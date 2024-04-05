Психосоматическая техника «Разговор с симптомом»

Если эмоции постоянно не выражаются, прерываются, психика выводит этот феномен в область осязаемого – в тело. Техника «Разговор с симптомом» станет важным шагом к пониманию своего тела и даже поможет облегчить состояние. Вы сможете осознать свой вклад в появление недуга / симптома и получите возможность самостоятельно разрешить проблемную жизненную ситуацию.
Эмоциональные процессы неразрывно связаны с телесными (соматическими) состояниями и даже болезнями. Явление психосоматики - доказательство мудрого устройства человеческой психики. Когда мы игнорируем внутренние эмоциональные переживания, наша психика переводит это в сферу телесного, ощутимого.
Вероятно, наша психика так гибка, что использует механизмы по обработке и своеобразной «утилизации» эмоций. Эмоция как таковая, если ее не выразили, прервали, не имеет негативного действия на организм (например, злость, раздражение).
Все эмоции – и негативные в том числе – имеют свое значение в организме. Но картина меняется в худшую сторону, если этот механизм становится постоянным. Вероятно, здесь психика перегружается и выводит данный феномен в сферу осязаемого – в наше тело. Иначе говоря, мы соматизируемся.
В гештальт-терапии есть методика, которая называется «Разговор с симптомом». Она дает возможность увидеть собственный симптом будто со стороны и определить персональную сферу влияния в возникновении психосоматического явления.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Эти вопросы помогут выявить неудовлетворенную внутреннюю потребность; отыскать смысл беспокоящего вас симптома.
Предложенная техника поможет облегчить симптом или, напротив, не даст видимого результата, но будет важным шагом к пониманию своего тела.
Полезно понять, каков ваш личный вклад в развитие недуга / симптома, так как это позволяет выйти из положения жертвы обстоятельств, то есть, получить возможность самим разрешить проблемную ситуацию.опубликовано econet
Изображения в статье Кристиан Склое (Christian Schloe)
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий