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Психологический террор: Как родители унижают детей

Автор: Econet 14 мая 2023 6376
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Очень удобно, когда ребенок на все запреты реагирует безропотным послушанием. "Туда не ходи." "Этого не делай." "Тебе нельзя." Тогда соблюдается придуманный вами порядок. И кажется, что все идет как надо. Но, там, глубоко в душе ребенка, возможно, зарождается буря...

Психологический террор: Как родители унижают детей

Родительские запреты нужны. Они помогают ребенку ориентироваться в биполярном пространстве «можно-нельзя», учат дисциплине, организованности и умению себя контролировать. Но бывают дети, которым нельзя абсолютно всё: нельзя плохо учиться, быстро бегать, громко разговаривать, слушать модную музыку и приводить в дом друзей. С какими проблемами в перспективе столкнется этот повзрослевший ребёнок, если в детстве с его мнением никто не считался?

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Проблемы родом из детства

Как говорится, все мы родом из детства. Из детства тянутся комплексы и неприятные воспоминания. У многих из нас родители выросли и жили в другую эпоху, в СССР.  Тогда в обществе культивировались несколько иные ценности. Мы не говорим сейчас о гуманизме, доброте и дружбе. Просто понятия меняются согласно эпохе. И не всегда устаревшее мнение может быть верным.

Старшее поколение привыкло считать свой образ жизни эталоном. А если кто-то из родителей обладает деспотичным и авторитарным характером, их детям можно только посочувствовать. Непререкаемое мнение отца или матери мало того, что лишает права на выбор, свободу. Оно буквально пригибает к земле, угнетает и лишает возможности научиться что-то решать в этой жизни.

Ребёнок — маленький человек, у которого есть разум и воля в начале своего расцвета. Ребенок только учится жить, анализировать, думать, испытывать чувства, желания. А постоянные запреты не дают ему подготовиться к вступлению в трудную взрослую жизнь. 

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Психологический террор: Как родители унижают детей

Не заставлять, мягко направлять

Что будет, если с детства на ребёнка наседают, диктуют правила, запрещают быть собой и всячески пресекают свободу самовыражения и стремления в достижении целей, которые родителям видятся «неверными», «глупыми», «бестолковыми» и «бесполезными»? Ничего не будет.

Ребёнок под страхом заработать оплеуху, вызвать скандал, безропотно выполняет то, что ему можно, и привыкает сдерживать свои порывы в минуты, когда ему хочется того, что запрещено. Но ничего не происходит на поверхности.

Внутри сначала тоже тихо, и даже кажется, что маленький человек свыкся с таким уставом, но именно в этот период детства чаша терпения начинает наполняться. Незаметно она доходит до краёв годам эдак к 20–25, когда человек понимает, что, несмотря на возраст, чувствует себя ребёнком, который со всех сторон зажат ограничениями.

Отсюда есть три выхода

  • Ребёнок начнет грубо реагировать: бунтовать и протестовать всеми доступными ему формами.  
  • Чаша терпения не переполнится, но, образно говоря, треснет в каком-то месте, и тогда сломается сам ребёнок. Он замкнётся в себе и останется бессловесной марионеткой в руках родителей.
  • Человек, выросший в подобной семье, будет жить с непреодолимым чувством боли и грузом психологических травм.  

Родители, помните, ребенок – не тренажер для отработки ваших авторитарных вариаций и деспотичных наклонностей. Относитесь к нему как к личности, пусть пока и маленькой.опубликовано econet

фото ©Ewa Ćwikła

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Источник: https://econet.kz/

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