Простейший рецепт счастья и успеха, доказанный наукой

В чем заключается простое человеческое счастье? В здоровье, накоплении, жизненном успехе? Совсем нет. Для ощущения счастья человеку необходимо одно условие. Чтобы его соблюдать, необходимо пересмотреть свое мировоззрение и отказаться от ложных представлений о благополучии.
В бесконечной погоне за счастьем мы буквально упускает последнее из рук по той причине, что не верим в легкость его достижения. Об этом сказано во всех мировых религиях и написано в большом перечне умных и глубоких книг. Может, пришла пора прислушаться к этой мысли, поставить перед собой реальную задачу, научиться, наконец, просто (без задней мысли и корысти) отдавать и стать по-настоящему счастливым здесь и сейчас? Зачем откладывать это на будущее? Ведь жизнь идет, время уходит, и возможность быть счастливым – тоже.
Коллектив учёных одного из университетов Великобритании поставил цель выяснить, в чём заключается основа счастья. В ходе решения вопроса специалисты поставили ряд экспериментов с участием лиц с разным уровнем образования, материального благополучия, телесного и психического здоровья. Также, принимался во внимание способ постановки участниками эксперимента целей по достижению счастья.
Результаты исследования оказались довольно неожиданными даже для самих участников мероприятия. Одновременно с этим они в очередной раз подтвердили существование вечных истин и ценностей.
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Выяснилось, что самое сильное счастье человек испытывает, когда он видит главной целью собственной жизни помощь другим. Не физическое здоровье и не богатство, не взлеты в карьере и удачная личная жизнь дарят нам чувство счастья, а безвозмездная помощь людям.
Чёткая, реальная цель помогать другим (а не отвлеченные рассуждения о таковой) и реализация данной цели демонстрируют устойчивый эффект счастья. Как это работает?
Ответ отыскался в процессе экспериментов – стремление бескорыстно отдавать и добрые поступки поднимают самооценку, дарит более гармоничное, радостное жизненное восприятие. И, что интересно, удовлетворение от суммы накопленных денег или приобретённого имущества ощущается меньше, чем удовлетворение жизнью и собственным поведением, если человек помогает окружающим.
Только те, кто способны отдавать и готовы делать это, могут быть реально счастливы. Вот такой незамысловатый, но мудрый секрет счастья!
Не надо думать, как получить конкретное количество денег, лучше поразмыслите, как создать ценность. И деньги сами придут непостижимым образом. Не надо искать любовь, отдавайте, дарите свою любовь. И тогда любовь вас найдет. Все, что отдается без сожалений и скрытого желания получить обратно, вы получаете, но в большем размере.
Но тут кроется своеобразная ловушка для бедных. Они рассуждают: «Если следует отдавать, чтобы получать больше, тогда я стану это делать». И они отдают в ожидании последующего возврата. Отдают пять «золотых» в скрытой надежде получить десять «золотых». Это не дар, а банальная сделка. Они вроде заключают сделку с самой Вселенной Это ложное, ошибочное мышление бедняка.
Богатые отдают без стремления получить обратно. Они делают это с чистым сердцем.
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Вместо поисков, как и откуда получить, нужно искать, что вы в состоянии отдать. И тогда Вселенная сама будет вас одаривать.
Чем активнее вас завлечет поток богатства и благополучия, тем более вы захотите отдавать другим людям, не ожидая благодарности или ответных даров. Это касается любви, денег, друзей, уважения, счастья.
Ощущение счастья не тогда, когда ты получаешь, а когда отдаешь, ни с чем не сравнимое. Интересно, что отдача полностью зависит от вас. Вы ее хозяин. И в вашей власти отдавать сколько хотите и когда хотите. Получение же предполагает определенное ожидание и даже зависимость (от обстоятельств, например). Не бывает благополучия, построенного на том, чтобы получать, ничего не отдав взамен. Это путь бедности.
Попробуйте дарить бескорыстно прямо сейчас. И благоприятные перемены в вашей жизни не заставят себя долго ждать!опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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