Психология бардака и "расхламления"

Чем дольше существует бардак, тем его сложнее становится победить, он становится чем-то глобальным и грандиозным. Чем больше существует бардак, тем труднее к нему подступиться. И одна мысль о нем вызывает мощную активацию зон мозга, отвечающих за боль.

У меня тут замаячил на горизонте переезд и ремонт, и мои фильтры восприятия в фоновом режиме занимаются сочетанием желтого и серого, черного и древесного, эргономичным расположением мебели, анализом, где получше купить кухонный гарнитур и волнениями, как бы все вместилось. На волне этих забот, мое бессознательное подарило сознанию замечательную метафору невроза и психотерапевтического процесса, которыми и поделюсь с Вами.

Сознание человека - это квартира

Сознание человека - это квартира. У каждого свои возможности. Кто-то живет в скромной студии в промзоне. А кто-то в просторной пятикомнатной квартире в центре города. Одного все устраивает. А другой постоянно любыми способами расширяет жилую площадь, делает пристройки, хитрит, нарушает планировку и увеличивает простhанство. Что тут скажешь, разные люди и разные возможности.

В своем жилье люди держат вещи. Стены жилья оберегают вещи владельца от других людей. Люди владеют вещами, нужными им в повседневной жизни и как-то с ними обращаются. Как-то налажен процесс приборетения вещей в жилье и выбрасывания их оттуда. При определенных способах обращения с ними, даже с самыми хорошими, образуются беспорядок, бардак, хламовник и мусорка. Из малого количества вещей беспорядок создать затруднительно. Чем больше вещей, тем больше вероятность образования завала. Если вещи только поступают в жилье и не выбрасывается, такая вероятность только увеличивается.

По поводу того мнения, что беспорядок в квартире проникает в голову и превращается в мусорку в голове - я бы был осторожнее с обобщениями. Беспорядок дома, действительно, может вызывать неприятные переживания, вплоть до тревожно-депрессивных. Но у всех это будет вызывать разную по силе реакцию. Все будет зависеть от разных факторов, в числе которых - степень важности для человека порядка. Кто-то не сможет спать, есть и заниматься сексом, видя, что рамка на стене висит криво. А кому-то и и на мусорке неплохо живется.

Точно так же, я бы не стал судить о личности человека лишь по тенденции создавать беспорядок вокруг себя дома, на работе, в гостях. Или, наоборот, быть упорядоченным чистюлей. В одних случаях, значит, что так проявляется бардак в голове у человека. А в других - что он не придает большой значимости порядку или процессу возвращения вещей по своим местам. А просто для него важны другие процессы, в которые он погружен. Психопатологией может быть как беспорядочность, так и упорядоченность. Другими словами, и здесь у людей все по-разному. Многое зависит от личности и отношения к этому.

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У самого беспорядка есть свои особенности. Ведь у человека, который в нем живет "замыливается глаз" и бардак начинает восприниматься как нечто обычное. Если в такой квартире живут несколько людей - такое "привыкание" происходит со всеми из них. Они живут в хламе и перестают это остро замечать. Чего не скажешь о "свежем взгляде" постороннего человека, который зашел в жилье.

Противоречивая тенденция заключается в том, что чем дольше существует бардак, тем его сложнее становится победить, он становится чем-то глобальным и грандиозным. Демонизируется и наделяется человеческими качествами. Его боятся и ненавидят, но продолжают приносить ему жертвы. Из просто скопления вещей, он становится самостоятельной сущностью, фактически членом семьи, который, как молчаливый упрек судьбы, постоянно пялится на Вас, напоминая о себе и мешая пригласить гостей.

Чем больше существует бардак, тем труднее к нему подступиться. И одна мысль о нем вызывает мощную активацию зон мозга, отвечающих за боль. Из дела на один свободный вечерок это незаметно превращается в Большую жизненную цель на ближайшие 5-10 лет. Нужно уже позитивно формулировать цель, разбивать ее на маленькие задачи, придумывать "подрепление" и "наказание", выделять время, откладывать другие дела, предупреждать близких, искать группу поддержки, стараться не прокрастинировать... да ну на фиг, давайте отложим на недельку.

И так запустившись, проблема превращается в замкнутый круг, снежный ком, который только растет. Добавлю еще, что набирая мощность, у бардака открывается магическое свойство - притягивать большую часть пыли в квартире. И на нем сверху появляется еще и замечательный ковер, на котором можно прекрасно заниматься арт-терапией с детьми-аутистами. А вещи, которые там лежат, даже намертво обездвиженные трутся друг об друга и нещадно теряют товарный вид. Многие из них утрачиваются владельцем и забываются.

В то время, жилое пространство и рабочие поверхности уменьшаются. Приходится придумывать маневры, как обходить эти завалы. Возможности человека снижаются, качество жизни страдает. Это же самое происходит при неврозе, только в голове.

Это можно очень долго пытаться контролировать, создавая массивнейшие рационализации. В самых плачевных случаях этим приходится заниматься родственникам, после смерти владельца бардака. Но в менее запущенных случаях, в один прекрасный момент наступает то, что в группе "Анонимные алкоголики" называется "стукнуться о дно", вместе с чем человек признает, что проблема есть. И он не может самостоятельно с ней справиться. Это и только это понимание - является первым шагом к решению проблемы бардака. И на это рынок услужливо отвечает появлением специалистов по "расхламлению" и "организации пространства".

Такой специалист, как раз, помогает людям, столкнувшимся с проблемами бардака в своей квартире, которые они не могут разрешить самостоятельно. Он может поддержать клиента, помогать ему сортировать вещи, помогать принять решение, от чего избавиться, а что оставить, дать рекомендации, как функционально организовать пространство под образ жизни так, чтобы оно не захламлялось в дальнейшем. Но такой специалист сам ничего не делает в доме клиента, ничего сам не решает за него. Все решения принимает клиент. Уборку проводит он же, ну или отдельно пользуется услугами клининга.

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Тем же самым занимается психотерапевт. Он помогает не просто навести в порядок в голове, но и организовать там пространство так, чтобы для образования беспорядка в будущем не было условий. При этом, психотерапия - это не клининг, когда специалист сам убирает пыль, моет полы, выбрасывает мусор за клиента.

Наверно, и к специалистам по организации пространства, как и к психотерапевтам, часто обращаются с завышенными ожиданиями и не по адресу, так как в их объявлениях можно частенько встретить приписку: "клинингом не занимаюсь".

А еще есть такая ситуация, когда в хламовнике живут, например, два человека и ведут совместное хозяйство. Одного все устраивает, а второго - нет. Но второй сам не устраняет то, что ему не нравится - не занимается наведением порядка. Он начинает под разными причинами ("это он навел беспорядок", "я болею", "это вообще не моя комната", "это его обязанность" и пр.) требовать того, чтобы наводил порядок первый.

Тот, которого все устраивает. Он начинает на него разными способами наезжать. И тогда первый, которого все устраивает, отказывается выполнять эти требования - явно или неявно (например, соглашается, но не делает). Порядок в жилье это никак не приближает. Второй, которого беспорядок не устраивает, недоволен и - явно или неявно - продолжает наезжать на первого. Первого это, естественно, не убеждает, но озлобляет. Уже он включается и начинает - явно или неявно - мстить. И так далее. Оба живут в дискомфорте. Но порядок это никак тоже не приближает.

Тогда задача специалиста по организации пространства помочь человеку с неудовлетворенной потребностью понять, что раз это его желание чистоты, то ему нужно самому этим заняться - уйти в другое место, где чисто, навести порядок или предложить другому что-то ценное, что он получит взамен на удовлетворение просьбы другого. Или помочь им договориться между собой, чья это обязанность - следить за порядком. Или помочь разбить эту обязанность на мелкие части и разделить между двумя людьми на доли. Но только вот, кажется, я дал лишку, специалист по "расхламлению" этим, все же, не занимается. Это работа семейного терапевта.опубликовано econet

Автор Олег Немыкин

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