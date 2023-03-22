Простые вопросы, которые внесут ясность вашу жизнь

Задайте себе эти вопросы и постарайтесь ответить на них, не кривя душой. Раздумья помогут вам пересмотреть взгляд на некоторые вещи, что-то понять и попытаться изменить к лучшему. Ведь почти всегда есть шанс исправить ошибки, допущенные в прошлом... Главное - искреннее желание.

Иногда самым сложным в жизни оказывается быть честным с самим собой. Попробуйте, не кривя душой, ответить на предложенные вопросы. Что и говорить, список с подвохом. Но он поможет «отформатировать» сознание и посмотреть на жизнь под другим углом зрения. Вот 40 знаковых вопросов, которые дадут возможность честно и без страха заглянуть в тайные глубины сознания и провести там душевную ревизию.

40 обычных, но мудрых вопросов самому себе

1. Взгляните на свое отражение в зеркале и откровенно ответьте, сколько бы вы дали себе лет.

2. Что для вас хуже: потерпеть фиаско или ни разу не попытаться?

3. Если наша жизнь настолько скоротечна, почему мы вынуждены делать так много того, что нам претит, и так мало того, что для нас действительно имеет значение и смысл?

4. По окончании рабочего дня, ответьте себе, чего сегодня было больше — досужих разговоров или реальных и плодотворных дел?

5. Если бы вы имели возможность изменить только одну вещь в собственной жизни, что бы это была за перемена?

6. Вообразите себе, что счастье внезапно стало всемирной валютой. Какая именно работа сделала бы вас миллионером?

7. Вы делаете то, во что действительно верите, или стараетесь верить в то, чем занимаетесь по жизни?

8. Если бы наша жизнь длилась не более 40 лет, что бы вы переменили в своем существовании, чтобы прожить жизнь на полную катушку?

9. Как эффективно вы держите под собственным контролем события своей жизни?

10. Вы обедаете с приятелями. И вдруг они начинают несправедливо критиковать вашего лучшего друга, не ведая, что вы с ним дружны. Как вы поступите в такой щекотливой ситуации?

11. Если бы вы могли дать маленькому братику, сестричке или своему ребенку лишь один жизненный совет, каким бы он был?

12. Смогли бы вы преступить черту закона ради спасения дорогого вам человека?

13. В чем ваше отличие от окружающих?

14. Вспомните о том, о чём вы давно мечтали, но так и не претворили в жизнь. Почему вы медлите?

15. Вы склонны держаться за то, что уже давно следует отпустить?

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16. Если бы у вас появилась возможность переехать на постоянное место жительства в другую страну, какую бы вы выбрали и по какой причине?

17. Случается ли, что вы нетерпеливо жмете на кнопку вызова лифта несколько раз подряд? Вы правда верите, что лифт прибудет быстрее?

18. Кем бы вы мечтали стать: несчастливым гением или счастливой посредственностью?

19. Отчего вы — это вы?

20. Хотели бы вы иметь такого друга, как вы сам?

21. Что из этого хуже: ваш закадычный друг навсегда уехал за границу или он живет неподалеку, но вы с ним прекратили общаться?

22. За что вы действительно благодарны Вселенной?

23. Что лучше: стереть все без исключения старые воспоминания или не аккумулировать свежие?

24. Возможно ли достичь правды без борьбы?

25. Ваш самый большой страх претворился в жизнь?

26. Помните, как вы был огорчены из-за чего-то пять (два, три, семь) лет назад? На сегодняшний день это играет какую-то роль в жизни?

27. Какое ваше самое светлое воспоминание детства?

28. Какие события из минувшего заставили бы вас на мгновенье почувствовать, что вы живой?

29. Если не сейчас, то когда?

30. Если вы еще не пришли к своей мечте, вам нечего терять, правда же?

31. У вас случалось такое, что вы с кем-то долго молчали, а потом ясно осознали, что это был самый прекрасный разговор в вашей жизни?

32. Существует ли ответ на вопрос, почему религия, проповедующая любовь и мир, оказалась причиной страшных, кровопролитных войн?

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33. Реально ли ответить на вопрос без колебаний, что хорошо, а что плохо?

34. Если бы вдруг у вас появился миллион, вы бы оставили работу, на которой трудитесь?

35. Возникало у вас чувство, что этот день уже повторялся множество раз?

36. Если все, кого вы знаете, завтра вдруг уйдут из жизни, к кому вы придете в гости сегодня?

37. Променяли бы вы десять лет собственной жизни на мировую славу?

38. Какова разница между жизнью и существованием?

39. Есть мнение, что мы учимся на собственных ошибках. Отчего тогда нам настолько боязно их совершать?

40. Что бы вы изменили в своей жизни, зная, что вам за это ничего не будет?

Вот такой своеобразный метод самоанализа. Заглянули внутрь себя? Ну, и каковы выводы? Что ни говори, а встряска оказалась полезной для нашего мироощущения и общего жизненного настроя. Правда?опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet