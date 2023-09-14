Радует - не радует: Простой способ навести порядок в своей жизни

Если вы не любите кого-то, отпустите его - возможно, кто-то будет любить его больше, а в вашем сердце наконец-то освободится место для того, кто радует. Если вы кого-то не радуете уже давно или он не умеет вам радоваться - что ж, пришла пора перемен, и это не страшно.

Метод Марии Кондо, который позволяет сортировать вещи по принципу "радует - не радует", невольно переползает и на людей. Чертовски полезную, функциональную вещь, от который всегда миленькое маленькое, как дымок, уныние, кладем в кучку "не радует". Старый свитер, готовый расползтись, который надеваешь на ночь в холод, а больше он ни на что не годен, кладешь в кучку "радует".

Главное, чтобы радовало

Спустя несколько часов из кучки "радует" вынимаешь еще несколько вещей: в этом новом платье всегда слегка неудобно, это платок от Картье (от Картье, Карл, бывший муж подарил!) - мне не нравится, он не моих тонов, эта спортивная футболка знаменитой фирмы когда-то обошлась мне слишком дорого и мне до сих пор, глядя на нее, вспоминается досада на себя.

Очень сложно врать себе, когда спрашиваешь себя -

меня радует, когда я обнимаю этого мужчину?

меня радует то, что я тут получаю?

меня радует то, как я себя чувствую, общаясь с человеком, которого называю своим другом?

меня радует то, что я придумала делать в ближайшую неделю?

меня радует то решение, которое я приняла?

меня радует то, на что я трачу деньги?

меня радует то, как я выполняю то, что я задумала?

меня радует то, как устроен мой день, моя неделя, моя жизнь?

Ох, как сложно себя заставить что-то сделать еще с этим, когда говоришь себе "нет".

Кучка "не радует" будет частично отдана, выкинута и распродана: может быть, кому-то мое красное платье для сальсы сядет как влитое и веселое, а платок от Картье попадет к коллекционеру. И будет радовать.

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Так и с людьми, так и с людьми, хочется сказать. В любом партнерстве. Пожалуйста, если вы не любите кого-то, отпустите его - возможно, кто-то будет любить его больше, а в вашем сердце наконец-то освободится место для того, кто радует. Если вы кого-то не радуете уже давно или он не умеет вам радоваться - что ж, пришла пора перемен, и это не страшно.

Кучка "не радует" была мне от пола и до пояса и уместилась в три огромные спортивные сумки. Кондо пишет, что иногда она со своими клиентами выносит вон из дома до двух сотен огромных черных пакетов с тем, что не радует.опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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