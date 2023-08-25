Размер вашего мизинца может кое-что рассказать о вашей личности

Интересную и порой неожиданную информацию о характере человека можно почерпнуть, обратив внимание на длину его мизинца относительно безымянного пальца. Предлагаем мгновенный психологический тест на основе этого признака.

Руки – незаменимая часть тела. С их помощью мы проделываем тысячу дел ежедневно, общаемся, знакомимся, аплодируем, играем на различных музыкальных инструментах, занимаемся спортом и так далее. Не зря ведь существует выражение, если нам без чего-то нельзя обойтись - «как без рук». Но это еще далеко не все. Руки человека могут многое поведать о его характере.

Как связан размер мизинца с характером человека

Важную информацию о человеке можно почерпнуть, обратив внимание на длину мизинца относительно безымянного пальца.

Оригинальный психологический тест

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Внимательно посмотрите на собственный мизинец и выясните по картинке выше, к какому именно типу он относится: 1, 2 или 3.

Итак:

Первый тип.

Если длина мизинца не превышает уровень первой линии безымянного пальца, это свидетельствует о том, что обладатель пальцев - уравновешенную личность. У этого человека проявляется склонность к порядку, спокойствию и миролюбию. Он бессознательно избегает хаоса.

Он стремится к тому, чтобы каждая вещь находилась на своем месте, но он -далеко не педант или нудный перфекционист. Единственное, что может его вывести из себя, - это отсутствие баланса в жизни.

Человек с этой конфигурацией ладони сбалансирован в эмоциональной, сексуальной и интеллектуальной сфере. Его помыслы спокойны, решения взвешены, мнение строится на серьезном анализе.

Перед тем как высказать свое мнение, он подумает и все тщательно взвесит. Его внутренняя уверенность является результатом глубокого понимания своей личности.

Здоровье.

У данного типа людей здоровые селезёнка и желудок. Однако есть вероятность депрессии.

Второй тип.

Мизинец выступает чуть выше первой линии безымянного пальца. О чем это свидетельствует? Такой человек всегда отдает больше, чем, возможно от него требуется в определенных обстоятельствах. Это касается и профессиональной деятельность, и личной жизни, и романтических отношений. Поступает так этот человек по собственной воле, а не по принуждению.

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Человеку данного типа можно спокойно доверить любую тайну. Он умеет тактично и деликатно обращаться с доверенной ему информацией.

Он строго придерживается собственного мнения. И его непросто разубедить. Но он ожидает от окружающих справедливости. Да, он дарит людям любовь и щедрость по доброй воле, но ему все-таки хочется тоже получать добро в ответ. Он не станет просить об этом, но будет ждать в глубине души хорошего отношения.

Обладатель этой ладони бессознательно тянется к тем, кто видит его душу и принимает таким, каков он есть.

Здоровье.

У этого типа тоже здоровые селезёнка и желудок. Но неуемная целеустремлённость вполне может привести к стрессу.

Третий тип.

Эту группу людей объединяет короткий мизинец, не достигающий первой линии безымянного пальца. Хозяин такой особенности ладони — это человек довольно эмоциональный, чувствительный и слишком восприимчивый к боли, когда её причиняют те, кому он доверяет до конца.

Этот человек без раздумий готов отложить свои дела, чтобы сразу прийти на помощь кому-либо. Если он кого-то впустил в душу, то это уже на всю жизнь. Но если его предают или поступают вопреки его ожиданиям, это причиняет ему серьезную боль.

Но такая чувствительность позволяет человеку третьего типа хорошо разбираться в эмоциях окружающих, ставить себя на их место. Он дарит людям тепло своей души, и эти прекрасные качества притягивают к нему всех, кто нуждается в доброте человечности, заботе.

Здоровье.

Имеется риск расстройств пищеварительной системы, поэтому полезно следить за питанием и пить достаточное количество воды.опубликовано econet

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