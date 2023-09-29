✅В этой статье попробуем разобраться, в чем причины и какова механика такого явления, как ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ. Если понаблюдать за поведением семейных пар и отношениями между влюблёнными, то можно заметить, что некоторые прибегают к шантажу вполне осознанно, другие действуют, «не ведая, что творят». Люди даже не понимают, насколько часто и охотно они прибегают к шантажу для достижения своих целей в отношениях с близкими.

Иногда психологический шантаж носит вполне невинные формы, например: «ну извини, такой уж я человек, так что принимай меня таким, какой я есть». В этом случае звериный оскал шантажиста проявляется в тот момент, когда на вполне законное замечание он начинает гневно кричать: «ты не принимаешь меня таким, какой я есть, значит, ты меня не любишь!».

Эмоциональный шантаж

В некоторых случаях шантажисты сразу же берут быка за рога, заявляя примерно следующее: «если хочешь быть со мной, то ты должна…», или «если мы будем вместе, то ты не должна…». Но в любом случае, какую бы форму ни принимал шантаж, он всегда наносит тяжелый удар по отношениям, и нанесенные им раны рано или поздно начинают давать о себе знать.

Если ты не сделаешь то, что я хочу, то я на тебя обижусь

Стоит отметить, что от шантажа страдают обе стороны: и тот, на кого он направлен, и сам инициатор этого действия. Наверное, самой распространенной формой шантажа является обида. Огромное число браков и отношений было разрушено, когда девушки решали, что самым лучшим способом воздействия на любимого является обида.

Очень часто отношения рушатся сразу же, как только молодые люди понимают, что обиды их девушки – это способ воздействия на них и являются скрытой формой шантажа. Нельзя казать, что в этих отношениях молодые люди не совершали поступки, на которые действительно можно было бы обидеться. Но когда обида начинает использоваться как показательное и драматические оформленное средство наказания, то в ответ эмоциональные шантажистки получают раздражение и даже агрессию.

Бывают случаи, когда «игру в обиженного» затевают не девушки, а молодые люди. А иногда в парах отмечается своеобразное соревнование, кто на кого больше обиделся. Итог один – обиды очень сильно обжигают и притупляют чувства обоих.

Обычно именно закрученные в тугие спирали обиды одних и накопленное раздражение у тех, кто какое-то время этим обидам подчинялся, оказываются тем энергетическим зарядом, который детонирует диким и неуправляемым скандалом в ответ на всплески казалось бы случайных сиюминутных ссор. Если бы люди не боялись конфликтов и не прятались за обиды, то они бы могли четко обозначить свои позиции и отстаивать их. Но по разным причинам обиды оказываются подручным средством и кажутся не такими страшными, как конфликты. Однако это большое заблуждение.

Обиды – это очень инфантильная реакция, которая предполагает отношения «ребенок – взрослый». И к этому еще добавляется то обстоятельство, что обижающийся на самом деле пытается подчинить своей воле того, на кого направлена обида.

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Если ты не принимаешь меня таким, какой я есть, значит, ты меня не любишь!

В некоторых случаях люди вместо обиды выбирают в качестве оружия эмоционального шантажа другие чувства: «праведное возмущение» или «праведную злость». Это чуть более сложное в исполнении средство шантажа, чем обида, так как для того, чтобы оно сработало, нужно сначала спровоцировать партнера на дачу определенных, казалось бы невинных и оправданных, обещаний.

В качестве первого примера таких коммуникативных ловушек можно привести следующий запрос: «давай договоримся, что мы будем любить друг друга такими, какие мы есть». На первый взгляд это кажется демонстрацией глубокой житейской мудрости. Но на поверку чаще всего оказывается поводом наброситься на партнёра со шквалом праведного гнева в ответ на то, что тот указал «шантажисту» на что-то такое, что ему в отношениях сильно не нравится.

Другим примером может служить просьба дать обещание: «ты никогда не будешь плохо отзываться о моих друзьях и родителях». Ну как не согласиться с таким правилом, ведь родители и друзья – это святое. Но по факту человек оказывается перед угрозой нарваться на шквал обвинений, если вдруг захочет высказать какие-то критические суждения по поводу поведения родителей шантажиста.

Еще более изощренный способ шантажа выстраивается вокруг тезиса, являющегося логическим продолжением обещания не отзываться плохо о друзьях. И звучит он примерно так: «ты хочешь поссорить меня с моими друзьями». И нарваться на такое обвинение можно даже не за критику поведения друзей, а за простое замечание о том, что прогуляв вечер с друзьями, «шантажист» не выполнил то, что обещал.

Далеко не все могут устоять перед обидой, ведь сердце – не камень. Но страх оказаться объектом, на который направлен праведный гнев партнера, бывает очень сильным. И многие предпочитают выполнять данные когда-то обязательства, лишь бы только не сталкиваться с обвинениями в их нарушении.

Я хочу быть с тобой, но ты должна выполнять определенные правила

В такой откровенной форме к своим возлюбленным психологические шантажисты обращаются не часто, но в более завуалированных формах такой шантаж распространен достаточно широко. Это может звучать примерно так: «ты не уважаешь во мне мужчину, поэтому я не могу с тобой оставаться». При этом «уважение к мужчине» может предполагать беспрекословное подчинение и невозможность оспаривать его суждения и решения.

Фраза «я не удовлетворяю тебя в качестве мужчины и поэтому нам лучше расстаться» может открыть перед шантажистом просто веер самых разных возможностей: от требования удовлетворения своих желаний даже в ситуации, когда партнёрше совсем не до секса, до запрета на ожидание подарков и цветов на день рожденья.

Эгоцентричные и самовлюблённые люди бывают очень убедительны в своих требованиях, при этом не важно, обладают ли они завышенной самооценкой или наоборот – очень не уверены в себе и стремятся самоутвердиться за чужой счет. В первом случае убедительность их словам придает самоуверенность, во втором их категоричность и эмоциональный накал суждений вызваны внутренним страхом.

В некоторых случаях неуверенные в себе люди крепко цепляются за своего партнера, стремясь лишить его не только свободы действий, но и свободы воли. Так ребенок может хвататься за подол матери, не желая дать ей возможность уйти. В случае матери и ребенка легко догадаться, что ребенок ограничивает свободу матери из-за страха. Но в любовных отношениях очень часто все выглядит так, как будто один из партнеров ведет себя как тиран (чаще всего такую форму шантажа выбирают неуверенные в себе мужчины). Однако за действиями тирана-шантажиста стоит все тот же детский страх.

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Шантаж в отношениях – это всегда проявление слабости, хотя он нередко подается как демонстрация своего морального или интеллектуального превосходства.

Шантаж «с позиции слабого» замечается достаточно быстро. И партнер такого шантажиста может даже добровольно принимать правила игры, осознавая, что им при этом манипулируют. Мужчина может прощать капризы и обиды жены, потому что он считает, что к слабым нужно быть снисходительным. Женщина может терпеть дурной характер мужа просто из милосердия. Однако шантаж «с позиции силы» распознают не сразу, и вольные и невольные наблюдатели могут долгое время считать, что шантажист является более сильной личностью, чем его жертва.

Так, например, женщина может долгое время жить с мужчиной, который держит ее в черном теле и заставляет подчиняться своим решениям, искренне полагая, что он является морально, интеллектуально и личностно намного сильнее ее. При этом за проявление силы она по каким-то причинам принимает грозные тирады своего мужа, его праведный гнев и усилия по обесцениванию ее достижений.

Магическая сила таких шантажистов чаще всего держится на мечте о сильном мужчине. И женщина может стремиться сохранить для себя этот образ, даже жертвуя своей гордостью и своей свободой. Шантажист с позиции силы как бы транслирует своей жертве, что если она не будет ему подчиняться, то случится что-то страшное: вместе с крушением его образа рухнет и картина ее мира вместе с мечтой о сильном мужчине.

Разоблачение и понимание, что король голый, может происходить в том случае, если женщина замечает, что ее «сильный мужчина» проявляет слабость в отношениях с другими людьми. Очень жестко и непримиримо женщины начинают сопротивляться деспотизму шантажистов, если те начинают распространять свою магию и на их детей. Им легче заступиться за другого человека, чем за самих себя.

Первое, что делают эмоциональные и идейные шантажисты, это обрывание сети контактов влюблённой в них жертвы. Иногда они заявляют прямо: «если ты хочешь быть со мной, то забудь о своих родственниках, друзьях и знакомых». Если же видят, такой прямолинейный подход не сработает, то начинают действовать более гибко и завуалировано, добиваясь своего шаг за шагом. Таким образом обрубаются источники чужого влияния, и жертва легче поддается запугиванию и гипнозу.

Чем дольше жертва подчинялась шантажу своего возлюбленного, тем труднее ей сохранить с ним отношения после того, как она разочаруется в нем, заметив его слабости и внутреннюю нечестность.

1. Во-первых, после продолжительного обесценивания достоинств своей возлюбленной шантажист сам начинает верить в свое превосходство над ней. И переубедить его в чем-то уже невозможно.

2. Во-вторых, сама жертва шантажа не может простить партнеру факт крушения той картины мира, в которой было место «сильному мужчине». И еще сильнее ее возмущает понимание того, что все те страдания и унижения, которые она переносила, были напрасны, и ее просто обманывали.

В итоге мы видим двух озлобленных друг на друга людей, у которых не осталось друг к другу ни любви, ни привязанности – но одна только ненависть или презрение.

Эмоциональный шантаж иногда позволяет склеить судьбы двух людей, но не приводит к их взаимной близости.

Использование психологического шантажа может приводить к формированию достаточно устойчивых пар. Но только оба партнёра в них бывают несчастливы. В некоторых случаях можно наблюдать целые династии шантажистов, когда такой способ склеивания семьи передается от поколения к поколению.

Грамотно выстроенный шантаж, с использованием эмоционального давления и хитрых коммуникативных и интеллектуальных ловушек, может сформировать у людей сильную взаимную зависимость. Но страх постепенно уничтожает все чувства, и в первую очередь взаимное доверие и искренность, так что, крепко приклеившись друг к другу, люди могут оставаться очень одинокими.

Шантаж – это разновидность того, что Эрик Берн называл «плохой игрой», в таких играх не бывает победителей, и у играющих в них людей не может возникать подлинной близости.

Семейный сценарий обычно ломается, когда представитель молодого поколения шантажистов натыкается на партнёра или партнершу с другим типом жизненного сценария. Тогда, как говорится, коса налетает на камень. В ответ на отработанные поколениями приемы шантажист получает неожиданный для себя ответ, а порой и жесткое сопротивление. В таком случае новые и многообещающие отношения ломаются на взлете.

Если же жертва начинающего шантажиста оказывается слишком терпеливой и доверчивой, то ее удается втянуть в зависимые отношения, которые могут продолжаться до тех пор, пока размах шантажа не превысит порог терпимости жертвы. При этом стоит отметить, что зависимость шантажиста бывает более сильной, чем зависимость жертвы, несмотря на то, что на первый взгляд все выглядит наоборот.

Имеет смысл обратить ваше внимание на то, что навыки шантажа, что называется, «витают в воздухе». И мы все очень легко этой бациллой заражаемся. Так что, произнося фразу, выстроенную по схеме: «если ты не будешь …, то я …», задумайтесь о том, к чему она может вас привести.

Так что же нам остается взамен старых добрых обид и гордых категоричных заявлений?

Любые отношения – это объединение в одну связку двух людей, обладающих свободой воли и собственными осознанными и не очень жизненными установками. Очень часто эти установки не совпадают. Разговоры о близости души и одинаковом виденье мира чаще всего вселяют в души ложные надежды, так же, как и учения о совместимости или несовместимости характеров.

Бывают случаи, когда долгие годы, а порой и всю жизнь, люди проводят вместе, имея принципиально разные жизненные позиции на многие вопросы, просто по причине того, что они любят и уважают друг друга. И в тоже время на фоне полной идиллии вдруг прорисовывается жесткий и непримиримый конфликт, приводящий к распаду отношений.

Чтобы кто ни говорил, но люди в отношениях постоянно пытаются манипулировать друг другом, оказывать друг на друга влияние. Но только способы оказания такого влияния могут быть честными или не честными, экологичными или токсичными. Психологический шантаж – это явно нечестное средство воздействия на другого человека, и он приводит к гарантированному выхолащиванию отношений и потере близости.

Обида, праведный гнев, угрозы разрыва отношений, категоричные требования – все это разновидности психологического шантажа. В душе каждого из нас живет ребенок, поэтому все мы склонны к обидам, но не стоит превращать это липкое чувство в средство воздействия на другого человека. И всем нам периодически хочется показать характер и продемонстрировать свою волю.

Если отказаться от психологического шантажа как средства корректировки отношений, то в нашем распоряжении еще остаются такие незатейливые инструменты, как ссоры, конфликты, выяснения отношений, истерики, скандалы и радостные примирения, хлопанье дверьми и переезды на время к друзьям или к маме – и все это лучше, чем попытки лишить своего партнера свободы воли.

Существуют и более мягкие и цивилизованные средства, например, разговоры по душам и совместный разбор своих общих ошибок, призыв взглянуть на вещи глазами другого человека. Не стоит бояться управляемых конфликтов с фиксацией своих позиций и поиском компромиссов.

В некоторых случаях люди обращаются к своим друзьям и подругам, чтобы те организовали им рефлексию и понимание происходящего, кто прав, а кто виноват. Или, грубо говоря, – поставили им мозги на место. Услышать критику от друга или подруги бывает легче, чем от любимого человека. Кто-то обращается к психологам, для разбора конкретных ситуаций или глубинной проработки своих внутренних проблем.

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Устранение из отношений «человеческого фактора»

В основе психологического шантажа лежит глубинный страх перед наличием рядом другого человека. Этот страх рикошетит или отдается эхом от страха одиночества – от детского страха потери любви и защиты, потери дарящего эти чувства человека.

Механика шантажа может быть описана в виде такой последовательности шагов:

блокирование у человека свободы воли путем постановки его перед трудно решаемым выбором;

частичная девитализация партнера до уровня превращения его в более низшее по развитию и подчиненное шантажисту существо, во что-то наподобие домашнего животного.

Но девитализация партнера с неизбежностью приводит и к механизации своих собственных чувств. Постепенно чувства замещаются психологической зависимостью, а отношения превращаются в набор безрадостных ритуалов.

Девитализация – это установка на лишение партнера или человека, с которым имеешь дело, признаков жизни, витальности. Можно сказать, что при девитализации из отношений устраняется «человеческий фактор». Лишенный свободы воли и витальности партнер никуда не сбежит и не предаст. Иногда машины могут функционировать дольше и надежнее, чем живой организм, а построенные на взаимном шантаже отношения кажутся стабильными и неизменными.

Находясь рядом с живым человеком, всегда остро ощущается присутствие жизни и в себе самом, все чувства обостряются, в том числе и тревожности и страхи. Так случается, что в неуверенных в себе людях наклонности к психологическому шантажу пробуждаются таким невинным чувством, как влюблённость. Любовь быстро смешивается со страхом потери, предчувствие потери приводит к испытанию душевной боли, а душевная боль требует отмщения и наказания виновного. Таким образом, от любви до праведной тирании оказывается всего лишь несколько шагов.опубликовано econet

Автор Андрей Горев

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