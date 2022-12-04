Психология обиды

Обида - одна из самых понятным нам эмоций. Все мы так или иначе обижались в этой жизни, а еще каждый из нас обижал кого-то. Много жизней исковерканных обидой, много разрушенных отношений, покореженных судеб. Наверное, каждому хотелось бы переписать многие страницы в своей жизни и вычеркнуть из нее перенесенную боль. Лучше понять истоки, корни этого чувства, понять, как проживать его и освобождаться от эмоционального багажа.

Обида - это состояние, присущее детскому возрасту, именно там оно зарождается, а потом сопровождает нас по жизни. Вместе с тем, обида — это нормальное человеческое чувство. В повседневной жизни это чувство возникает, когда происходят события, незапланированные нами, что-то происходит неприятное нам. Вдруг жизнь идет не по тому маршруту, плану, как нам хотелось бы. Мы не знаем, как быть с этим, не готовы к такому повороту событий, хотим защититься от ситуации, от обстоятельств, и как защитная реакция возникает чувство обиды.

Обида: откуда она берется и что делать

Итак, обида — это естественное реакция, которая периодически будет нами проживаться. Т.е. даже занимаясь духовной практикой, невозможно до конца освободиться от этого чувства, другой вопрос, что мы можем научиться его контролировать, но в глубине души, порой мы будем задеты, уязвлены. В противном случае, мы должны стать бесчувственными роботами.

Однако есть другое понятие — обидчивость, то есть хроническое состояние обиды. От чего мы точно с вами должны освободиться, так это от обидчивости как от качества характера. Обидчивость — это понятие более ментальное, это уже умонастроение. И это уже диагноз, это уже повод для беспокойства.

Психологи говорят о том, что обидчивость — это проявление детского ЭГО-состояния. То есть снаружи нам может быть 30 или 60, а внутри мы можем чувствовать себя, как 5-летний напуганный ребенок или бунтующий подросток Говорится, что в каждом из нас всегда живет ребенок, вне зависимости от нашего возраста. И этот ребенок или счастлив или одинок внутри нас. Порой именно он принимает за нас решения, выдает эмоциональные всплески, непредсказуемое поведение, и именно он способен легко обучаться, находить самые невероятные творческие решения. Ребенок внутри нас будет всегда продолжать жить, и чем больше ему будет интересно в этом мире, тем будет интереснее нам с вами. Никогда мы своего внутреннего ребенка не убьем, слава Богу. Нам нужно создать ему комфортные условия для его развития.

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Но помимо ребенка внутреннего, влияющего на нас подсознательно, должна быть на уровне сознания зрелая личность, которая собственно говоря и управляет жизнью. Так зрелая личность способна после какого-то мгновения, когда произошло затуманивание разума эмоциями, продолжить разговор. Зрелая личность во взрослом состоянии может сказать: «Извини, пожалуйста, твои слова были для меня болезненными. Я думаю, ты не хотел меня обидеть?!» Простая казалось бы фраза. Скажите, пожалуйста, если вам вот такую фразу говорят, даже если у вас был злой умысел обидеть, какие эмоции она вызывает?

Даже если предположить, что вы такое демоническое создание, ваша цель обижать людей. В жизни таких личностей практически не бывает. Чаще мы обижаем случайно, подсознательно, не ставя перед собой цель обидеть. Но если вы услышите такие слова, неизменно придет раскаяние и стыд. Это естественно, потому что думаешь: «Боже мой, ну нет, конечно. Простите, я не хотел обижать. Ты вообще меня не понял. Я хотел бы тебе разъяснить». И тогда вы, прояснив ситуацию, можете понять суть, без обиды. Это уже функция взрослого человека, это функция разума. При таком разрешении ситуации мы действительно хотим услышать человека.

К сожалению, в большинстве случаев мы не хотим слышать друг друга, мы хотим слышать только себя и ту точку зрения, которая так или иначе совпадает с нашей. Но если мы хотим проявить уважение к человеку, мы обязаны прояснять ситуацию, даже, если его слова вызывают у нас боль. Я обозначаю свое желание прояснить ситуацию — это функция зрелого человека.

Очень важно научиться обозначать свои чувства. И научиться это нужно в модели «я-сообщения». Чаще мы говорим — «ты-сообщениями». Мы говорим: «Ты меня раздражаешь, ты меня беспокоишь, ты поступаешь так или иначе». Т.е. мы все время начинаем свою речь с местоимения «Ты», и практически никогда не говорим «Я».

Что значит — «я-сообщение»? Когда я говорю о своих чувствах и о своем пожелании, начиная с местоимения «Я». Например, я говорю: «Я сейчас чувствую боль» или «я сейчас чувствую, как во мне вскипает волна раздражения», или «я сейчас чувствую, что у меня страх появляется, у меня появляется недоверие». Я даю отчет тому, что я чувствую в данный момент времени. Очень важно понять, что мы всегда что-то чувствуем.

Другой вопрос, что нас не обучали этому. На семинаре «Окна в мир ребенка», где я обучаю родителей осознанному родительству, я всегда прошу родителей обозначать чувства ребенку в моменты его эмоциональных реакций, таким образом мы помогаем нашему ребенку знакомиться с миром эмоций и чувств. Я говорю о том, что в период, когда ребенок маленький, он не понимает, что с ним творится, ему нужно рассказывать. Ему нужно обозначать его чувства и эмоции. Например, ребенок топает ножками, и мы говорим — я вижу, как ты гневаешься, как тебя что-то не устраивает. Т.е. мы обозначаем это, и ребенок понимает, что маму не пугает его поведение, маму это не раздражает. Чаще в жизни родители кричат на ребенка: «Сейчас же замолчи! Иначе в угол поставлю…» Т.е. начинают раздражаться, при этом полностью игнорируя эмоцию ребенка. И ребенок тогда зажимает свои эмоции. Но так как он живое существо, он продолжает их испытывать. Он начинает их испытывать весьма странным образом.

Есть 4 базовые эмоции, которые испытывает человек:

печаль

радость

страх

гнев.

Я вас попрошу подумать, какая из этих эмоций вам была в детстве запрещена? Мы сейчас с вами будем говорить об этом. И мы будем видеть как из того, что нам запрещали естественное проявление наших чувств и эмоций, что в результате получается.

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Печаль. Кому была запрещена проявление печали в детстве? Т.е. когда вы печалились, вам говорили: «Что ты делаешь такое лицо, ну-ка перестань!» Вам не давали быть в печальном настроении. Либо как-то отвлекали, либо развлекали, либо что-то делали, но печаль была запрещена.



Интересно, что на смену запрещенной эмоции, приходит какая-то другая эмоция, так называемая рэкетная эмоция. Слышали понятие рэкет? Так вот существует эмоциональный рэкет. Я начинаю эксплуатировать другую эмоцию, которая разрешена, которая в нашем роду, приветствуется. Могу сказать, что эта история про меня. У нас в доме была запрещена печаль. Альтернативой ей была радость. Т.е., если человек печалился в нашем роду, то это не приветствовалось. Приветствовалось радость, и проявлялось это следующим образом. Есть такой сценарий жизни, называется «радуй других». Т.е. люди, которые живут по такому сценарию, в любой компании начинают сразу балагурить, шутить, как-то подбадривать всех. Как только появляется компания, они начинают работать культмассовиками-затейниками. Надо сказать, что это замечательная способность, но плохо когда вы это делаете фактически без выбора. Это ваше принудительное поведение, ваше принудительное поведение заводить всех. Вы просто не можете допустить, чтобы кто-то грустный сидел. Обязательно вам надо грустного рассмешить.

По этому поводу есть хороший анекдот. Один человек приходит на прием к психотерапевту и говорит: «Вы знаете, у меня суицидальная депрессия. Я просто не могу жить! Помогите мне, пожалуйста, мне невыносимо плохо!» Психотерапевт: «Извините, но мой прием на сегодня закончен. Но я могу пригласить Вас с собой в цирк. Я как раз собираюсь на представление. В наш город приехала такая замечательная труппа, там такой прекрасный клоун!» На что пациент отвечает: «Видите ли, доктор, я как раз и есть этот клоун!».

Среди нас есть люди, которые в силу своей профессии такие «балагуры», похожие на Михаила Жванецкого. Если вы спросите их близких, какие они в быту, то как правило они очень склонны к депрессиям. Но как только они видят зрителя, как только видят взгляд со стороны, начинают что-то изображать. Этот взгляд они помнят с детства, это взгляд их мамы или папы. И поэтому теперь любой взгляд, адресованный вам, это повод для проявления артистических способностей. Для окружающих такой человек очень привлекателен, душа компании. Его везде приглашают, с ним весело. Но еще одна проблема, кто бы развеселил его. Потому что у него состояние на самом деле не радужное, даже когда улыбается. У меня была одна девушка на дыхательной терапии. Терапия глубоким дыханием используется с целью очищения подсознания. Вы дышите глубоко, сосредотачиваетесь на дыхании, не контролируете ситуацию, звучит специальная музыка. Девушка рыдала во время терапии, но параллельно со слезами у нее было широко растянутое в улыбке лицо. Это была гримаса смеха. Такое состояние было у человека. Окружающие никогда не поверят, что у такого весельчака могут быть проблемы.

Гнев. Если вам был запрещен гнев, очень часто на смену ему как рэкет приходит страх. Такие люди часто тихие, молчуны, предпочитают быть в стороне, не любят открываться и т.д. Почему? Они на самом деле боятся. Потому что, при достаточно глубоком контакте они начинают чувствовать, как «что-то» изнутри поднимается. Они боятся вот этого «что-то», предпочитают отходить. Поднимается на самом деле гнев. И терапия у таких людей будет идти через проживание гнева, через отпускание гнева. У них был реальный повод гневаться, у них были все основания гневаться. И им просто запретили. А запретить человеку испытывать естественные эмоции, значит, подавить их. Человек — это такой вид жизни, который может трансформировать эмоции. Мы можем с вами трансформировать печаль в радость, обиду в чувство благодарности. Очень много возможностей дает человеческая форма жизни, но только на уровне разума. Если же эмоции просто подавлены, то человек со стороны выглядит как контролирующий свои эмоции. Но на самом деле он их просто боится. Он их боится проявлять, проживать. Страх, что я сейчас впаду в какую-то неконтролируемую ситуацию, приводит к тому, что мы просто избегаем этих чувств. Вот это опять таки рэкетная эмоция.



Радость. Поговорим о радости. Во многих семьях эта эмоция запрещена, особенно на Руси. «Смех без причины признак дурачины». «Много будешь смеяться, много будешь плакать». У нас есть лозунги, которые просто как сценарий передаются из поколения в поколение. Можно видеть такое семейное клише печали на лице. Мама такая, бабушка такая и дочь такая. Это как Пьеро. Приведу пример из практики. Как-то ко мне на консультацию пришла женщина. Ее очень беспокоило, что дети не хотят общаться с ней и стараются сбежать из дома. Когда она зашла, было такое ощущение, что «вкатилась слеза». Возможно, у детей видимо другой сценарий, они не хотят печалиться? Сейчас дети очень грамотные. Когда родители дают советы, дети часто советуют родителям самим воспользоваться ими. Их не вдохновляют ни грустный вид родителей, ни их «успех» в жизни. «Какое ты имеешь право мне говорить, как быть счастливым, я же вижу, что ты несчастна»,— говорит дочь матери. Действительно, как мы можем осчастливить других людей, если ходим все время с грустными лицами.

Страх очень часто был запрещен в детстве, особенно мужчинам. «Мальчики никогда не плачут». На самом деле, мальчики тоже боятся. Но вопреки всем его чувствам, он должен быть бесстрашный робот. Жены ожидают от мужей только правильных решений, но иногда мужчине страшно, он тоже может плакать. Это нормально. Если мужчина не доверяет себе эти чувства, он запрещает вам их испытывать. Мужчина, который не чувствовал своих слез, когда вы будете плакать он будет впадать в ступор, он будет делать вид, что он не видит. И ему будет легче уйти из дома. Потому что у него в сердце будет происходить что-то непонятное, и ему станет страшно.

В таком случае, когда определенные эмоции не реализованы естественно, отношения в браке становятся проблематичными. Человек не знает, что он чувствует, что он испытывает.

И так, вот это основные эмоции и они на самом деле важные. И мы говорили о том, что человек всегда что-то чувствует. И каждому из нас нужно понимать, что я чувствую в данный момент времени. Потому что очень часто, на вопрос, что ты чувствуешь, человек говорит: «Я думаю, что я чувствую страх, например, или гнев… Т.е. у него контакт с умом налажен, с ментальной функцией ума, а контакт с эмоциональной функцией ума совершенно не налажен. Сначала он подумает, потом он почувствует.

Иному человеку легче что-то сделать, чем почувствовать. В этом случае начинают спрашивать, что делать? «Я почувствовала, что мне это запрещено, это запрещено, что мне делать?» Вам нужно научится чувствовать, не делать, замечу я. Делать ничего не нужно. Мы уже наделали столько всего, можно бы расслабиться. Нам нужно научиться внутренней жизни, потому что внешней жизни мы уже обучились. Мы понаделали много нужного и ненужного, теперь нам нужно соприкоснуться с самим собой, соприкоснуться со своим внутренним миром и почувствовать, действительно, а что я сейчас чувствую. Иногда, одним словом это описать сложно. Потому что наши чувства глубже, шире.

Мы можем просто сказать, гнев. Но, если попросить 5 гневливых людей, которые в данную минуту находятся в состоянии гнева, описать свой гнев, то получится ровно 5 версий. Один скажет: «У меня такое чувство, что я весь сейчас наполняюсь как раскаленный шар. У меня такое чувство, что весь этот шар сейчас взорвется и оттуда польется лава». Другой скажет: «У меня такое чувство, как будто меня сжало изнутри, я становлюсь сжатым комком. И этот комок становится все тверже, тверже, тверже». Оказывается, гнев может быть разным. А третий скажет: «У меня стучит все внутри, такое чувство, что волны перекатываются».

Нам необходимо изучать и понимать такие моменты. Например, человек принял какое-то решение, он вам сказал какие-то слова. С вашей точки зрения, эти слова обидные. Мало того, он интонацией обидной сказал. И вы обиделись на него, и можете носить это чувство обиды не известно сколько времени. Но если перед этим он вам сказал: «Ты знаешь, я внутри сейчас весь сжался. На самом деле я сейчас вот такой маленький и железный. И мне так некомфортно внутри себя. Мне совсем нечем дышать». Он обозначил свои чувства, обидят ли вас в этом случае его слова или интонация?

Мы не умеем обозначать себя, мало того мы не интересуемся другими. Ни собой, ни другими. Какая у нас жизнь, непонятно. Как мы соприкасаемся друг с другом, совершенно непонятно. Нам предстоит научиться соприкоснуться с собой.

Научитесь вести дневник, когда у вас эмоциональное состояние, опишите это состояние, свои чувства, начиная со слов «как будто...» Вам будет более понятно. И потом вы когда-нибудь с кем-нибудь поделитесь. «Ты представляешь, иногда на меня накатывает страх, иногда у меня бывают такие состояния». Вы можете обнаружить, что периодически люди испытывают одно и тоже состояние. Тогда придет понимание, что претензия не к людям. Причина не в них, это ваше состояние, которое периодически накатывает. Причина, как правило, была, в детском состоянии.

Представьте себе, вот у меня здесь сидит маленький ребенок, маленькая девочка. Она гораздо меньше меня ростом. Я к ней подхожу и разговариваю с ней с высоты своего роста — для человека моего роста и для маленького ребенка это будет совершенно другое звучание. Это будет более интенсивно, это будет сверху, это уже давление. Теперь я беру ее за руку: «Быстро вставай, пошли». Представьте себе на секундочку, у вас рост 170, а к вам подходит человек ростом 5м10см и начинает с вами разговаривать сверху и тянуть вас за руку. А если этот гигант разгневается, у него становятся огромные глаза, из них молнии летят, ноздри раздуваются. У 5ти метрового нос то огромный. Это страшно. Если еще и большой живот, то с такого роста — это вообще нависло что-то несусветное. Так видит разгневанных взрослых маленький ребенок и все это записывается в его детских впечатлениях. Это касается любых эмоций взрослых. Для ребенка очень важно именно эмоциональная составляющая отношений. Нужно взять за правило разговаривать с ребенком на одном уровне. Т.е. присесть перед ним, «глаза в глаза». Возникнет совершенно другое чувство.

Существует законы, по которым функционируют эмоции. Первый закон — эмоции всегда существуют. Эмоции это одна из энергии ананды.

Почему дети нас мало слушают? Они слушают нас эмоционально, больше ничего. Если вы хотите, чтобы ребенок обратил на вас внимание, проанализируйте, какие эмоции вы ему демонстрируете. Ваши все лекции о чистоте рук, например, как правило «в одно ухо влетают, в другое вылетают». Но если вы продемонстрировали эмоции — это ум схватывает и запечатывает.

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Второй закон — эмоции накапливаются и запоминаются. Если вы с ребенком не обсудили, и он не понял вас и не переварил данную эмоцию, она у него откладывается. Вы ему опять ее продемонстрировали, она отложилась снова. Вы знаете, что ум подобен библиотеке. И в этой библиотеке есть отделы, которые у вас переполнены. Т.е. туда шли и шли пережитые впечатления, самскары. Ребенок очень уязвимый, потому что у него нет будхи (Разума). Огонь Разума — это функция трансформации. У ребенка эта функция еще не развита. И поэтому он живет исключительно манасом (Умом). Исключительно эмоциональным умом, который все запоминает автоматически и не может переварить. Мало того, у него еще не настолько аханкара или его эго созрело, чтобы сказать, что у него другая точка зрения. Это он позже уже скажет. Скандалы начнутся с того момента, когда у ребенка появится своя точка зрения. И он сам будет решать, огорчаться ему или решить, что родитель из ума выжил. В этот момент он выйдет из под вашего магического влияния. Но до этой поры, вы на него магически влияете. И на вас влияли магически. Мало того, не надо забывать про авторитет родителя у маленького ребенка, который присутствует по умолчанию. Все действия родителя автоматически правильны. Если ваша мама постоянно демонстрировала такую эмоцию: «О Господи, ни ума ни фантазии, ну копия папаша. Что с тобой будет, я вообще не знаю», то вы верите в это. Вы думаете, если родная мама, самый близкий человек, так говорит обо мне, значит это верно. В жизни вы все будете делать под подсознательным воздействием этого впечатления.



Откуда у нас с вами такое недоверие друг другу? Часто — это эмоции, которые отпечатывались и отпечатывались в детстве. Все эти эмоции, которые копились, ушли к нам в подсознание. Мы уже взрослые люди и не ощущаем явно эти эмоции. Но не прожитые в детстве эмоции подобно бомбе с уже запущенным часовым механизмом. Наконец мы встретились со своим любимым или любимой, и он начинает отдаленным образом напоминать нам те чувства, которые мы испытали и не переварили в детстве. Это подобно резиновой ленте, которую натягивают, натягивают и в определенный момент отпускают. И теперь все то, что вы испытывали когда-то и не переварили, вы начинаете адресовать этому человеку. У вас огромная претензия. Обида, страшная. Почему мы не можем простить друг друга, потому что мы не можем простить прошлое. Мало того, мы еще этого и не осознаем. Мы думаем, что виноват этот человек. Подумайте, искренне, сколько вы с этим человеком провели времени реально. Вы выясните, что с этот срок общения не способен вызвать у вас такую обиду. Нам нужно понять, что эти люди, продемонстрировали нам те чуланы, которые у нас есть.

Обобщим. Часто наши эмоции адресуются не тому человеку. Это, так называемые переносные чувства, т.е. те, которые я испытывала или испытывал, будучи маленьким ребенком. И сейчас, когда я уже взрослый, они с новой силой накатили на меня. 99% обид это переносные чувства. На самом деле реальных обид мало, и в основном реальные обиды мы склонны решать. Т.е. у нас есть какие-то реальные обиды, но так или иначе мы хотим их прояснить, у нас есть тяга прояснить. Но когда это переносные чувства, мы чувствуем, что это невозможно прояснить, исправить, у нас возникает чувство отчаяния и беспомощности, именно те чувства, которые мы испытывали, будучи маленькими. В детстве нас мало кто слышал, нами мало кто интересовался, нам просто говорили: «Замолчи, прекрати немедленно!..» Именно эта особенность переносных чувств является причиной того, что мы предпочитаем отстраниться, обидеться, разгневаться. Мы застреваем в этой эмоции, исключительно в детском состоянии. А это значит, что ваши чувства были адресованы кому-то из вашего детства.

Если на вас обиделись, имейте терпение понимать, что человека на вас что-то проецирует. И когда вы обижаетесь, просто смотрите на обидчика. Подумайте, чей образ мог бы быть за ним. И если вы будете целенаправленно медитировать на этот образ, то вы увидите его. Вы увидите, кто вас обижал подобным образом, кто не слышал, кто когда —то игнорировал Вас. Где вы были настолько уязвлены, что сейчас этот человек вам просто напомнил это чувство? И теперь все те чувства, которые у вас были, преумножившись, вы адресуете этому невиновному человеку. Это суть обиды.

Есть такое понятие как ментальная обида. Ментальная обида — это обида, которая практически не отпускает, и это наш особый вкус жизни. Как? Возмутитесь вы, это невозможно! Но это действительно так. Например, в детстве на вас обиженного родители быстрее обращали внимание. И маленький ребенок смекнул, как надо воздействовать на этот мир, чтобы быть услышанным. У вас появляется вкус к этому состоянию немного обиженного. Во взрослом состоянии вы используете эту эмоцию для того, чтобы влиять, манипулировать другим человеком. Так болезнью манипулируют, «надутыми губами» манипулируют, вызывая у другого человека чувство вины. Человек, не зная как общаться открыто, предпочитает общаться так, чтобы собеседник испытывал хроническое чувство вины. Он может иметь грустное выражение лица, вздыхать, на вопрос о самочувствии просит не обращать на него внимание и т.д. Часто матери неосознанно манипулируют своими детьми: «Вот умру, будешь знать…»

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Манипуляция это вкус жизни. И поэтому человек со вкусом обиды, это как люди, которые любят уксус и во все блюда его добавляют. Огурец, попадая в раствор уксуса, скисает. Точно так в жизни. Пообщавшись с человеком, который испытывает особый вкус к обиде, мы чувствуем себя как будто «скисшими». Это его атмосфера, его ум.

От ментальной обиды невозможно избавиться, т.к. человек не настроен прощать вообще. Он испытывает от обиды особый вкус. Такие люди часто обращаются к психологу. Но цель их не избавиться от обиды, а лишний раз оплакать себя или доказать другим, что помочь невозможно, да и психолог ни на что не годен. Они играют в излюбленную игру «Да, но…». Соглашаясь со всеми доводами психолога, они произносят: «Да», и тут же добавляют частицу «но» и выдвигают свою версию происходящего. Эта игра в «Да, но…» не закончится никогда.

Если спросить у такого человека, каким наказанием обидчика он был бы удовлетворен, он не может сформулировать. В моей практике был случай, когда мужчина, был очень обижен на свою мать. Когда она умерла, он сказал, что она его из могилы наказывает. Он продолжал спорить с ней, на могиле. Это вкус. Я попросила его представить, что во всех объявлениях города написали «Позор» его матери. Или в каждом городе повесили бы транспаранты, где написано, что он самый справедливый человек на свете, самый пострадавший человек на свете. Везде его встречали бы гирляндами. Он не был удовлетворен! Не устраивал никакой вариант. Даже, если представить, что мать отбывает наказание в аду. Наказания было все маловато. Это настолько человек был сосредоточен на себе!

90% наших обид — ментальные. Вот просто сегодня подумайте, что должно произойти с вашим обидчиком? Справедливое наказание — атомная бомба. Что должно произойти, и представьте, что это произошло. И потом обратитесь к себе. Нет удовлетворения. Вот патология. Ни что не может удовлетворить ментальную обиду. Это как бросать, бросать дрова в огонь и ждать, когда он потухнет. Это наше с вами желание обижаться. Мы по-другому не научились привлекать к себе внимание.

Странный патологический способ привлечения внимания. Поэтому, если сегодня вы диагностировали в себе этот патологический способ привлечения внимания, нужно признать себя тяжело больным человеком. Этот диагноз гораздо тяжелее, чем гепатит, столбняк и дифтерия вместе взятые. Это эмоциональный паралич. Поэтому нужно исцеляться самому, нужно быть благодарным человеку, показавшему вам болезнь. Зная диагноз, уже понятно, что лечить и можно искать путь.

Итак, подведем итог вышесказанному. Мы теперь знаем, что обида — это урок. Зачастую наши обиды проецируются из детства. Некоторым людям не нужно решения проблем, они просто жалуются: «Да…, но…». Они испытывают особый вкус от обид. Существуют рэкетные эмоции. Необходимо различать обиду и обидчивость. Необходимо научиться обозначать свои чувства, второй человек не обязан быть ясновидящим. Избавиться от обид можно только с позиции разума.

Разум прекрасно обучается. Существует синдром «Ага!..» Получение знаний на уровне разума всегда вызывает радость.

Мы с вами увидели, что все наши обиды из детства и как правило это наши взаимоотношения с родителями. Здесь очень важно добавить еще два момента для осознания. Первый момент, что мы просто так не приходим к тем или иным родителям... Это не легко понять людям, которые не занимаются духовной практикой. У них обида на родителей может остаться на всю жизнь. Мы приходим в семью, которая предназначена нам по судьбе. Т.е. я не могла родиться у других родителей. Мой финиш в прошлой жизни, обусловил старт в этой. Только у таких родителей я могла явиться со своими качествами характера. Вот это положение сразу снимает все претензии к родителям. Очень важно понять, что в другом месте я не могла родиться. И поэтому, первое, у нас появляется чувство благодарности к родителям за то, что дали мне рождение. Как-то сложилась так ситуация, что мама с папой встретились, и это была наилучшая комбинация для моего рождения. Второй момент, родители делали все максимально возможное из их модели мира на тот момент времени, т.е. они не могли по-другому.

Очень важно понять, что один и тот же сценарий мы можем повторять многократно. Например, в детстве мы решали, что никогда не будем поступать так, как наши родители со своими детьми. Но потом мы вырастаем, у нас появляются дети, и вдруг мы ловим себя на той же самой «родительской» интонации, тех же словах и жестах. И мы вдруг понимаем, что эта обусловленность, вот этот наш «штамп клише», который мы повторяем из поколения в поколение, он настолько могущественный. Чтобы выйти из-под его могущества нужно приложить достаточно усилий.

Эти серьезные усилия начинаются с того, что мы принимаем решение, в конце концов, распрощаться со своим сценарием жизни. Нередко из поколения в поколение передается гнев на мужчин. Бабушка могла такой сценарий передавать, мама передает такой сценарий, и дочь по такому же сценарию следует: «сама справлюсь, без мужчин!»

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Самое интересное, что неуважение к мужчинам проявляется сначала в том, что мы рождаемся в семье, где нам отец не уделяет внимание. Это свидетельствует о том, что мы не уважали мужчин в прошлой жизни. Т.е. нам показывают, что мужчина нам не уделяет внимания. Следующее, мы вырастаем в обиде на отца. И думаем, что уж муж будет точной противоположностью папаши. И мы находим себе мужа, и муж наш такой же, если не более проявленными качествами нашего отца. Причина в том, что урок сначала преподается чуть подальше, потом чуть поближе, потом совсем близко. И так с отцом вопрос мы не решили, теперь мы решаем вопрос с мужем. С мужем у нас вопрос решается радикальным способом. Мы говорим ему: «Ты свободен. Я ошиблась, когда вышла за тебя замуж». Далее у нас рождается либо сын, либо дочь. Если у нас рождается дочь, мы ее автоматически обучаем, как не уважать мужчин. Если у нас рождается сын — это значит, что нам дают еще один шанс исправить взаимоотношения с мужчинами. И, как правило, возникают большие, большие проблемы с сыном. Если у вас не было уважения к мужу, 100% гарантия, что с сыном ваши отношения будут проходить серьезные испытания. Если у вас в данный момент времени сын маленький, вы говорите, что живете с ним душа в душу. Подождите, пока он вырастет. Пока у него проявится свой мужской характер. И вы увидите, что Господь вам дает еще одну возможность начать уважать мужчину. Сын вам будет возвращать все то, что мы не хотели слышать ни от отца, ни от мужа. Но с сыном не разведешься, вот ведь парадокс. Его ни куда не выгонишь. И поэтому вот такое у нас идет образование в жизни.

Нам очень важно понять, что мы с вами здесь обучаемся жизни. В течение всех жизней проходим один единственный урок, как ЛЮБИТЬ. Все жизненные ситуации, абсолютно все, нас обучают любить. Нам показывают, то, что у нас не получается. Нам необходимо искренне заглянуть в свое сердце, чтобы, в конце концов, закрыть этот безумный сценарий, который передается из поколения в поколение. Две вещи мы должны сделать, мы должны попросить прощение и мы должны попросить благословение. Две вещи, которые очень важны. Абсолютно для каждого. Ко всем старшим мы должны относиться с благодарностью, не с претензией. И мы от них должны попросить благословение. Обида — это тормоз в нашей жизни, якорь, который не позволяет двигаться вперед, а благословение — это великая сила, которая способна нас окрылить, воодушевить и придать скорость всем нашим благим начинаниям.опубликовано econet.ru.

Автор Марина Таргакова

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