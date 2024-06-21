Психосоматика и синдром раздраженного кишечника (СРК)

Стресс находит выход у каждого человека в разных органах и системах. Синдром раздраженного кишечника - типичный случай психосоматического заболевания. СРК значительно снижает качество жизни человека. Больной "подстраивает" свои обычные действия под симптомы, скрывает заболевание перед окружающими.

В постсоветском пространстве синдром раздраженного кишечника до сих пор является диагнозом исключения. Это значит что пациента, который жалуется на специфическую симптоматику расстройств желудочно-кишечного тракта, всячески обследуют проверяя наличие всевозможных диагнозов, и не подтвердив ни одного из них определяют СРК. Однако основная проблема состоит в том, что пациент при этом испытывает абсолютно настоящие боли, и то что врачи ничего не нашли никак не облегчает его состояния, а лишь усиливает тревогу и, как следствие, негативные симптомы.

Тревога порождает симптом, симптом подпитывает тревогу

Психосоматика диагноза. Что происходит и как?

Для начала стоит отметить, что как и во всех других психосоматических случаях, фактор стресса находит выход у каждого человека в разных органах и системах. Это зависит и от наследственности, и от конституциональных особенностей, от средовых факторов и психической организации человека в том числе, и даже от воспитания, от формирования установок относительно собственного тела.

Если взять, например, ситуацию сильного экзаменационного волнения, один студент будет испытывать головокружения, тахикардию и пр., другой наоборот спазмы в желудке, третий повышенную потливость, позывы к частому мочеиспусканию и т.д. Все это обусловлено тем, что каждый человек по-разному реагирует на одну и ту же стрессовую ситуацию.

Более того, имеет значение и так называемая точка фиксации симптома. В одном из масштабных исследований ветеранов войны перенесших пост травматическое стрессовое расстройство, синдром раздраженного кишечника проявлялся лишь у тех солдат, кто перенес то или иное заболевание ЖКТ. Мы знаем, что при неврозе, психика всегда использует более доступные пути для сублимации внутриличностного конфликта. В данном случае, когда есть опыт переживания желудочно-кишечной симптоматики, мозгу нет необходимости фиксироваться на других менее знакомых симптомах и он идет по пути наименьшего сопротивления. Так происходит практически с любыми органными неврозами, будь то кардионевроз, невроз мочевого пузыря, гипервентиляции и т.д.

Замкнутый круг

Не будем сейчас говорить о том, что если врачи не подтвердили реального заболевания, это могут быть различные формы тревожных или депрессивных расстройств. Остановимся на том, что есть «диагноз» СРК и теперь все будет идти по классическому невротическому замкнутому кругу.

Мы имеем предрасположенность: от природы слабые органы ЖКТ; либо психологическое травматическое воспоминание связанное с этими органами; либо метафорическую сублимацию конфликта (личные ассоциации); либо проблемные установки относительно нашего тела, приобретенные в процессе воспитания/становления и пр..

Далее в нашей жизни происходит какой-то сложный конфликт, стресс, или всплывают некие ассоциации из воспоминаний, которые нас тревожат. Это становится триггером, катализатором, который запускает тревожную симптоматику вегетативной системы (часть нервной системы, которая реагируя на адреналин иннервирует органы автономно, независимо от наших желаний).

Вегетатика реагирует на стресс, а человек фиксируется на симптомах связанных с желудочно-кишечным трактом.

Чем больше тревоги о своем состоянии = тем сильнее реагирует вегетативная система кишечным дискомфортом = тем ярче симптом и снова больше тревоги. Круг замкнулся. Тревога порождает симптом, симптом подпитывает тревогу.

Синдром раздраженного кишечника не ипохондрия

Увидев невротическую составляющую в проблеме врачи могут реагировать по-разному. Одни разъясняют суть проблемы, помогают справиться со стрессом и назначают облегчающее симптоматическое лечение (диету, спазмолитики и пр.). И если проблема «свежа», а в нашей жизни все налаживается (конфликт разрешился) этого может быть достаточно. Другие же открещиваются от пациента мотивируя тем, что это все «в его голове» или «ему кажется», намекая на ипохондрию. Тогда выше вероятность того, что пациент действительно начнет безрезультатно ходить по врачам, в поисках лучшего, а проблема будет лишь усугубляться.

Однако в работе с такими клиентами мы можем определить, что при ипохондрии человек уверен в том, что он страдает неким серьезным заболеванием, ходит от одного специалиста к другому и многократно проходит малоприятные обследования. При СРК же клиент вполне может осознавать, что это такой диагноз, смириться со своими симптомами, но что делать дальше, ведь ему по-настоящему плохо?

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Психологические проблемы и коморбидные расстройства

Здесь важно помнить, что наши симптомы хоть и проявлены в реальных болях и дискомфорте, причина их все же психологическая. Более того, чем больше мы страдаем, тем сильнее это влияет на нашу психику и качество жизни.

Так, например, в связи с деликатностью темы связанной с кишечной проблематикой, большинство людей лишены возможности обсуждать свои проблемы с близкими открыто. Им сложно объяснить изменения своего поведения, что приводит к недопониманию, обидам и отстранению. Они постепенно начинают замыкаться в себе, и пребывание с проблемой один на один может доводить их до состояния уныния, безнадеги. Естественно, у людей понижается самооценка, уверенность в себе и особенно при возникновении коморбидных (присоединенных к основной проблеме) расстройств качество их жизни начинает стремиться к нулю.

Из-за повышенной тревоги относительно своего состояния люди с СРК часто становятся изолированными от общества. Поскольку будь-то в транспорте, будь-то в магазине, месте учебы или работы, испытав спазм, боль и пр. у них начинается паника, сопряженная с тем, что приступ диареи настигнет их быстрее, чем они найдут туалет, или в любую минуту может начаться непроизвольное испускание газов, и они опозорятся здесь и сейчас.

Они отказываются от путешествий и даже просто походов в места скопления людей, места далекие от дома, из-за страха не справиться со своим организмом. Для того, чтобы минимизировать панические атаки или справиться с фобиями, люди с СРК создают множество ритуалов для снижения тревоги. Продумывают маршруты с учетом расположения туалетов, избегают транспорта и мест, где нет возможности срочно попасть в туалет, принимают необоснованное множество мед. препаратов, становятся деструктивно переборчивы в еде и даже могут перейти на изнуряющее голодание, используют различного рода чистки, которые вредят организму еще больше.

Особенно много ритуалов появляется в общении с близкими и в сфере интима, вплоть до избегания и отказа от близости. И вместе с тем, деликатность вопроса не дает возможность им обсудить свои переживания с кем-либо.

Страх, стыд, безнадега, злость на себя и свое тело… так, незаметно, СРК поглощает человека и становится центральным переживанием всей его жизни, и вся психическая и физическая энергия уходит на борьбу с ним.

Как избавиться от синдрома раздраженного кишечника

Как уже обсуждалось, в легких случаях лечения которое назначает гастроэнтеролог вполне может быть достаточно, чтобы убрать симптомы и вернуться к нормальному образу жизни.

Если же речь идет не о ситуативной психосоматике, а о проблеме связанной как с самими симптомами здесь и сейчас, так и с психологическими травмами, некорректными установками из детства, постоянным стрессом и пр. — без психолога-психотерапевта не обойтись.

Методы работы могут быть разными и зависеть от истории конкретного человека.

Просто выговориться, получить поддержку и обратную связь — уже хорошее начало. Однако дальше, кому-то важно поработать с самооценкой и уверенностью в себе, разобраться в своих потребностях и освоить конструктивные навыки воплощения желаемого. Определить свою стрессоустойчивость и подобрать конструктивные способы совладания со стрессом и эмоциями. Кому-то проработать вопросы взаимоотношений с окружающими, освоить коммуникативные навыки, изучить свои психологические границы. Для кого-то ценнее конкретные техники когнитивно-поведенческой терапии, которые помогут справляться с тревогой и симптомами, изменить часть деструктивных установок. Иногда крайне важен анализ прошлого, детства, личных ассоциаций и возможность проработки психологической травмы. В случаях наследственности и конституциональной предрасположенности, также важно понимать симптом, себя в нем и методы совладания. А чаще необходима комбинация всего вышеотмеченного.

Если же эта история СРК длится годами, обрастает фобиями, навязчивостями и депрессией, психолог порекомендует обратиться к психиатру. Назначенные медикаменты помогут облегчить симптоматику и сделают работу с психологом-психотерапевтом более эффективной и продуктивной.

Особенно спасительной, в связи с деликатностью вопроса, становится возможность работать с психологом удаленно, онлайн.опубликовано econet

Автор Лобазова Анастасия

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