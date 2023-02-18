Психологические яды: Нелюбовь к себе

Любить, принимать себя можно научиться в любом возрасте, раз уж родители не привили навык позитивного к себе отношения в детстве. Придется стать самому для себя и заботливым, любящим родителем, и в то же время ребенком, который будет учиться эту любовь принимать.
В этот раз хочется поднять тему тех душевных явлений, которые «отравляют» нашу жизнь, одни – в большей, другие - в меньшей степени. Назовем их «психологическими ядами». И начну с главного, основополагающего «яда», на котором, пожалуй, замешаны многие из тех, которые еще будут перечислены, это Нелюбовь к себе. Как происходит интоксикация: в детском возрасте через родителей и других значимых лиц детства путем передачи ребенку установок и программ, имеющих в своей основе идею собственной малоценности, ненужности, ничтожности.
Варианты:
Возможные высказывания родителей:
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Установки ребенка:
Последствия: низкая самооценка, неуверенность в себе, склонность к зависимостям и зависимым отношениям, неумение проявлять и принимать любовь, одиночество, чувство оторванности от людей, ощущение «чужой жизни», «не своего места», депрессии, суицидальные мысли.
Противоядие:
Если это ребенок, то все зависит от родителей, если, конечно, они осознают, какой вред наносят своим поведением своему собственному ребенку.
В том случае, если человек взрослый, и личность уже сформировалась, то его «лечение» – это его личная задача. Задача не на один день, и даже не на один год, но она выполнима.
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Любить, принимать себя можно научиться в любом возрасте, раз уж родители не привили навык позитивного к себе отношения в детстве. Придется стать самому для себя и заботливым, любящим родителем, и в то же время ребенком, который будет учиться эту любовь принимать.
Очень важно не искать в родителях виноватых и не винить их во всех своих несчастьях, ведь они поступали так только лишь потому, что когда-то, возможно, в точности так же поступали и с ними. Поэтому, этап исцеления начинается с Прощения.
Возможно, немного легче восполнить, компенсировать недостаток родительской любви верующим людям, поскольку они обращаются к такому Источнику Безусловной Любви, который все покрывает и все исцеляет.
Любите и берегите себя.опубликовано econet
Автор Светлана Леонтьева
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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