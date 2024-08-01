Пусть никогда не пригодится, но эти правила безопасности должен знать каждый родитель!

Известный психолог Светлана Ройз знакомит родителей с очень важными правилами БЕЗОПАСНОСТИ детей в общественных местах.
Недавно наблюдала ситуацию в торговом центре. Мальчик лет 5 и охранник вместе подошли к магазину игрушек. К ним подбежали 2 женщины. Мальчик бросился к одной из них - к маме, прижался к ней и расплакался. Мама его обняла и вдруг начала кричать: «Куда ты убежал! Мы с тетей волновались! Прекрати плакать, слышишь! Ты сам виноват! Прекрати немедленно!».... После сильнейшего эмоционального напряжения может (должна) происходить разрядка. Иногда в слезах, иногда в агрессии. Действительно, часто - именно от ощущения важности, перенапряжения - в тот момент, когда «безопасность возвращается», нервная система взрослых делает такой «кортизоловый сброс».
Конечно, маме правильнее было бы сказать ребенку, если б она могла: я так волновалась, что мне сейчас сложно справиться с чувствами, я так боялась, что с тобой может что-то произойти, что сейчас меня всю трясёт. И хочется плакать и злиться одновременно. Сейчас мы уже вместе. Я с тобой. Ты в безопасности. Ты сильно испугался?
В острые эмоциональные моменты - бесполезно воспитывать, взывать к совести, журить и, конечно, обвинять. Важно дать поддержку. Вернуть ощущение опоры. Как только мы «прикасаемся» к чувствам ребёнка, эмоциональная реакция может усилиться. После слов типа: «Ты испугался?»», он может ещё больше расплакаться - это естественно. Любая проявленная эмоциональная реакция более безопасна, чем замирание, замораживание эмоций.
Когда я наблюдала эту ситуацию, очередной раз жалела, что пока так и не реализовала одну из моих мечт - о безопасности детей. Все ещё надеюсь воплотить.
Ещё раз структурировала правила безопасности - что нужно помнить, когда выходим с детьми «до телефонного возраста» в торговые центры.
Ребенку от 3 лет:
И пусть никогда не пригодится. Добрых взрослений! опубликовано econet
Автор Светлана Ройз
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий