Простые, но ВАЖНЫЕ вещи, которым стоит научить своих детей

ВАЖНЫЙ момент в ВОСПИТАНИИ детей, которым не стоит пренебрегать. Маленькая история.

Не раз подмечала, какое большое значение в формировании наших ценностей и поведения имеют простые вещи, незаметно влияющие на нас. Можно говорить много слов и нравоучений, при этом одного такого действия бывает достаточно, чтобы напрямую усвоить нечто важное. И сегодня поделюсь историей о том, как мне удалось подсмотреть пример такого действия, которое в какой-то степени помогло мне ответить на вопрос, почему в Израиле так много любящих, заботливых папочек, обожающих своих чад.

Удовольствие от заботы и даяния

Я увидела, как мать обучала своего маленького сынишку получать удовольствие от заботы и даяния.

Как-то прогуливаясь по парку Аяркон, я села на скамейку и стала наблюдать за женщиной с маленьким сынишкой лет 3, которые уютно расположились на постилке под большим деревом.

Мальчик восторженно глазел по сторонам и что-то громко выкрикивал.

Как и многие израильские мамаши, женщина принесла с собой огромное количество еды. И вот, среди прочих вкусностей, она достала из сумки большую пластиковую коробку с пышным пирогом, по всей видимости домашнего приготовления. У мальчишки загорелись глаза. Мама спросила, какой именно кусочек он хочет. Он указал пальцем на тот, что посередине, где было побольше начинки.

Передавая ему этот самый вкусный кусок она спросила: «А маме? Какой кусочек ты дашь маме?»

Малыш указал на кусок с края пирога, где начинки было мало, а теста много.

Женщина ответила: «А может ты угостишь маму своим вкусным кусочком?». Мальчик насупился и завел руку со своим пирогом за спину, ясно показывая ей, что не собирается им делиться.

Тогда мама сказала: «Мне будет очень-очень приятно, если ты меня угостишь. Не волнуйся, я только немножко попробую.»

Сын нехотя протянул ей лакомство. Отломив малюсенький кусочек, женщина медленно положила его себе в рот.

И вот тут началось что-то невероятное! Настоящая пантомима!

На ее лице появилось выражение неземного блаженства. Очень гротескно, ярко и эмоционально, всем своим видом, жестикуляцией, интонациями, она показывала, какое огромное, нет просто космическое удовольствие испытывает, как приятно ей от того, что сын сделал.

Мальчик был поражен. Он смотрел на мать как завороженный. На его лице появилось выражение восторга.

Ему так понравилось мамино наслаждение, что он тут же опять протянул ей пирог. И все повторилось снова.

И тогда он стал самозабвенно кормить ее и всякими другими вкусностями, давая ей кусочек груши, яблока, банана…

Она наслаждалась и благодарила сына за щедрость, благородство и доброту, говорила ему слова любви, что она им очень гордится.

И чем больше она наслаждалась, тем больше ему хотелось ее наслаждать...

Просто, не правда ли?

Просто, глубоко и очень важно…

Такой действенный способ научить маленького формирующегося мужчину и человека получать удовольствие от заботы и даяния.

Не раз убеждалась, что в огромном количестве семей хорошие и благородные поступки детей принимают как само собой разумеющиеся, и в лучшем случае сухо благодарят. Однако, если он сделал что-то не так, на критику не скупятся. Вот и складывается у детей впечатление, что с ними всегда что-то не так. А даяние они воспринимают как вымогательство и использование.

Я подошла познакомиться с этой женщиной в парке. Открытая и веселая как многие израильтяне, она охотно вступила в разговор. Я поделилась с ней своими мыслями по поводу наблюдений за ее с сынишкой сценой.

Она сказала, что в их доме еще трое детей и все они любят заботиться друг о друге.

- Конечно, ведь самое большое удовольствие человек получает, когда видит, что делает счастливыми окружающих. Надо показывать свою радость и счастье, надо благодарить.

- И тогда рука дающего никогда не оскудеет. - завершила она, с обворожительной улыбкой протягивая мне коробку с пирогом...

Становиться мудрее, учиться строить живые отношения никогда не поздно.опубликовано econet

Автор Леа Веденски

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