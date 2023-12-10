Радость исцеляет

Психо-ментальное и физическое состояния человека имеют взаимосвязь. Даже современная медицина свидетельствует, что причины возникновения широкого спектра соматических заболеваний коренятся именно в психике человека и зависят от характеристик и содержания его эмоций и мыслей.

Психо-ментальное и физическое состояния человека, безусловно, имеют определенную взаимосвязь. Теперь уже и академическая медицина свидетельствует, что причины возникновения широкого спектра соматических заболеваний коренятся именно в психике человека и зависят от характеристик и содержания его эмоций и мыслей.

От чего же зависит качество нашего мышления

Последнее определяется связью субъекта с конкретными, существующими независимо эмоционально-ментальными полями, энергетически тождественных качеству мыслей, которые порождаемы человеком.

Любое порождение мыслей укрепляет указанное поле, при этом упрочняя связь субъекта с ним. В прошлые века в Индии существовала община врачей, называвших себя – "творителями радости". Они придерживались мнения, что для успешного исцеления от недуга больной человек должен быть окружен радостью. Они открыли тайны целебного эффекта чувства радости, притягивающей благотворные вибрации; таким образом для самочувствия пациента создавалась благоприятная атмосфера и исцеление проходило успешно. Целители прочих школ откровенно насмехались над идеями творителей радости.

Они отвергали концепцию, утверждающую, что качество вибраций благотворно воздействует на исцеление физического тела.

Их разум не мог постичь ту пространственную мощь, которая привлекалась через психическое воздействие. Это воздействие не «работает» по приказу, оно воплощает праздник духа. Безусловно, радостное повествование целителя уже располагало пациента к доверию и правильному контакту.

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Не только материальное лекарство, изготовленное руками врача, но и тонкая магнетизация, пронизывающая процесс исцеления, активизирует внутренние силы больного человека.

Не стоит забывать о целительном эффекте радости, даже если вы отлично себя чувствуете и в данный момент совершенно здоровы. Не только около страждущего, но и в любом проявлении жизни не стоит забывать о целебности чувства радости.

Нужно научиться призывать радость даже в самые тяжкие минуты испытаний. Нужно найти в себе силы сотворить эту радость, ведь в окружающем пространстве полным-полно возможностей зажечь благодатный свет радости. Пусть истинная радость станет вашим путеводителем на дороге жизни и освещает путь, который труден и полон забот.опубликовано econet

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