Пусть никогда не пригодится, но эти правила безопасности должен знать каждый родитель!

Известный психолог Светлана Ройз знакомит родителей с очень важными правилами БЕЗОПАСНОСТИ детей в общественных местах.

Недавно наблюдала ситуацию в торговом центре. Мальчик лет 5 и охранник вместе подошли к магазину игрушек. К ним подбежали 2 женщины. Мальчик бросился к одной из них - к маме, прижался к ней и расплакался. Мама его обняла и вдруг начала кричать: «Куда ты убежал! Мы с тетей волновались! Прекрати плакать, слышишь! Ты сам виноват! Прекрати немедленно!».... После сильнейшего эмоционального напряжения может (должна) происходить разрядка. Иногда в слезах, иногда в агрессии. Действительно, часто - именно от ощущения важности, перенапряжения - в тот момент, когда «безопасность возвращается», нервная система взрослых делает такой «кортизоловый сброс».

Правила безопасности для детей в общественном месте

Конечно, маме правильнее было бы сказать ребенку, если б она могла: я так волновалась, что мне сейчас сложно справиться с чувствами, я так боялась, что с тобой может что-то произойти, что сейчас меня всю трясёт. И хочется плакать и злиться одновременно. Сейчас мы уже вместе. Я с тобой. Ты в безопасности. Ты сильно испугался?

В острые эмоциональные моменты - бесполезно воспитывать, взывать к совести, журить и, конечно, обвинять. Важно дать поддержку. Вернуть ощущение опоры. Как только мы «прикасаемся» к чувствам ребёнка, эмоциональная реакция может усилиться. После слов типа: «Ты испугался?»», он может ещё больше расплакаться - это естественно. Любая проявленная эмоциональная реакция более безопасна, чем замирание, замораживание эмоций.

Когда я наблюдала эту ситуацию, очередной раз жалела, что пока так и не реализовала одну из моих мечт - о безопасности детей. Все ещё надеюсь воплотить.

Ещё раз структурировала правила безопасности - что нужно помнить, когда выходим с детьми «до телефонного возраста» в торговые центры.

Ребенку от 3 лет:

важно знать своё имя, фамилию;

имена и фамилии родителей;

идеально - адрес;

в кармашек ребенку можно прикрепить записку с именем, фамилией, именем и номером телефона родителей;

на ручку можно надеть браслет (непотеряшку) с номером телефона кого-то из родителей (бусины-цифры продаются в магазинах для творчества и рукодельниц);

мы договариваемся о громком звуке, который издаём (в нашей семье мы иногда берём с собой в людные места свисток или такой «рог-ракушку» с громким и достаточно неприятным звуком. Их 2 - один у ребёнка, один у взрослого. Его нельзя надевать на шею, лучше, чтобы был в кармане или в руке - чтоб в толпе было безопасно);

ребёнка учим тому, что очень важно, чтобы он был в поле зрения родителей. Можно «поиграть» в то, как близко ребёнок должен находиться (можно придумать игру с ходунками или верёвочками, чтобы регулировать дистанцию);

важно повторить правило, чтобы он сам ни при каких обстоятельствах не уходил без родителей из магазина, из детской комнаты, не шёл с чужими людьми;

стоял на месте, если вдруг увидел, что родителей нет;

если все же ребёнок ушёл с условленного места, родителей нет рядом - важно обратиться к человеку в форме (кассиру, охраннику) со словами: «Я потерялся, помогите мне найтись». Важно ребенку показать кто такие «люди в форме» в конкретном магазине или месте. И акцент мы делаем именно на «помогите Найтись». (Когда взрослый или ребёнок ощущает хоть минимальный контроль над ситуацией - это снижает уровень травматизации. И тут у нас фокус не на том, что «я потерялся» - а на том, что «я найдусь»);

отряд Лиза Алерт рекомендует фотографировать ребёнка перед выходом из дома, чтобы сэкономить время, если быстро нужно сообщить приметы ребёнка.

И пусть никогда не пригодится. Добрых взрослений! опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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