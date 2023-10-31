Разлюбила, и думаешь – а что это было?

✅Иногда так бывает, что чувства, вроде бы в самой точке кипения вдруг раз - и сами собой остынут. Стоишь, удивляешься, просто дышишь...

Действительно, а что это было, и было ли вообще? Теперь, когда чувства улеглась и "причесались", как-то странно стало видеть себя еще вчерашнюю, в полном раздрае чувств. А ведь это была самая настоящая реальность, так колбасило, что не пожелаешь никому. И вот вдруг – неожиданный сюрприз. Все будто стерлось пластиком, и душа опять стала, как чистый лист бумаги.

Разлюбила...

Такое происходит иногда, и даже напрямую не связано с разрывом отношений. Наверное груз эмоций становится критичным, и ты просто уже не в состоянии выносить надрыв, рулить своими страстями. Они просто уходят, достигнув своей критической массы.

Что тебе остается делать - только пожелать им счастливого пути! И продолжать жить дальше, окунуться в новую реальность, где точно нет места бывшему. Как и нет отсека для страданий и растерянности. Ты "выскочила", выжила и победила. На данном этапе это уже не мало.

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Иногда так бывает, что чувства, вроде бы в самой точке кипения вдруг раз - и сами собой остынут. Стоишь, удивляешься, просто дышишь. Оглядываешься вокруг - и как будто не узнаешь реальность. Все те же люди, улицы, дома, автобусы приезжают мимо. А ты будто только что вернулась из царства фей. Так скрутило тебя, считай что на полтора года.

Ну ничего, все в жизни бывает. Надо начинать жить дальше, уже не как безвольный придаток к мужчине. А как самостоятельный ценный и интересный человек. И это еще хорошо, что все само прошло. Не надо раскручивать пружину, отрабатывать свое застревание в бесполезных отношениях.

Пустота в груди - она пройдет. А вот новые планы, события, люди - это явный плюс нынешнего состояния. Как будто весь мир открылся неожиданными гранями. Появились собственные желания и цели, автономные от мужчины. Стало хотеться жить.

Стоп, только не выпускать обратно в свой новый мир бывшего партнера. Это ты "прозрела" в одночасье. А у него, должно быть, все осталось по-старому. Сохранились прежние непродуктивные схемы общения, манипулятивное отношение к тебе. Но ты справишься, потому что сила духа - великая вещь! И действительно с удивление подумаешь, в который раз, про этот роман - а что это, собственно, было?опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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