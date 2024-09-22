Разрушительная сила чувства жалости

Почему чувство жалости губительно для женщины? Делает ли легче жизнь близких ваша жалость? Почему некоторые люди любят страдать и как перестать жалеть себя, обо всем этом — в статье.

Вам знакомо чувство жалости к самому себе? Когда ком стоит в горле, когда кажется еще мгновение и вы дадите волю слезам? А может быть вы жалеете близкого человека и продолжаете существовать рядом с ним из жалости. Вопреки распространенному мнению жалость – не признак женственности. Чувство жалости губительно для женщины, оно лишает прекрасный пол чувственности, забирает энергию, погружая человека в бездну страданий, обид и боли.

Жалость не дает развиваться

Именно жалость к себе часто становиться барьером в достижении своих целей и желаний. Вместо того, чтобы четко идти к своей цели, смело преодолевая возникающие препятствия, вы жалеете себя. Откладываете действия в долгий ящик. Ведь это так просто: жалеть себя.

То, как мы привыкли жить, во многом определяет нашу тягу к страданию. Любители пожалеть себя посвящают этому огромное количество времени, вспоминая слова или письма, детали или события, в которых они ищут новые поводы, чтобы продолжать жалеть себя.

Если мы начинаем жалеть себя на занятиях спортом – это не дает добиться желаемого результата. Мы даем себе поблажки, считая себя слабее, чем это есть на самом деле. Как только мы перестаем жалеть себя, успех придет не минуемо. Откуда-то берутся силы для покорения новых вершин, будь то спортивные достижения или продвижение по карьерной лестнице. Вы когда-нибудь встречали олимпийского чемпиона, который жалеет себя или успешного предпринимателя?

Жалость к близким

Ничего не жалейте для себя. Многие женщины, особенно матери, экономят деньги или время в пользу других. Ребенку приобрести 1001 игрушку – не жалко, а купить себе новые туфли – жаль. Тем самым мы выражаем нелюбовь к себе, ставя себя на ступень ниже близких людей. А это не так. Доля здорового эгоизма еще никому не повредила.

Не лучше и чувство жалости к близким. Помогая кому-то из жалости, мы лишаем их возможности развиваться, подстилая там, где жестко. Лишаем самостоятельности и способности брать на себя ответственность. Такими людьми легко манипулировать – чуть надавить на жалость и человек бросится спасать манипулятора, в ущерб своим интересам.

Жалость в отношениях

Особенно печальна жалость женщины к своему мужчине. Это чувство делает мужчину слабым, безвольным, не способным верить в свои собственные силы и твердо стоять на ногах. Вместо того, чтобы мотивировать мужчину на действия, жалостью женщина дает ему возможность быть слабым и никуда не стремиться.

Некоторые люди любят страдать. Они мысленно прокручивают в голове ссоры и скандалы, вновь и вновь вспоминают обидные слова, сказанные в их адрес, продлевая агонию боли и жалея себя. Многие люди видят жизнь в темно-серых тонах, не обращая внимания на приятные моменты, акцентируя внимание только на негативе. Психика человека устроена так, что на негативные события мы реагируем сильнее, эмоциональнее, острее. Человек, который любит жалеть себя и страдать - всегда найдет для этого повод.

Многие путают любовь и жалость. Когда в чувственных отношениях появляется жалость – любви там уже нет. Скорее всего в какой-то момент любовь со стороны женщины иссякла. Спустя время любовь трансформировалась в жалость.

Особенно сильно женщине хочется, чтобы ее пожалели, когда она чувствует себя нелюбимой. Хотя именно жалость способна продлить ее страдания, напоминая ей в очередной раз «какая же она несчастная». Такие моменты – самое лучшее время понять, что вызывать чувство жалости у другого – унизительно.

Жалея себя, испытывая постоянные страдания, мы пытаемся убежать от ответственности перед собой. Мы не желаем осознавать, что все в наших руках и только мы можем это прекратить. Источник душевных страданий и боли - мы сами. Нужно лишь набраться духом, чтобы признать это и прекратить жалеть себя.

Не жалейте себя, не жалейте для себя. Не путайте жалость и любовь. Полюбите себя, тогда ваша жизнь будет гармоничной и счастливой.опубликовано econet

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