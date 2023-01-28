Распознаём пассивного агрессора

За его непоколебимым спокойствием и ироничными замечаниями, скрывается просто пассивная агрессия. Вероятно в далеком детстве, он получил запрет на выражение гнева, на отстаивание своих позиций.

В конфликте с ним ты чаще всего ощущаешь себя истеричкой/психически больной, потому как ты явно выражаешь свое недовольство тем или иным фактом, а в ответ тебе тишина и фразы типа: “ну что из мухи делаешь слона?”, “я не хочу сейчас об этом говорить”, “что ты завелась на ровном месте”, "всё нормально, успокойся". И далее человек закрывается и не идет на общение, от бессилия ты можешь сорваться на крик, а потом чувствуешь себя виноватой, что в очередной раз не сдержалась. Ведь он такой милый и спокойный, ему всегда все нравится, а ты вот вечно недовольная и психическая особа.

Пассивный агрессор. Кто он?

Спешу тебя обрадовать, скорее всего, за его непоколебимым спокойствием и ироничными замечаниями, скрывается просто пассивная агрессия. Вероятно в далеком детстве, он получил запрет на выражение гнева, на отстаивание своих позиций. Родители требовали, чтобы ребенок строго придерживался заведенных правил. Следуешь правилам - ты хороший мальчик, мы тебя любим, не следуешь правилам - ты плохой, и мы не хотим с тобой общаться, выглядит это примерно так. И тогда он принимает следующее решение - внешне он демонстрирует полное подчинение обозначенным правилам, но всячески старается препятствовать их выполнению.

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Став взрослым, ему по-прежнему важно быть хорошим, ведь иначе его перестанут любить. Он не играет и не притворяется, ему важно быть хорошим как для окружающих, так и для себя. Так как в детстве ему запретили выражать свой гнев, то со временем он перестал видеть в себе негативные эмоции. И если ты разозлилась, то он достиг своей бессознательной цели, таким образом он дает выход своей агрессии.

Вот ещё две черты, которые смогут помочь распознать тебе пассивного агрессора:

1. Пассивные агрессоры любят перекладывать ответственность за принятие решений на кого-то другого. И сначала тебе даже может показаться , что это здорово.

“Куда мы поедем в отпуск?”, - спрашиваешь ты

“Решай сама, мне все равно”, - типичный его ответ.

И ты радостно начинаешь выбирать между любимым Таиландом и манящим Сингапуром. Но когда ты озвучиваешь свое окончательное решение оказывается, что Тайланд это отвратительно грязная страна, а Сингапур чересчур дорого. И все другие предложенные тобой варианты не подходят. Может дойти до того, что он заболеет перед вылетом только бы не лететь на выбранный тобой курорт, тем самым выражая свой внутренний протест.

Как лучше поступить?

Делайте выбор вместе, и если затем он выражает свое недовольство, то напомни ему, что это совместное решение, постепенно отдавая ему часть ответственности.

2. Юмор у скрытого агрессора мягко скажем не очень, обидные и едкие замечания он маскирует под шутку, и когда ты в ответ злишься или обижаешься он отвечает: “Это же шутка, что ты шуток не понимаешь”.

Таким образом его агрессия находит выход, через провокацию тебя на негативные эмоции.

Как лучше себя повести?

Когда пассивный агрессор начнет говорить, что ничего такого обидного он ввиду не имел, уточни у него, что же именно он хотел сказать. Также поговорите о допустимых рамках, о чем можно шутить и что совершенно неприемлемо.

Как наладить взаимодействие с пассивным агрессором?

Для начала постарайтесь потихонечку снимать его блок на проявление запретных эмоций. Попробуй поговорить с ним о его чувствах: “Ты говоришь, что не раздражен и не зол, а что ты чувствуешь сейчас?” или: “Ты выглядишь подавленным, чем я могу помочь тебе?”.

Делать это нужно мягко и осторожно, без давления. Увидев, что за негативные эмоции не наказывают и не перестают любить, он вероятно начнет открываться и будет внимателен к себе и к тебе.опубликовано econet

Автор Мария Зелина

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