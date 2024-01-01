В статье психолог Геннадий Малейчук рассматривает специфику близости у невротически организованной личности.

Человеку нужен человек…

Люди похожи на дикобразов,

идущих по ледяной снежной пустыне:

они жмутся друг к другу от холода и страха,

и колют друг друга своими иглами.

Артур Шопенгауэр

Люди нуждаются в близости. Это базовая человеческая потребность. И если эта потребность не может быть удовлетворена, человек переживает одиночество.

Зависимые отношения: Про близость у невротической личности

На первый взгляд может показаться, что Близость и Одиночество являются полярными состояниями. Однако это не так. Полярностями будут скорее одиночество и слияние. Близость же является искусством балансировать между названными полярностями, не сваливаясь ни в одну из них.

Близость одновременно притягивает и пугает, исцеляет и ранит. Удерживаться в близости непросто. Не для всех она оказывается доступна. Люди в силу разных причин часто оказываются неспособны к близким отношениям и «сбегают» в различные суррогатные формы близости или псевдоблизость, оказываясь на полюсе слияния или одиночества.

Примером такой псевдоблизости являются эмоционально зависимые отношения.

Для меня способность быть в близких отношениях – это ведущий критерий психологического здоровья. Такого рода отношения оказываются недоступны людям с невротической и пограничной структурой личности. Невротики в отношениях «забывают» о себе, Другой для них является условием их самооценки, самоощущения и даже самочувствия. Для пограничных существует только Я. Другой для них – функция для удовлетворения их Я-потребностей.

Невротики в итоге оказываются на полюсе слияния, пограничники – на полюсе одиночества. И те, и другие живут в формате псевдоблизости. И те, и другие по факту эмоционально зависимы. И даже активно демонстрируемая некоторыми пограничниками независимость на самом деле является противозависимостью – другим полюсом зависимых отношений.

Для отношений близости необходимо наличие как Я, так и Другого. Необходима чувствительность к своему Я и способность замечать-чувствовать Другого. Важнейшим условием для близких Я-Ты отношений является наличие у участников этих отношений ясных и устойчивых психологических границ.

Проблемы с границами – основной показатель эмоционально зависимых отношений.

В своей статье рассмотрю специфику близости у невротически организованной личности.

Важнейшей особенностью психологических границ такого человека будет их нечувствительность.

В первую очередь эта нечувствительность будет касаться так называемых «приграничных чувств», отвечающих за отношения на границе контакта с партнером. «Приграничные чувства» – агрессия (злость) и отвращение. Эти чувства являются своеобразными индикаторами-маячками нарушений на границе. Если же они по какой-то причине оказываются не активированы, то у человека в близком контакте начинаются проблемы.

В силу своей нечувствительности к этим чувствам их территория Я оказывается постоянно «оккупирована» другими.

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Агрессия в контакте (от ее легкой степени - раздражения до ярости) сигнализирует мне, что другой «наступает на мои границы», не замечает либо игнорирует их. Эмоционально зависимый человек, пребывая в полюсе псевдоблизости, не умеет использовать агрессию для построения контакта. Он либо удерживает ее, либо проявляет импульсивно, разрушая в первом случае себя, а во втором – партнера. Агрессия же нужна для того, чтобы утверждать в контакте свою ценность и достоинство.

Если к агрессии эмоционально зависимый еще как-то чувствителен, то с отвращением, как правило, все обстоит гораздо хуже. Чувство отвращения необходимо для того, чтобы «не съесть» что-то невкусное, несъедобное либо испорченное. Отвращение активно «убивается» еще в раннем детстве в тех ситуациях, когда родители упорно впихивают в ребенка очередную ложечку каши, игнорируя его протесты. Потом, уже во взрослом состоянии, человек с подавленным чувством отвращения становится психологически «всеядным», привычно «проглатывая все, что предлагает другой».

Индикаторы псевдоблизости в отношениях:

Невозможно представить жизнь без партнера; «Если ты уйдешь, то я не смогу без тебя жить»; расставание с партнером видится как самая большая катастрофа в жизни;

Одна жизнь на двоих. Общие интересы, общие друзья, общий отдых, всегда и везде вместе.

Стремление контролировать партера, патологическая ревность.

Отношения, в которых сложно жить, но невозможно расстаться.

Эмоциональные качели в отношениях: от «люблюнемогу» до «ненавижуубью»

Невротики, как правило, выбирают для отношений партнера, склонного к контролю, по причине своей повышенной тревожности. Подробное описание форм проявления контроля я описал в статье «Особенности проявления агрессии в созависимых отношениях». https://www.b17.ru/article/6602/ Здесь же лишь перечислю их:

«Я всего лишь беспокоюсь о тебе…».

«Я знаю, как должно быть…».

«Я знаю лучше, что тебе нужно…».

«Если ты меня любишь, то у тебя не должно быть от меня секретов».

Есть ли выход? Как построить близкие отношения?

Парадоксально, но для близких отношений с другим сначала нужно познакомиться - встретиться с собой.

А для этого необходимо:

развивать чувствительность к себе. Знакомиться со своим Я. Пытаться различать среди громкого хора голосов Других во мне слабый голосок своего Я. Какой Я? Чего Я хочу? Что Я чувствую? Что Я могу?

Возвратить утерянную чувствительность к агрессии и отвращению. Признать важность и нужность для отношений этих «приграничных» чувств.

Научиться хорошим формам проявления агрессии в отношениях. Вербализовать агрессию, используя для этого технику «Я-высказываний»: «Я злюсь на тебя!» вместо «Ты меня бесишь!»

Избавиться от токсического чувства вины, не позволяющего желать что-либо для себя и только для себя. Признать важность и ценность своих Я-желаний.

Что можно практиковать в отношения?

время для себя, чтобы побыть наедине со своими мыслями и чувствами.

пространство для себя, которое можно обустроить так, как вам по душе, и в котором можно проводить время для себя.

увлечения для себя, занятие которыми приносит вам радость и удовольствие.

Любите себя, а остальные подтянутся!опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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