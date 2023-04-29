Психологическая техника "Зато" - простая техника выхода из ступора, простая техника ответа на глупые и ненужные вопросы и утверждения, простая техника остаться победителем с словесной перепалке или дуэли.
Данная техника действует на оппонента, который решил загрузить вас ненужными утверждениями (типа "Ты-дурак"). Да еще, этой техникой очень активно пользуются продавцы, и она им конечно же помогает. Уже по одному названию можно догадаться о ее смысле и способе применения.
Разберем подробнее. Представьте себе, вы в отличном настроении идете на работу, птички поют, травка зеленеет, солнышко греет. Заходите вы в офис. А тут первый попавшийся человек, ваш товарищ и коллега говорит при всех не с того ни с сего (может его только что уволили или он сильно ударился головой об стол, когда поднимал с пола упавшую ручку): "Ты сегодня так ужасно выглядишь".
Что происходит в это время с многими людьми, которые были погружены в свои позитивные мысли и просто шли в хорошем настроении. Они конечно смутятся, некоторые замрут на месте и не поймут, что происходит. А и не нужно. В ситуациях ступора и транса у вас должно быть несколько способов, доведенных до автоматизма тренировками, которые помогут вам выйти из этого состояния и не позволить себя унизить или использовать.
Человек начинает задумываться над смыслом сказанного, думать почему ему это сказали, на все это требуется много времени, а отвечать нужно сейчас. Что делать?
1. Не надо думать над смыслом и причинами сказанного.
2. Сказать "Зато" - это выведет из транса или ступора, потом сказать то, что придет в голову, обычно ответ получается хороший или отличный.
Разберем ситуацию, которая была описана выше. Человеку говорят: "Вы сегодня ужасно выглядите!"
Что может ответить неподготовленный. Он может вообще ничего не ответить и замереть как статуя. Он может ответить "Ээээ..." и опять замереть как статуя. Он может ответить вопросом "Почему?", а любой опытный продавец знает, что это запрещенное слово в диалоге, потому что оно открывает оппоненту дверь для унижения вас.
Допустим:
- Вы сегодня плохо выглядите.
- Почему?
- Потому, что у вас грязная голова, прыщавое лицо и безвкусная одежда.
Вот и все, к чему привел ответ "Почему?", к еще большему унижению. Люди часто говорят оскорбительные фразы, зная, что человек скажет "Почему?" и у них уже готов на это более унизительный ответ.
Как выкрутиться из этой ситуации используя технику "Зато". А вот как.
1. Не думаем о смысле и причинах сказанной вам фразы.
2. Далее говорим "зато" и что в голову придет, приходит обычно что-нибудь очень веселое.
Пример:
- Вы сегодня ужасно выглядите!
- Зато . . . и разбираем варианты:
Ну вариантов тут бесконечно. Обратите внимания, что продавцы в магазинах часто делают подобные вещи.
- Эти джинсы какие-то узкие.
- Зато (Но они - смысл тот же) очень прекрасно вам подходят, гораздо лучше, чем все предыдущие, которые вы мерили.
Эта техника мне еще нравиться тем, что она может увести разговор в позитивное русло, или приукрасить себя или какую-либо вещь, так она может увести и в негативное, или наоборот, "изуродовать". Пример:
- Этот телевизор очень дешевый и качественный.
- Зато он ужасен.
- Почему?
- Потому, что ужасен!
- Я такой хороший человек и друг
- Зато врешь постоянно
Тренировать данную технику можно и одному и группой. Группой это бывает даже очень весело. Даете задание, допустим, сначала один человек унижает другого или плохо говорит про какую-то вещь, а второй выкручивается, и потом наоборот, а затем один хвалит себя или вещь, а второй наоборот унижает и все это только используя технику "Зато", то есть каждый ответ должен начинаться с фразы "Зато".
Вот такая вот простая и очень эффективная техника, легко используется, а результат просто поражает. Пользуйтесь и практикуйтесь.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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