Психологическая старость: Почему женщины очень по-разному выглядят?

Есть объективные причины, по которым женщина может выглядеть как-то не очень, или наоборот очень хорошо. А есть субъективные причины, которые нам, как внешним наблюдателям, даже сразу и не объяснить. Это как хорошее настроение. Большинство из нас точно знает, когда оно хорошее, а когда не очень. Но объяснить, почему так иногда бывает, крайне сложно. Так и с восприятием женского возраста. Ты точно знаешь, что эта женщина кажется тебе моложе и интереснее другой. И это просто констатация факта, не всегда подлежащая объективному анализу…

Помню почти анекдотическую ситуацию с моей одноклассницей лет 30 назад. Я пригласила ее на дискотеку потанцевать, а она мне говорит: «Ты что, я не могу, я уже замужем и свое отплясала». Когда я ей радостно предложила пойти потанцевать вместе с мужем, то она посмотрела на меня так, как будто я ей предложила что-то очень неприличное.

Про женщину и ее психологический возраст

И я в первый раз внутри себя изумилась таким переменам своей ровесницы. Мы были как существа с разных планет: вроде бы обе замужем, обе ухожены и энергичны. Но у меня вдруг почему-то на языке закрутилось:«Она скучная и нудная, как старая бабка».

Лет 50 назад женщины во второй половине своей жизни стабильно выглядели лет на 10 старше своих мужей. И мужья в них к этому возрасту видели скорее мать своих детей, хозяйку в доме, помощницу на даче, чем женщину, с которой хотелось пойти погулять или просто задушевно поговорить.

Конечно же, исключения были и тогда, но это, действительно, были исключения, которые подтверждали общее правило: «Молоденькая девушка должна быть бодра и весела пока она не вышла замуж. Потом это уже не обязательно. А совсем уж потом ей стоило научиться быть незаметной помощницей для своих детей и внуков».

Как можно было определить психологический возраст этих женщин? Скорее, больше по их физической изношенности. Т.е., если муж хоть как-то помогал: носил тяжелые сумки с едой, иногда мыл пол и выносил помойное ведро, то его жена успевала выспаться, и просто физически отдохнуть. Поэтому был шанс ее красоте не так быстро увянуть, а блеску в глазах не так быстро померкнуть.

Но в общей массе это была огромная армия безвозрастных, измученных бытом и семейными обязанностями женщин, которые часто из девушек сразу превращались в тетушек или бабушек. Т.е., по большому счету, в обслуживающий безвозрастный персонал для своих мужей, а потом детей и внуков.

Сейчас что-то вроде бы поменялось.

Современные женщины уже не изнуряют себя хозяйством, они часто ведут активный образ жизни до глубокой старости, в их распоряжении все достижения современной косметологии и пластической хирургии.

Однако…

Современные женщины как-то очень по-разному выглядят. Это просто бросается в глаза, когда оказываешься в каком-нибудь присутственном месте. Возраст женщин определяется не сразу, а иногда его и не хочется определять, просто хочется улыбнуться, глядя на обаяние и задор. Но иногда, с точностью до наоборот, удивляешься какому-то странному несоответствию. Вроде бы перед тобой молодая девушка, только выглядит она как-то не совсем молодо.

Так почему же одни женщины кажутся вечно молодыми и обоятельными, а на других смотришь, как на увядающий цветок: с сочувствием и сожалением.

«Все как-то очень сложно и индивидуально» - скажите вы. Есть же генетика, характер, и вообще у женщины может быть какой-то сложный период в жизни.

Все так и не совсем так.

Безусловно, есть объективные причины, по которым женщина может выглядеть как-то не очень, или наоборот очень хорошо. А есть субъективные причины, которые нам, как внешним наблюдателям, даже сразу и не объяснить. Это как хорошее настроение. Большинство из нас точно знает, когда оно хорошее, а когда не очень. Но объяснить, почему так иногда бывает, крайне сложно. Так и с восприятием женского возраста. Ты точно знаешь, что эта женщина кажется тебе моложе и интереснее другой. И это просто констатация факта, не всегда подлежащая объективному анализу…

Итак, давайте разбираться. И давайте договоримся, что в нашем с вами анализе, мы не будет подробно рассматривать вопросы медицинского характера. Т.е., я предлагаю рассмотреть в большей степени психологические причины и субъективное восприятие.

И я бы начала вот с чего.

У современной женщины очень сложная жизнь. И первая половина жизни женщины оказывается какой-то особенно сложной.

У любой современной женщины большая обязательная программа. А у молодой современной женщины эта обязательная программа оказывается вдвойне сложной.

В чем тут дело?

Женщина очень долго боролась за свои права, и в основном это были молодые женщины, которые, конечно же хотели, в первую очередь, реализовать свои способности, а не конкурировать с мужчинами. Но получилось то, что получилось.

Женщина оказалась со своими, полученными в страшных муках, правами на изначально мужском поле.

Что же в результате женщина выиграла?

Она должна наравне с мужчиной получить хорошее образование, потом найти работу и начать делать карьеру. И, если в некоторых вопросах, вроде места в общественном транспорте, мужчин воспитывают таким образом, что они готовы уступить место женщине любого возраста, то в вопросах учебы и карьеры мужчины не просто не готовы ничего уступать женщине, но и с точностью до наоборот – при любом удобном случае напоминают, что они в большинстве своем умнее и успешнее женщин.

Ну, во всяком случае, мужчины так часто думают…

Насколько мужчины реально умнее и успешнее – это, конечно же, непроверенный факт, но мужчины точно агрессивнее в вопросах карьеры. И при любом удобном случае в очень жесткой форме готовы напомнить женщине о том, что работа и карьера – это, в общем-то, мужской мир, где мужчине с мужчиной легче понять друг друга и договориться, даже, если они жестко конкурируют и сражаются за власть.

Ворон ворону глаз не выклюет.

А вот какое же место тут отводится женщине?

Думаю, с точки зрения мужчин – никакого. Она какой-то чужеродный элемент. Если сумеет как-то вписаться и приспособиться, то – молодец. А если нет – то пусть пеняет сама на себя. Зачем лезть туда, куда тебя не звали.

А женщине, между прочим, среди этих мужчин предстоит выбрать мужа, и как-то успеть родить с ним детей.

В общем, очень сложная у современной женщины задача в первой половине жизни.

Поэтому первое предположение, которое можно сделать о причинах, которые влияют на психологический возраст женщины – это ее физические и психологические нагрузки.

Т.е., если женщина берет на себя слишком много разных нагрузок, которые ей не по силам, то это моментально отражается на ее психологическом возрасте.

Но, к сожалению, на женщину часто оказывается давление как со стороны социума, который требует полной включенности, достижений и карьерных изысков, а с другой стороны, идет давление стереотипов семьи и самой женщины.

Но остается открытым вопрос: «Как определить какие нагрузки женщине по силам, а какие - нет?»

Еще лет сто назад психологическим возрастом женщины никто особенно и не озадачивался. Были модные и ухоженные женщины, а были не очень ухоженные и безвкусно одетые.

А что же изменилось сейчас?

Все стали больше интересоваться психологией? И психологическими причинами стали объяснять очень многое, в том числе и ранние или глубокие морщины?

Но так ли это?

Давайте разбираться.

С одной стороны, стоит сказать большое спасибо современным средствам по уходу, огромному количеству хорошо обученных косметологов и виртуозным пластическим хирургам. А еще в распоряжении современных женщин оказываются дизайнеры и стилисты. И вся эта великолепная армия помощников в поддержании женской красоты старается во все лопатки, чтобы продлить молодость современным женщинам.

Поэтому иногда сложно определить возраст современной женщины, особенно, когда она во всеоружии вышла в театр или на концерт.

Но, с другой стороны, откуда же берутся женщины, возраст которых я сама, будучи женщиной, никак не могу определить. И иногда даже приходится сдерживать сочувствие и испуг, когда мне на консультациях называется паспортный возраст.

Что же могло случиться с этой женщиной, если она в свои 20-25 лет выглядит как женщина бальзаковского возраста?

Или что могло случиться с женщиной, которая со слезами на глазах рассказывает, как учительница в школе приняла ее за бабушку собственного ребенка. А она на самом деле очень далека от пенсионного возраста.

Так почему же великолепная армия помощников в поддержании женской красоты иногда оказывается бессильна перед какой-то неведомой силой, которая может с легкостью необычайной в одночасье прибавить женщине с десяток лет?

Сейчас многие неприятные последствия для организма принято объяснять стрессом. Тут я даже спорить не буду, и соглашусь, что стресс – это основной источник большинства проблем со здоровьем и внешним видом, в том числе, и источник раннего психологического старения. Только вот стрессуют многие из нас, а вот преждевременно старятся не все.

В чем же дело?

Дело, безусловно, в разной реакции на стресс.

Что самое опасное для мужчины в стрессе? Это лечь на диван и ничего не делать.

А что самое опасное для женщины в стрессе? Это перестать чувствовать себя женщиной, а также перестать хотеть нравится себе самой и еще кому-то кроме себя.

И если женщина перестала чувствовать себя, то тут сразу у нее теряется связь с ее креативным чувственным началом. В результате, бедняге уже не хочется новых кофточек, красивых туфель, она не хочет лишние пять минут покрутиться перед зеркалом, чтобы поправить макияж. А мужчины кажутся такой женщине, не зависимо от ее реального возраста, злобными критиками, которые только и хотят, что разными способами задеть или вообще разрушить ее самооценку. Другие же женщины видятся этой бедолаге уже не союзницами и советчицами, а просто удачливыми конкурентками.

Как вы думаете, что происходит дальше?

А дальше сознательно или бессознательно такая женщина будет делать все, чтобы ее никто не заметил. А если и заметил, то очень быстро отвернулся. И обычно женщина отлично в этом преуспевает. Весь ее внешний вид так или иначе кричит на весь мир: «Отстаньте от меня».

Причем, у женщин разного возраста этот крик на весь мир может и выглядеть по-разному:

У очень молодых женщин, - это глаза, спрятанные под очками, полное отсутствие макияжа, и одежда, как будто с чужого плеча.

Весь облик такой девушки транслирует: «Я никого видеть не хочу, и вы на меня тоже можете не смотреть».

У женщин 30-40 лет, могут преобладать другие крайности в виде накачанных и перекачанных разных частей тела. Тут транслируется другое послание: «Только попробуй меня не заметить». И, безусловно, замечают, но быстро разбегаются в разные стороны.

Женщины от 40 до 60 лет иногда так хотят быть ухоженными, что на них больно смотреть, такая у них тоска в глазах по тортикам, пироженым и другим простым радостям жизни. На таких женщин, как на картины маслом, можно смотреть только издали. При приближении понятно, что общение не будет ни приятным, ни легким. Поэтому приближаться мало кто торопится.

Женщины от 60 лет часто могут болезненно реагировать на каждую новую морщинку, а любая другая женщина, которая выглядит моложе, может испортить настроение на целый день.

А потом эта женщина может портить настроение всем, кто окажется в опасной близости к ней.

Какие же выводы напрашиваются из моих рассуждений?

1. Психологический возраст и психологическая старость – явление социальное, а не физиологическое. Поэтому и причины и лекарство от этого недуга следует искать в первую очередь в ближайшем окружении этой женщины.

2. С психологической старостью бессмысленно бороться только косметическими средствами, пусть даже самыми дорогими или очень консервативными. Без понимания индивидуальных психологических причин невозможно полноценное восстановление утраченного возраста.

Вместо заключения:

Возможно, кому-то мои рассуждения покажутся довольно субъективными. Но ведь само понятие психологического возраста и психологической старости тоже очень субъективно.

Я взялась исследовать и рассуждать на эту тему в надежде хоть как-то помочь тем женщинам, кто хочет вернуть себе свой возраст или найти золотую середину между тем, как эта женщина чувствует себя внутри, и как ее воспринимают другие люди.опубликовано econet

Автор Наталья Панфилова

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