, отцы заболевали и слабели; иногда, потому что они были единственными детьми, но чаще всего потому что никто больше не хотел помогать. Они поступали так по многим причинам, включая сочувствие, вину, последний долг и даже желание считать себя хорошим человеком. Я бы очень хотела рассказать, что слышала истории о финальном воссоединении, прозрении и нежности, но, к сожалению, таких историй единицы. Минимум голливудских финалов, зато достаточно историй об отрезвлении и мучительной боли.

Разрыв – это когда двери шкафа, где хранились семейные секреты, наконец-то открыты, что несомненно хорошая новость. Остается проблема, как нелюбимой дочери безопасно найти дорогу к исцелению.опубликовано econet.ru.

Автор Peg Streep

Перевод Юлия Лапина

